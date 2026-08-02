Big Relief For NEET Pg Candidates: కష్టపడి చదువుతూ.. దేశ ఆరోగ్య భవిష్యత్తును నిలబెట్టేందుకు సిద్ధమవుతున్న వేలాది మంది యువ వైద్యులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అత్యంత అద్భుతమైన శుభవార్తను అందించింది.. ఆగస్టు 30న జరగబోయే అత్యంత కీలకమైన NEET PG పరీక్షకు సంబంధించి అభ్యర్థులకు అనుకూల (Student Friendly) మార్పులను ప్రకటించింది. సుదీర్ఘకాలంగా విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్న మానసిక ఒత్తిడికి, ప్రయాణ కష్టాలకు ఈ నిర్ణయంతో స్వస్తి పలికినట్లయింది. అయితే, ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం ఏంటో? దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
గతంలో పరీక్షా కేంద్రాల కేటాయింపులో అభ్యర్థులు తీవ్ర నరకాన్ని చూసిన సంగతి తెలిసిందే.. ఎక్కడో వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండే జిల్లాలకు, పొరుగు రాష్ట్రాలకు వెళ్లలేక చదువుకోవాల్సిన సమయంలో ప్రయాణాల గురించి ఆలోచిస్తూ నరకయాతన అనుభవించేవారు. కానీ, ఈసారి ప్రభుత్వం చారిత్రాత్మక మార్పు చేసింది..
ఇకపై ప్రతి అభ్యర్థి తమకు అనుకూలమైన 3 రాష్ట్రాలను ఎంచుకునే వెసులుబాటు కల్పించింది. అంతటితో ఆగకుండా, అభ్యర్థుల ఇళ్లకు వీలైనంత దగ్గరలోని సెంటర్లనే కేటాయించనున్నట్లు కేంద్రం ప్రకటించింది. అంతేకాకుండా ప్రయాణ ఏర్పాట్లు ముందే చేసుకునేందుకు వీలుగా ఎగ్జామ్ జరిగే సిటీల జాబితాను ముందస్తుగానే విడుదల చేయబోతోంది. ఇవే కాకుండా అనేక మార్పులు చేసిన్నట్లు తెలుస్తోంది.
విద్యార్థుల ప్రతిభకు సరైన న్యాయం జరిగేలా.. ఏ ఒక్కరూ గందరగోళానికి గురికాకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈసారి పరీక్షను సింగిల్ షిఫ్ట్ (ఒకే విడత) లోనే నిర్వహించనున్నారు. ఇందులో భాగంగా 180 మొత్తం ప్రశ్నలు ఉండగా.. 3 గంటల 30 నిమిషాల సమయం కూడా కేటాయించిన్నట్లు కేంద్ర వెల్లడించింది. సమయాన్ని పెంచడం వల్ల అభ్యర్థులు ప్రశాంతమైన మనస్సుతో, ఎలాంటి కంగారు లేకుండా ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాసే అవకాశం లభించింది.
ఈ ఏడాది దేశవ్యాప్తంగా ఏకంగా 2,73,183 మంది వైద్య విద్యార్థులు ఈ పరీక్షకు హాజరుకానున్నారు. పగలు రేయి తేడా లేకుండా శ్రమిస్తున్న తమ బిడ్డలకు ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం కొండంత అండగా నిలిచింది. కేంద్రం నిర్ణయంతో మాపై ఉన్న సగం మానసిక ఒత్తిడి తగ్గిపోయిందని.. సెంటర్ ఎక్కడ పడుతుందో అన్న భయం లేకుండా.. ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా చదువుపైనే దృష్టి పెట్టగలుగుతున్నామని.. అభ్యర్థులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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