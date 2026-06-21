/NEET UG 2026: నేడే నీట్​ యూజీ రీ-ఎగ్జామ్.. ఎన్టీఏ భారీ ఏర్పాట్లు.. నిమిషం ఆలస్యమైనా నో ఎంట్రీ!

NEET UG 2026 Re Exam: నేడు దేశ వ్యాప్తంగా నీట్–యూజీ 2026 రీ ఎగ్జామ్ జరగనుంది. గత నెల 3వ తేదీన నిర్వహించిన పరీక్ష.. పేపర్ లీక్, అక్రమాల ఆరోపణల నేపథ్యంలో రద్దు కావడంతో దాదాపు 22.79 లక్షల మంది విద్యార్థులు మరోసారి పరీక్ష రాయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదంతో నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ నేడు నీట్ రీఎగ్జామ్ నిర్వహిస్తోంది. తెలంగాణలో సుమారు 73 వేల మంది అభ్యర్థులు పరీక్షకు హాజరుకానున్నారు.
ఎగ్జామ్ టైమింగ్స్ ఇవే!
NTA విడుదల చేసిన తాజా ప్రకటన ప్రకారం నీట్ 2026 రీ-ఎగ్జామినేషన్ జూన్ 21, ఆదివారం మధ్యాహ్నం 2:00 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5:15 గంటల వరకు పెన్-అండ్-పేపర్ విధానంలో జరుగుతుంది. వికలాంగుల కేటగిరీకి చెందిన అభ్యర్థులకు అదనపు సమయం కల్పించబడగా.. వారు సాయంత్రం 6:20 గంటల వరకు పరీక్ష రాయడానికి అనుమతిస్తారు. దేశంలోని 551 నగరాలు, విదేశాల్లోని 14 నగరాల్లో పరీక్ష కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు.
పరీక్షా కేంద్రానికి అభ్యర్థులు ఎప్పుడు చేరుకోవాలి?
* అభ్యర్థులు తమ పరీక్షా కేంద్రాలకు ఉదయం 11:00 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1:30 గంటల మధ్య చేరుకోవాలని NTA సూచించింది.
* మధ్యాహ్నం 1:30 గంటలకు గేట్లు మూసివేస్తారు. ఆ తర్వాత ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ లోపలికి ఎంట్రీ ఉండదు.
* మతపరమైన లేదా సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించే వారు, ఫుల్ స్లీవ్స్ లేదా ఉన్ని దుస్తులు వేసుకునే వారు ముందుగానే రావాలని సూచించారు.
* అడ్మిట్ కార్డులో ఉన్న కేంద్రం చిరునామాను తప్పనిసరిగా ధృవీకరించుకోవాలి.
* కొన్ని కేంద్రాల విషయంలో మ్యాప్ యాప్లు తప్పుదారి పట్టించే అవకాశం ఉన్నందున వాటిపైనే పూర్తిగా ఆధారపడవద్దని హెచ్చరించింది.
గత నెల 3న జరిగిన నీట్ పరీక్షకు ముందు వాట్సాప్, టెలిగ్రామ్ గ్రూపుల్లో ప్రశ్నపత్రం బయటకు వచ్చినట్టు కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలు గుర్తించాయి. జీవశాస్త్రం, రసాయన శాస్త్రానికి చెందిన అనేక ప్రశ్నలు ముందుగానే సోషల్మీడియాలో చక్కర్లు కొట్టినట్టు ఆరోపణలు రావడంతో పరీక్ష సమగ్రత దెబ్బతిన్నదని ఎన్టీఏ నిర్ధారించి.. పరీక్షను పూర్తిగా రద్దు చేసి రీఎగ్జామ్ నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది. దీంతో ఎన్టీఏ పరీక్షల నిర్వహణ విధానంపై పలు విమర్శలు వ్యక్తమయ్యాయి. ఈ వ్యవహారంపై సీబీఐ దర్యాప్తు కూడా కొనసాగుతోంది. ఈసారి ఎలాంటి వివాదాలకు తావులేకుండా ప్రభుత్వం పూర్తిస్థాయిలో భద్రతా చర్యలు చేపట్టింది.
పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేసిన ఎన్టీఏ..
నీట్ రీఎగ్జామ్ అత్యంత పారదర్శకంగా, విద్యార్థులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా నిర్వహించేందుకు అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేసినట్టు నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ వెల్లడించింది. 95 వేలకు పైగా పరీక్ష గదుల్లో మొత్తం 1,38,560 సీసీటీవీ కెమెరాలను అమర్చారు. లైవ్ ఫీడ్లను జాతీయ, ఆయా రాష్ట్ర స్థాయిలో వర్చువల్గా పర్యవేక్షిస్తారు. ఎల్రక్టానిక్ అక్రమాలను అరికట్టేందుకు దేశవ్యాప్తంగా 51,311 జామర్లను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రతి పరీక్ష గదికి ఇద్దరు ఇన్విజిలేటర్లు ఉంటారు. అభ్యర్థుల తనిఖీకి 38,795 మంది సిబ్బందిని, బయోమెట్రిక్ వెరిఫికేషన్కు 48,448 మందిని రంగంలోకి దించారు. పరీక్షా కేంద్రాల్లో సుమారు 6,700 మంది అబ్జర్వర్లు విధుల్లో ఉండగా, 100 మందికి పైగా వర్చువల్ అబ్జర్వర్లు కేంద్ర కార్యాలయం నుంచి నిరంతరం లైవ్ సీసీటీవీ ఫుటేజీని పర్యవేక్షిస్తారు. ఈ ఫుటేజీని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారిత టూల్స్తో విశ్లేషించి, ఎక్కడైనా తేడాలు ఉంటే వెంటనే గుర్తిస్తారు.
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