Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /NEET UG 2026: జూన్ 21న నీట్ యూజీ రీ-ఎగ్జామ్.. పేపర్ లీక్ నేపథ్యంలో కీలక నిర్ణయం!

NEET UG 2026: జూన్ 21న నీట్ యూజీ రీ-ఎగ్జామ్.. పేపర్ లీక్ నేపథ్యంలో కీలక నిర్ణయం!

NEET Re exam On June 21 confirmed: నీట్ రాసే అభ్యర్థులకు బిగ్ అలర్ట్.. జూన్ 21వ తేదీ ఆదివారం రీ ఎగ్జామ్ నిర్వహించనున్నట్లు నేషనల్ టెస్టింగ్‌ ఏజెన్సీ (NTA) ప్రకటించింది. ఈనెల ఈ 3న పరీక్ష నిర్వహించగా రాజస్థాన్‌లో పేపర్ లీక్ అయిందని రద్దు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో కొత్తగా రిజిస్ట్రేషన్, ఫీజు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేకుండా మళ్లీ నీటి పరీక్ష నిర్వహించనున్నారు. విద్యార్థులకు ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ neet-ug@nta.ac.in సంప్రదించవచ్చు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం
Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 15, 2026, 10:13 AM IST|Updated: May 15, 2026, 10:31 AM IST
NEET UG 2026: జూన్ 21న నీట్ యూజీ రీ-ఎగ్జామ్.. పేపర్ లీక్ నేపథ్యంలో కీలక నిర్ణయం!
Image Credit: NEET Re exam On June 21 confirmed:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
రజినీకాంత్ 'జైలర్ 2'షూటింగ్‌లో ప్రమాదం..ఒకరు మృతి, రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు!

రజినీకాంత్ 'జైలర్ 2'షూటింగ్‌లో ప్రమాదం..ఒకరు మృతి, రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు!

Jailer 2 Set Accident40 min ago
2

కేంద్రీయ విద్యాలయం ఎవరి వల్ల ఆగుతోంది? సంజయ్ కుమార్ కౌంటర్.. అరవింద్ అటాక్!

Jagtial1 hr ago
3

నాకు ముగ్గురు పిల్లలున్నారు.. వదిలేయండి.. ఢిల్లీ గ్యాంగ్ రే**ప్ బాధితురాలు కన్నీరు..

Delhi news1 hr ago
4

DOST 2026: దోస్త్‌ ఫేజ్-1 ఫలితాలు విడుదల.. డిగ్రీ సీట్లలో అమ్మాయిలదే హవా

TS DOST 2026 Phase 1 Results1 hr ago
5

అరుదైన గజలక్ష్మి రాజయోగం.. ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్టం మాములుగా ఉండదు, ఇక డబ్బే డబ్బు!

Jupiter Venus1 hr ago