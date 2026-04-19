English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
NEET UG 2026: నీట్‌ విద్యార్థులకు అలెర్ట్‌.. డ్రెస్ కోడ్‌లో ఈ కామన్ మిస్టేక్స్ చేస్తే పరీక్ష రాయలేరు!

NEET 2026 Dress Code Rules in Telugu: ఇంటర్మీడియట్ పరీక్ష ఫలితాలు వచ్చాయి. తెలుగు రాష్ట్రాలలో విద్యార్థులు నీట్, ఎంసెట్ వంటి పరీక్షలకు ఇప్పటికే సన్నద్ధమవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మే 3వ తేదీ దేశవ్యాప్తంగా నీటి పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే పరీక్షలకు వెళ్లే విద్యార్థులు డ్రెస్ కోడ్ విషయంలో ఈ విషయాలు ముందుగా కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలి. లేకపోతే పరీక్ష హాల్లోకి అనుమతించరు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 19, 2026, 10:27 AM IST

NEET 2026 Dress Code Rules in Telugu: షనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) నీట్ ప్రవేశ పరీక్షలు 2026 మే 3వ తేదీ మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు నిర్వహిస్తుంది. ఇది పెన్, పేపర్ మోడ్ పరీక్ష. ఏప్రిల్ 12వ తేదీనే దీనికి సంబంధించి దేశవ్యాప్తంగా పూర్తి వివరాలు కూడా ఎన్‌టీఏ షేర్‌ చేసింది. పరీక్ష కేంద్రాలకు సంబంధించిన వివరాలు కూడా విడుదల చేశారు. అతి త్వరలో ఈ నీట్ పరీక్షలకు సంబంధించిన అడ్మిట్ కార్డులను కూడా విడుదల చేస్తుంది. రిజిస్ట్రేషన్‌ విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్న విద్యార్థులు ఈ హాల్ టికెట్లను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి. తద్వారా పరీక్ష కేంద్రాలకు అనుమతిస్తారు. అయితే దీంతో పాటు నీటి పరీక్షలకు హాజరయ్యే విద్యార్థులు డ్రెస్ కోడ్ కూడా తప్పనిసరి. ఇంకా తమతో పాటు ఎలాంటి వస్తువులు తీసుకొని వెళ్లాలి? ఆ సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) నీట్ యూజీ (NEET UG) పరీక్షలు రాసే విద్యార్థులకు డ్రెస్ కోడ్ రూల్స్ తీసుకువచ్చింది. అధికారిక నోటిఫికేషన్ ప్రకారం ఈ నీట్ పరీక్షలు రాసే విద్యార్థులు ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్‌లోకి కొన్ని వస్తువులు తీసుకొని వెళ్లకూడదు. లేకపోతే వాళ్ళు పరీక్ష రాయడానికి అనుమతించారు.

 ఎగ్జామ్ సెంటర్‌లోకి తీసుకువెళ్లకూడని వస్తువులు..
నీట్ పరీక్షకు హాజరయ్యే విద్యార్థులు మందంగా, పొడుగు చేతులు ఉండే దుస్తులను ధరించకూడదు.
సాంప్రదాయ వస్తువులు ఏవైనా ధరించాల్సి వస్తే ముందుగానే ఎగ్జామ్స్ సెంటర్లో ఒక గంట ముందు రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
కేవలం స్లిప్పర్స్, ఫ్లాట్ చెప్పులు మాత్రమే ధరించాలి.
విద్యార్థులు చేతి గడియారాలు, రిస్ట్ బ్యాండ్స్, బ్రేస్లెట్స్ వంటివి ధరించకూడదు.
అంతేకాదు నీట్ పరీక్ష రాస్తున్న విద్యార్థులు హెవీ జువెలరీ కూడా వేసుకొని రాకూడదు.
విలువైన వస్తువులు ధరించి పరీక్షా కేంద్రం లోపలికి అనుమతించరు.
ఆరోగ్య సమస్యల వల్ల ఇబ్బంది పడితే ముందుగానే NTA నుంచి అనుమతి తీసుకోవాలి.

ఈ వస్తువులు కూడా పరీక్ష కేంద్రానికి తీసుకురాకూడదు..
నీట్ యూజీ 2026 పరీక్షలకు హాజరయ్యే విద్యార్థులు తమతో పాటు ప్రింట్ చేసిన లేదా రాసిన బుక్ పుస్తకాలు, పేపర్లు తీసుకురాకూడదు.
జామెట్రీ, పెన్సిల్ బాక్స్, ప్లాస్టిక్ పౌచ్, కాలిక్యులేటర్, పెన్, స్కేల్, రైటింగ్ ప్యాడ్, పెన్ డ్రైవ్, ఎరేజర్, కాలిక్యులేటర్ లాగ్ టేబుల్, ఎలక్ట్రానిక్ స్కానర్ వంటివి కూడా పూర్తిగా నిషేధం.
మొబైల్ ఫోన్‌, బ్లూటూత్, ఇయర్ ఫోన్స్, మైక్రోఫోన్, హెల్త్ బ్యాండ్‌ కూడా నిషిద్ధం.
వాలెట్, బెల్ట్, క్యాప్ వంటివి ధరించకూడదు.
చేతి గడియారాలు,  కెమెరా, హెవీ మెటాలిక్ జువెలరీ, ఫుడ్ ఐటమ్స్ ,వాటర్ బాటిల్, బ్లూటూత్ డివైస్ మైక్రో చిప్ ఈ సంబంధించిన వస్తువులు కూడా నిషేధం. 
విద్యార్థులు పరీక్ష సమయానికి ముందుగానే చేరుకోవాలి. ఎగ్జామినేషన్ గైడ్ లైన్స్ తప్పకుండా పాటించాలి. లేకపోతే వారిని నిషేధించే అవకాశం ఉంది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

...Read More

Trending News