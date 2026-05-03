NEET UG 2026: నీట్ అభ్యర్థులకు ముఖ్య గమనిక.. పరీక్షకు వెళ్లేముందు ఈ చెక్‌లిస్ట్ ఒకసారి చూసుకోండి!

NEET UG 2026 Full Checklist: నేడే దేశవ్యాప్తంగా నీట్ పరీక్ష నిర్వహించనున్నారు. ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించే ఈ పరీక్ష నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) దేశవ్యాప్తంగా పలు సెంటర్లలో నిర్వహిస్తుంది. మే 3వ తేదీ మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు నీట్‌ పరీక్షలు జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అభ్యర్థులు ముఖ్యంగా తమతో పాటు తీసుకువెళ్లాల్సిన వస్తువులు ఏంటి? పూర్తి చెక్ లిస్ట్, మార్గదర్శకాలు తెలుసుకోండి.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : May 3, 2026, 07:08 AM IST

NEET UG 2026 Full Checklist: వైద్య కోర్సులో ప్రవేశాలలో కోసం అభ్యర్థులు నీట్‌ పరీక్ష రాస్తారు. ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా 22 లక్షల పైగా అభ్యర్థులు ఈ పరీక్ష రాయనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పరీక్షకు వెళ్లే ముందు అభ్యర్థులు ఇవి ముందుగా చెక్ చేసుకోండి. లేకపోతే పరీక్షా కేంద్రంలోకి అనుమతించరు. చివరి నిమిషంలో ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంది. సరైన ప్రణాళికతో పాటు పరీక్షా కేంద్రానికి మూడు గంటల ముందు వెళ్లడం మంచిది. అభ్యర్థులు తమతోపాటు అవసరమైన ధృవపత్రాలను కూడా తీసుకొని వెళ్ళాలి.  దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించనున్న నీట్‌ పరీక్ష ఏప్రిల్ 3వ తేదీన అంటే ఈరోజు ఆదివారం నిర్వహిస్తున్నారు. అభ్యర్థులు తమతో పాటు హాల్ టికెట్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకొని వెళ్లాలి ఇది అధికారిక వెబ్‌సైట్లో https://neet.nta.nic.in/ అందుబాటులో ఉంది. అయితే దీంతో పాటు ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఒక గుర్తింపు కార్డు అంటే ఆధార్, పాన్‌ కార్డు లేదా స్కూల్ ఐడెంటిటీ కార్డు తీసుకొని వెళ్లాలి. అయితే నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీని పరీక్షకు హాజరయ్యే అభ్యర్థులకు డ్రెస్ కోడ్ కూడా ఆదేశించింది. దీనికి పెద్ద స్లీవ్స్ ధరించకూడదు. లోహపు వస్తువులు కూడా అనుమతించరు. ఆ పరీక్షా కేంద్రాలకు బూట్లు కూడా వేసుకెళ్లకూడదు. కేవలం స్లిప్పర్స్ మాత్రమే ధరించాలి. 

నీట్‌ పరీక్ష రాయనున్న అభ్యర్థులు ఇవి గుర్తుంచుకోవాలి..
పరీక్ష కేంద్రంలోకి ఉదయం 11 గంటల నుంచి అనుమతిస్తారు. అయితే మధ్యాహ్నం 1:30 గంటల తర్వాత పరీక్ష కేంద్రంలోకి అనుమతించరు. మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు నీట్‌ పరీక్ష నిర్వహిస్తారు.

తమతోపాటు ఇవి తీసుకెళ్లకండి..
నీట్ పరీక్ష రాయనున్న అభ్యర్థులు తమతోపాటు కొన్ని వస్తువులు తీసుకుని వెళ్ళకూడదు. మొబైల్ ఫోన్స్, స్మార్ట్ వాచ్, క్యాలిక్యులేటర్లు, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు కూడా అనుమతించరు. అంతేకాదు ఒత్తిడి నివారించడానికి గంట ముందు రిపోర్టింగ్ సమయానికి కనీసం చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. ప్రశ్నాపత్రం అటెండ్ అయ్యేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించండి. సులభమైన ప్రశ్నలకు ముందుగా ప్రయత్నించండి. ఆ తర్వాత మీరు సమయం ఇతర ప్రశ్నలకు కేటాయించవచ్చు.

నీట్ యూజీ 2026 పరీక్ష పూర్తి చెక్‌లిస్ట్‌ ఇదే..
నీట్‌ పరీక్షకు హాజరయ్యే విద్యార్థులు తమతోపాటు హాల్ టికెట్ తీసుకొని వెళ్లాలి. దీంతోపాటు ఆధార్ కార్డు, పాస్‌పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో, వాటర్ బాటిల్, బాల్ పాయింట్ పెన్, హ్యాండ్ శానిటైజర్, డ్రెస్ కోడ్ కూడా తప్పనిసరి. షూలు వేసుకోకండి, కేంద్రానికి ముందుగానే చేరుకోవాలి.

NTA చిట్కాలు ఇవే..
నీట్‌ పరీక్ష రాయనున్న అభ్యర్థులకు నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ ఎక్స్ వేదికగా చిట్కాలు పంచుకుంది. నమ్మకంగా పరీక్ష రాయమని సూచించింది. సమయానికి అనుగుణంగా ముందుగానే పరీక్షా కేంద్రానికి చేరుకోవాలి. సరైన ప్రశ్నల పై ముందుగా దృష్టి పెట్టండి. ప్రశ్నలను జాగ్రత్తగా చదవండి. తెలివిగా పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నించండి. ప్రశాంతంగా ఉండండి. పరీక్ష రోజు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో స్ట్రెస్ తీసుకోకూడదు, కంగారు పడకుండా ఉంటే సమయానికి సరైన జవాబు ఇస్తారు. ఇవి గమనించండి అంటూ ఎక్స్ వేదికగా షేర్ చేసింది.

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

