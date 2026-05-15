/NEET UG 2026: జూన్ 21న నీట్ యూజీ రీ-ఎగ్జామ్.. పేపర్ లీక్ నేపథ్యంలో కీలక నిర్ణయం!

NEET Re exam On June 21 confirmed: దేశవ్యాప్తంగా నీట్ యూజీ 2026 సంబంధించిన రీఎగ్జామ్ తేదీ వచ్చేసింది. జూన్ 21వ తేదీ ఆదివారం మరోసారి నీట్ను నిర్వహించనున్నారు. రాజస్థాన్లో నీట్ పరీక్ష పేపర్ లీక్ అవ్వడంతో దాన్ని రద్దు చేసింది నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ. తాజాగా ఈ ఎగ్జామ్ తేదీని ప్రకటించింది. ఈనెల 3వ తేదీనే నీట్ పరీక్ష నిర్వహించారు. పేపర్ లీక్ అవ్వడంతో మళ్లీ పరీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు. అభ్యర్థులు ఈ ఎగ్జామ్ కి కొత్తగా రిజిస్ట్రేషన్, ఫీజు కూడా చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉండదని పేర్కొంది. ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే అధికారిక వెబ్సైట్లో neet-ug@nta.ac.in లేదా neet-ug@nta.ac.in/011-40759000/011-69227700లో సంప్రదించవచ్చు సంప్రదించవచ్చు.
ఎన్టీఏ శుక్రవారం ఉదయం నీట్ పరీక్షకు సంబంధించిన షెడ్యూల్ను విడుదల చేసింది. కొత్త షెడ్యూల్ గురించి 22 లక్షలకు పైగా మెడికల్ అభ్యర్థులు ఎదురు చూస్తున్న సమయంలో జూన్ 21న నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించింది. అధికారికంగా ఎక్స్ లో నీట్ ఎగ్జామ్ 21వ తేదీ జూన్ ఆదివారం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదంతో నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపింది.
📢 NEET (UG) 2026 — Examination Date Announced
The National Testing Agency, with the approval of the Government of India, has scheduled the re-examination of NEET (UG) 2026 on Sunday, 21 June 2026.
Candidates and parents are requested to rely only on the official channels of NTA.…
— National Testing Agency (@NTA_Exams) May 15, 2026
ఈ సంవత్సరం దేశం మొత్తం మీద నీట్ యూజీ పరీక్షలు 2026 కు సంబంధించి 22 లక్షల మంది విద్యార్థులు పేర్లు నమోదు చేసుకున్నారు. కానీ పేపర్ లీక్ అవ్వడం వల్ల దేశం మొత్తం మీద నీట్ పరీక్షను ఎన్టీఏ రద్దు చేసింది. వెంటనే అభ్యర్థుల్లో పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు కూడా తెలిపారు. కేసు నమోదు చేసి నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అంతేకాదు సీబీఐ విచారణకు కూడా ఆదేశించారు. పరీక్ష వెంటనే రద్దు చేయడంతో అభ్యర్థులు, వారి తల్లిదండ్రుల్లో ఆందోళన నెలకొంది. దేశవ్యాప్తంగా వైద్య కోర్సులకు సంబంధించి కొత్త పరీక్షల షెడ్యూల్, అడ్మిట్ కార్డు, ప్రవేశాల గడువుపై వాళ్ళు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేశారు. మే 2026 సైకిల్ను ఎంపిక చేసి అభ్యర్థులను ఆయా పరీక్షా కేంద్రాలలోనే పునః పరీక్షకు కొనసాగిస్తారు. కొత్తగా నమోదు చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.
నీట్ ఎగ్జామ్ రాసే అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్లో తదుపరి అప్డేట్స్ అందిస్తామని, ఫేక్ వెబ్సైట్లు నమ్మకూడదని ఎన్టీఏ రిక్వెస్ట్ చేసింది. సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్, అడ్మిట్ కార్డు, ఎగ్జామ్ గైడ్ లైన్స్, రిపోర్టింగ్ టైం మొదలైనవి వెంటనే అప్డేట్ చేస్తున్నట్లు చెప్పింది. ఈ హాల్ టికెట్ పెట్టగానే స్టూడెంట్స్ వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. వాళ్ళ అప్లికేషన్ నెంబర్, పాస్వర్డ్ లేదా పుట్టిన తేదీ ఆధారంగా ఈజీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చని తెలిపింది. ఇందులో ఉన్న గైడ్ లైన్స్ కచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలని చెప్పింది.
