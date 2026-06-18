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NEET UG 2026 Re-Exam: నీట్ రీ-ఎగ్జామ్ గైడ్‌లైన్స్ విడుదల.. మార్కింగ్ విధానం, తీసుకెళ్లాల్సిన డాక్యుమెంట్లు ఇవే!

NTA Shares Marking Scheme For NEET UG 2026 Re-Exam: దేశవ్యాప్తంగా రీనీట్‌ ఎగ్జామ్‌ జూన్‌ 21వ తేదీ ఆదివారం జరగనుంది. ఈ ఏడాది నిర్వహించిన నీట్‌ యూజీ 2026 రెగ్యులర్‌ ఎగ్జామ్‌ రద్దు చేస్తున్నట్లు ఎన్‌టీఏ మే 13న ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు పునఃపరీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు. ఎన్‌టీఏ రీనీట్‌ రాసే అభ్యర్థుల కోసం గైడ్‌లైన్స్‌ విడుదల చేసింది. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 18, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 02:03 PM IST
NEET UG 2026 Re-Exam: నీట్ రీ-ఎగ్జామ్ గైడ్‌లైన్స్ విడుదల.. మార్కింగ్ విధానం, తీసుకెళ్లాల్సిన డాక్యుమెంట్లు ఇవే!
Image Credit: NTA Shares Marking Scheme For NEET UG 2026 Re-Exam: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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నీట్ రీ-ఎగ్జామ్ గైడ్‌లైన్స్ విడుదల.. మార్కింగ్, తీసుకెళ్లాల్సిన డాక్యుమెంట్లు!
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