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NEET PG అభ్యర్థులకు కేంద్రం బిగ్ గుడ్‌న్యూస్‌.. పరీక్ష విధానంలో మార్పులు!

NEET PG పరీక్ష రాసేవారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అద్భుతమైన శుభవార్తను అందించింది. 180 మొత్తం ప్రశ్నలు ఉంటే, వాటికి 3 గంటల 30 నిమిషాల సమయం కేటాయించిన్నట్లు తెలిపింది. ఇవే కాకుండా అనేక మార్పులు కూడా తీసుకు వచ్చిన్నట్లు తెలుస్తోంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 02, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 11:19 AM IST
NEET PG అభ్యర్థులకు కేంద్రం బిగ్ గుడ్‌న్యూస్‌.. పరీక్ష విధానంలో మార్పులు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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NEET PG అభ్యర్థులకు కేంద్రం బిగ్ గుడ్‌న్యూస్‌.. పరీక్ష విధానంలో మార్పులు!
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