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NEET Re-Exam Paper: విద్యార్థులకు చుక్కలు చూపిన నీట్ రీ-ఎగ్జామ్..కటాఫ్ భారీగా తగ్గే ఛాన్స్ ఉందా?

NEET Re-Exam Paper 2026: మే 3న నిర్వహించిన నీట్ ఎగ్జామ్‌ లీక్ తర్వాత తాజాగా జూన్ 21న రీ-ఎగ్జామ్ నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈసారి పరీక్షా ప్రశ్నాపత్రం చాలా కష్టతరంగా ఉందని విద్యార్థులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అయితే ఈ క్రమంలో కటాఫ్ మార్కులు భారీగా తగ్గే ఛాన్స్ ఉందని అంటున్నారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 22, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 01:47 PM IST
NEET Re-Exam Paper: విద్యార్థులకు చుక్కలు చూపిన నీట్ రీ-ఎగ్జామ్..కటాఫ్ భారీగా తగ్గే ఛాన్స్ ఉందా?
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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విద్యార్థులకు చుక్కలు చూపిన నీట్ రీ-ఎగ్జామ్..కటాఫ్ భారీగా తగ్గే ఛాన్స్ ఉందా?
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