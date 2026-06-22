Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /NEET Re-Exam 2026: రీ-నీట్ పరీక్షలోనూ ఆగని అక్రమాలు.. బిహార్‌లో నకిలీ గ్యాంగ్ గుట్టురట్టు, 24 మంది అరెస్ట్!

NEET Re-Exam 2026: రీ-నీట్ పరీక్షలోనూ ఆగని అక్రమాలు.. బిహార్‌లో నకిలీ గ్యాంగ్ గుట్టురట్టు, 24 మంది అరెస్ట్!

NEET Re-Exam 2026 Bihar Gang: వైద్య విద్యా కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించే పరీక్ష నీట్ (NEET). ఈ ఏడాది జరిగిన తొలి పరీక్షలో అక్రమాలు బయటపడడంతో దాన్ని రద్దు చేసి.. నిన్న అనగా జూన్ 21న మరోసారి నిర్వహించారు. అయితే రెండోసారి నిర్వహించినా అక్రమార్కులకు కొదవ లేకుండా పోయింది. రీ-నీట్‌ పరీక్షలోనూ అనేక అక్రమాలు వెలుగుచూస్తున్నాయి.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 22, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:23 AM IST
NEET Re-Exam 2026: రీ-నీట్ పరీక్షలోనూ ఆగని అక్రమాలు.. బిహార్‌లో నకిలీ గ్యాంగ్ గుట్టురట్టు, 24 మంది అరెస్ట్!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
రీ-నీట్ పరీక్షలోనూ ఆగని అక్రమాలు.. బిహార్‌ నకిలీ గ్యాంగ్ గుట్టురట్టు, 24మంది అరెస్ట్
NEET UG 20263 min ago
2
EPF Premature Withdrawal Loss1 hr ago
3
Allu Arjun Case1 hr ago
4
8th Pay Commission1 hr ago
5
Himachal taxi driver2 hrs ago