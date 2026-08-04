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విద్యార్థులకు సుప్రీంకోర్టు బిగ్ రిలీఫ్.. కేసుల ఉపసంహరణకు గ్రీన్ సిగ్నల్..!!

NEET Protests: నీట్ పేపర్ లీక్ వ్యవహారంలో నిరసనలు తెలిపిన విద్యార్థులకు సుప్రీంకోర్టులో భారీ రిలీఫ్ లభించింది. విద్యార్థులపై నమోదు అయిన ఎఫ్ఐఆర్ లను ఉపసంహరించుకునే వెసులుబాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఉందని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. అయితే తీవ్రమైన నేర చరిత్ర ఉన్నవారికి మాత్రం ఈ మినహాయింపు వర్తించదని సుప్రీం తేల్చి చెప్పింది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 04, 2026, 08:19 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 08:19 AM IST
విద్యార్థులకు సుప్రీంకోర్టు బిగ్ రిలీఫ్.. కేసుల ఉపసంహరణకు గ్రీన్ సిగ్నల్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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విద్యార్థులకు సుప్రీంకోర్టు బిగ్ రిలీఫ్.. కేసుల ఉపసంహరణకు గ్రీన్ సిగ్నల్..!!
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