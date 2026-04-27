NEET UG 2026 Admit Card Out: నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) ఆదివారం రాత్రి నీట్ యూజీకి సంబంధించిన హాల్ టికెట్స్ విడుదల చేసింది. అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ సందర్శించి హాల్ టికెట్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. దేశవ్యాప్తంగా నీట్ యూజీ 2026 కు సంబంధించిన పరీక్షలు 2026 మే 3 ఆదివారం మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు నిర్వహిస్తారు.
లాగిన్ క్రెడియన్షియల్స్ ఆధారంగా ఈ అధికారిక వెబ్సైట్ని సందర్శించి అభ్యర్థులు అడ్మిట్ కార్డ్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అడ్మిట్ కార్డ్స్ లో మీకు కేటాయించిన ఎగ్జామ్స్ సెంటర్, రిపోర్టింగ్ సమయం ఇతర వివరాలు ఉంటాయి. నీట్ పరీక్షకు హాజరయ్యే అభ్యర్థులు పరీక్ష రోజున వీటిని ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది.
నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ అడ్మిట్ కార్డులో బుల్లెట్ రూపంలో కొన్ని సూచనలు చేసింది. వాటిని తప్పకుండా అభ్యర్థులు ఫాలో అవ్వాలి. లేకపోతే ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుంది. మీ అడ్మిట్ కార్డు డౌన్లోడ్ చేసుకోవడంలో ఏవైనా సమస్యలు వస్తే వెంటనే నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ కాల్ లేదా మెయిల్ పెట్టవచ్చు. NTA అధికారిక వెబ్సైట్లో నీట్ కి సంబంధించిన అప్డేట్స్ ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవచ్చు.
దేశవ్యాప్తంగా ఈ నీటి పరీక్షలు మెడికల్ కోర్సులో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహిస్తారు. నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ ఆధ్వర్యంలో ఈ పరీక్షలు జరుగుతాయి. ఈ నీట్ యూజీ అడ్మిట్ కార్డ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే విద్యార్థులు ఎన్రోల్మెంట్ నంబర్ తో పాటు పాస్వర్డ్, సెక్యూరిటీ పిన్ కూడా కలిగి ఉండాల్సిందే.
అభ్యర్థులు నీటి అధికారిక వెబ్సైట్ https://neet.nta.nic.in/ ఓపెన్ చేసి అక్కడ నీట్ యూజీ 2026 అడ్మిట్ కార్డ్ పై క్లిక్ చేయాలి. అప్లికేషన్ నెంబర్, పాస్వర్డ్, సెక్యూరిటీ పిన్ నమోదు చేయాలి. చివరిగా సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే అడ్మిట్ కార్డు వివరాలు స్క్రీన్ పై కనిపిస్తాయి. దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ప్రింట్ అవుట్ తీసి పెట్టాలి.
NEET (UG) 2026 Admit Cards are now LIVE.
📅 Exam: 03 May 2026 (2:00 PM – 5:00 PM)
Candidates can download their admit cards from the official website using their login credentials.
Stay updated & check all instructions carefully.#NEET2026 #NTA #AdmitCard pic.twitter.com/og2xzFkHpn
— National Testing Agency (@NTA_Exams) April 26, 2026
నీట్ అడ్మిట్ కార్డులో మీ వివరాలు సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ప్రధానంగా అభ్యర్థి పేరు, క్రమ సంఖ్య, పరీక్ష తేదీ, సమయం, రిపోర్టింగ్ టైం, ఎగ్జామ్స్ సెంటర్ పేరు, అడ్రస్, సెంటర్, కోడ్ వివరాలు చెక్ చేసుకోవాలి. నీట్ పరీక్షలకు హాజరయ్యే విద్యార్థులు డ్రెస్ కోడ్ సరిగా ఉండేలా చూసుకోండి .ఎన్టీఏ గైడ్ లైన్స్ జారీ చేసింది వాటిని ఫాలో అవ్వకపోతే పరీక్షా కేంద్రాల్లోకి అనుమతించరు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి