Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /NEET UG Counselling: నీట్ విద్యార్థులకు అలర్ట్..కౌన్సిలింగ్ తేదీల షెడ్యూల్ విడుదల..ఆగస్టు 5 నుంచి రిజిస్ట్రేషన్లు షురూ!

NEET UG Counselling: నీట్ విద్యార్థులకు అలర్ట్..కౌన్సిలింగ్ తేదీల షెడ్యూల్ విడుదల..ఆగస్టు 5 నుంచి రిజిస్ట్రేషన్లు షురూ!

NEET UG Counselling Schedule: వైద్య విద్యనభ్యసించాలనుకునే విద్యార్థులకు మెడికల్ కౌన్సెలింగ్ కమిటీ (MCC) శుభవార్త అందించింది. నీట్ యూజీ 2026 కౌన్సెలింగ్ పూర్తి షెడ్యూల్‌ను అధికారికంగా విడుదల చేసింది. అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆగస్టు 5వ తేదీ నుంచి ఆన్‌లైన్‌లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చని ప్రకటించింది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 02, 2026, 06:20 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 06:20 AM IST
NEET UG Counselling: నీట్ విద్యార్థులకు అలర్ట్..కౌన్సిలింగ్ తేదీల షెడ్యూల్ విడుదల..ఆగస్టు 5 నుంచి రిజిస్ట్రేషన్లు షురూ!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
NEET UG Counselling: నీట్ విద్యార్థులకు అలర్ట్..కౌన్సిలింగ్ తేదీల షెడ్యూల్ విడుదల..ఆగస్టు 5 నుంచి రిజిస్ట్రేషన్లు షురూ!
2
3
4
5