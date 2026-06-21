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NEET UG 2026: నేడే నీట్​ యూజీ రీ-ఎగ్జామ్.. ఎన్టీఏ భారీ ఏర్పాట్లు.. నిమిషం ఆలస్యమైనా నో ఎంట్రీ!

NEET Exam: గత మే 3న జరిగిన పరీక్ష ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ ఆరోపణల నేపథ్యంలో నీట్ పరీక్ష రద్దయిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ నేడు  నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ కమ్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ 2026 రీ-ఎగ్జామినేషన్‌ను నిర్వహిస్తోంది. పెన్-అండ్-పేపర్ పద్ధతిలో జరిగే ఈ ప్రవేశ పరీక్షకు 22.79 లక్షల మందికి పైగా వైద్య విద్యార్థులు హాజరుకానున్నారు.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 21, 2026, 06:32 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:32 AM IST
NEET UG 2026: నేడే నీట్​ యూజీ రీ-ఎగ్జామ్.. ఎన్టీఏ భారీ ఏర్పాట్లు.. నిమిషం ఆలస్యమైనా నో ఎంట్రీ!
Image Credit: NEET UG 2026 Re Exam Today Key Guidelines For Students Here (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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NEET UG 2026: నేడే నీట్​ యూజీ రీ-ఎగ్జామ్.. నిమిషం ఆలస్యమైనా నో ఎంట్రీ!
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