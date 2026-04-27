NEET UG 2026 Exam: అలెర్ట్.. నీట్‌ పరీక్ష రాస్తున్నారా? ఈ డాక్యుమెంట్స్ లేకపోతే అనుమతించరు! రూల్స్ ఇవే..

NEET UG 2026 Exam Day Guidelines: వచ్చే లేనా నెల మే 3వ తేదీ దేశవ్యాప్తంగా నీట్ పరీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అభ్యర్థులు కొన్ని నియమాలు ముందుగానే తెలుసుకోవాలి. లేకపోతే పరీక్షా కేంద్రంలోకి అనుమతించరు. దేశవ్యాప్తంగా నీటి పరీక్ష మే 3వ తేదీ మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు నిర్వహిస్తారు. ఇక నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ అభ్యర్థులకు కొన్ని గైడ్ లైన్స్ జారీ చేసింది. తమతోపాటు హాల్ టికెట్స్ తీసుకుని వెళ్లాలి. దీంతోపాటు కొన్ని పనులు పూర్తిగా నిషిద్ధం లేకపోతే ఎగ్జామ్ కేంద్రంలోకి అనుమతించరు.
నీట్ హాల్ టికెట్ అధికారిక వెబ్సైట్ అయిన https://neet.nta.nic.in/ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. వాళ్లకి కేటాయించిన పరీక్ష కేంద్రంలోనే నీట్ పరీక్ష రాయాల్సి ఉంటుంది. హాల్ టికెట్లు విద్యార్థి పేరు, క్రమ సంఖ్య, సెంటర్ వివరాలు చూసుకోవాలి. నీట్ అడ్మిట్ కార్డు ద్వారానే పరీక్ష కేంద్రంలోకి అనుమతిస్తారు. అయితే ఇవి తప్పనిసరిగా ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోండి.
విద్యార్థి పేరు, క్రమ సంఖ్య, అప్లికేషన్ నెంబర్, జెండర్, పుట్టిన తేదీ, క్యాటగిరి, క్వశ్చన్ పేపర్, ఎగ్జామ్ డేట్, రిపోర్టింగ్ టైం, క్లోజింగ్ టైం, టెస్ట్ సమయం, టెస్ట్ సెంటర్, నెంబర్ టెస్ట్, సెంటర్ నేమ్, ఎగ్జామ్స్ సెంటర్, అడ్రస్ తదితర వివరాలు ఉండాలి.
మే 3వ తేదీ మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. కాబట్టి ఆ రోజు ఉదయం 11 గంటల నుంచి పరీక్ష కేంద్రంలోకి అనుమతిస్తారు. అధికారిక నోటిఫికేషన్ ప్రకారం ఒకటిన్నర గంటల తర్వాత విద్యార్థిని లోపలికి ప్రవేశానికి అనుమతించరు.
1: 45 గంటలకు బుక్ లెట్స్ ఇన్విజిలేటర్ ఇవ్వడం ప్రారంభిస్తారు. సరైన అడ్మిట్ కార్డు తీసుకురాకపోతే పరీక్షా కేంద్రంలోకి అనుమతించరు. నిషేధించిన వస్తువులను కూడా పరీక్షా కేంద్రంలోకి తీసుకువెళ్లకూడదు . ఎగ్జామ్స్ సెంటర్లో స్మోకింగ్ కూడా నిషిద్ధం.
వాటర్ బాటిల్స్, టి, కాఫీ, కూల్ డ్రింక్స్, స్నాక్స్ వంటివి కూడా అనుమతించరు.
మీతోపాటు తీసుకు వెళ్లాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ ఇవే..
పరీక్ష కేంద్రంలోకి అభ్యర్థి తనతో పాటు కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ తీసుకొని వెళ్లాలి. అడ్మిట్ కార్డుకు సంబంధించిన ప్రింట్ అవుట్ అధికారిక వెబ్సైట్ ఎన్టీఏ అధికారిక వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. రెండు పాస్ ఫోటోలు, ఒక ఐడి ప్రూఫ్, ఫిజికల్ లిమిటేషన్ సర్టిఫికెట్ .ఈ నీట్ పరీక్షను సీసీటీవీ పర్యవేక్షణలో నిర్వహిస్తున్నారు. కాబట్టి విద్యార్థులు జాగ్రత్త వహించి పరీక్ష రాయాలి.
