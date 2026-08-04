/విద్యార్థులకు సుప్రీంకోర్టు బిగ్ రిలీఫ్.. కేసుల ఉపసంహరణకు గ్రీన్ సిగ్నల్..!!

Student FIR Withdrawal: నీట్ అక్రమాలకు బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని ఢిల్లీతోపాటు పలు రాష్ట్రాల్లో విద్యార్థులు రోడెక్కిన సంగతి తెలిసిందే. ముఖ్యంగా జులై 20న కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ చేపట్టిన పార్లమెంట్ మార్చ్ కు సంఘీభావంగా దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ ఎత్తున నిరసనలు జరిగాయి. ఈ సందర్భంలో పోలీసులు భారీ సంఖ్యలో ఎఫ్ఐఆర్ లు నమోదు చేయడంతో విద్యార్థులు కేసుల్లో చిక్కుకుని తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. దీంతో కాక్రోచ్ పార్టీ కూడా కేంద్రాన్ని ఈ కేసులు ఎత్తివేయాలంటూ పదే పదే కోరింది. ఈ గందరగోళంలో ఉన్న రాష్ట్రాలకు సుప్రీంకోర్టు స్పష్టత నిచ్చింది.
కేసులు మూసివేయడంపై అనేక రాష్ట్రాలు ఇప్పటికీ గందరగోళంలో ఉన్నాయి. ఫలితంగా, ఈ ప్రాంతాల్లో విద్యార్థులపై కేసులు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి. ఈ విషయమై దాఖలైన పిటిషన్పై విచారణ జరిపిన సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం రాష్ట్రాలకు స్పష్టతనిచ్చింది. బొద్దింక జనతా పార్టీ పిలుపు మేరకు నిరసన తెలుపుతున్న విద్యార్థులపై కేసులను ఉపసంహరించుకోవాలా లేదా కొట్టివేయాలా అనే విషయాన్ని రాష్ట్రాలు తమ విచక్షణ మేరకు నిర్ణయించుకోవచ్చని సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది. ఇది ఆ సమయంలో నిరసన చేస్తున్న విద్యార్థులకు గణనీయమైన ఉపశమనాన్ని కలిగించినట్లు కనిపిస్తోంది.
ఈ పిటిషన్ల విచారణ సందర్భంగా, బొద్దింకల పార్టీ ప్రతినిధికి గతంలో ఇచ్చిన హామీల ఆధారంగా తాము సద్భావనతోనే వ్యవహరిస్తున్నామని కేంద్రం సుప్రీంకోర్టుకు తెలియజేసింది. తదనంతరం సుప్రీంకోర్టు రాష్ట్రాలకు ఈ ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది. ఎలాంటి నేర చరిత్ర లేని నిరసన విద్యార్థులపై పోలీసులు బలవంతపు చర్యలు తీసుకోకుండా నిరోధించిన మునుపటి ఉత్తర్వు పరిధిని కూడా సీజేఐ సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలోని సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. అత్యాచారం, ఇతర ఘోరమైన నేరాల వంటి తీవ్రమైన నేరారోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వారికి ఈ రక్షణ వర్తించదని అది స్పష్టం చేసింది. రాష్ట్రాల్లో నమోదైన ఎఫ్ఐఆర్లను ముందుగా గుర్తించి, వర్గీకరించవచ్చని, తద్వారా అధికారులు ప్రతి కేసులోనూ సరైన చట్టపరమైన ప్రక్రియను అనుసరించడానికి వీలవుతుందని కూడా ధర్మాసనం సూచించింది.
కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున వాదనలు వినిపిస్తున్న సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా, అమాయక విద్యార్థులపై దాఖలైన ఎఫ్ఐఆర్లను ఉపసంహరించుకుంటామని ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ప్రకటించిందని తెలిపారు. నేరచరిత్ర ఉన్న సుమారు 2,700 మందిపై కేసులు కొనసాగుతాయని, ఈ విషయంపై తప్పుడు ప్రచారం జరుగుతోందని కోర్టుకు తెలియజేశారు. ఈ పిటిషన్లపై విచారణను ధర్మాసనం ఆగస్టు 18వ తేదీకి వాయిదా వేసింది.
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