/NEET UG Counselling: నీట్ విద్యార్థులకు అలర్ట్..కౌన్సిలింగ్ తేదీల షెడ్యూల్ విడుదల..ఆగస్టు 5 నుంచి రిజిస్ట్రేషన్లు షురూ!

NEET UG Counselling Schedule: వైద్య విద్యనభ్యసించాలనుకునే లక్షలాది మంది విద్యార్థులకు మెడికల్ కౌన్సెలింగ్ కమిటీ (MCC) గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. నీట్ యూజీ 2026 కౌన్సెలింగ్ పూర్తి షెడ్యూల్ను అధికారికంగా విడుదల చేసింది. అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆగస్టు 5 నుంచి ఆన్లైన్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునేందుకు వెసులుబాటు కల్పించారు.
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 15 శాతం ఆల్ ఇండియా కోటా (AIQ) కింద ఎంబీబీఎస్ (MBBS), BDS, B.Sc. నర్సింగ్ కోర్సులు, ఇతర కేటగిరీ సీట్ల భర్తీకి ఈ ప్రక్రియ కొనసాగనుంది. పూర్తి ఆన్లైన్ విధానంలో జరిగే ఈ కౌన్సెలింగ్లో పాల్గొనే అభ్యర్థులు ముందుగా MCC (మెడికల్ కౌన్సిలింగ్ కమిటీ) పోర్టల్లోని ఇన్ఫర్మేషన్ బులెటిన్ను క్షుణ్ణంగా చదవాలని సూచించారు.
మొదటి రౌండ్ కౌన్సెలింగ్ కీలక తేదీల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి..
ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రారంభం: ఆగస్టు 5, 2026
దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: ఆగస్టు 12, 2026
కాలేజీల ఆప్షన్ల ఎంపిక & లాకింగ్: ఆగస్టు 6 నుంచి ప్రారంభం
మొదటి రౌండ్ సీట్ల కేటాయింపు ఫలితాలు: ఆగస్టు 17, 2026
కాలేజీల్లో రిపోర్టింగ్ (అడ్మిషన్ ప్రక్రియ): ఆగస్టు 18 నుంచి ఆగస్టు 22 వరకు
కౌన్సెలింగ్లో ఎవరు అర్హులు?
నీట్ యూజీ 2026 పరీక్షలో కటాఫ్ మార్కులు సాధించి ఉత్తీర్ణులైన అభ్యర్థులు మాత్రమే ఈ కౌన్సెలింగ్కు అర్హులు. నిర్దేశిత పర్సంటైల్ కలిగి ఉండి, గడువులోగా ఆన్లైన్ దరఖాస్తు పూర్తి చేయాలి. అయితే, స్టేట్ కోటా కింద సీటు కోరుకునేవారు సంబంధిత రాష్ట్ర కౌన్సెలింగ్ అథారిటీ ద్వారా విడిగా దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ విధానం..
1) మొదటగా MCC (మెడికల్ కౌన్సిలింగ్ కమిటీ) అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించండి.
2) హోమ్పేజీలో కనిపించే 'NEET UG Counseling 2026' లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
3) మీ నీట్ అప్లికేషన్ నంబర్, పాస్వర్డ్తో లాగిన్ అవ్వండి.
4) రిజిస్ట్రేషన్ ఫారమ్ను పూరించి, నిర్దేశిత కౌన్సెలింగ్ ఫీజు చెల్లించండి.
5) వ్యక్తిగత, విద్యా వివరాలను తప్పులు లేకుండా ఎంటర్ చేసి, అవసరమైన సర్టిఫికెట్లను అప్లోడ్ చేయండి.
6) మీ ప్రాధాన్యత ప్రకారం కాలేజీలు, కోర్సులను ఎంచుకుని (ఆప్షన్స్) లాక్ చేసి తుది దరఖాస్తును సమర్పించండి.
అభ్యర్థులు సిద్ధంగా ఉంచుకోవాల్సిన పత్రాలు..
> నీట్ యూజీ 2026 స్కోర్కార్డ్, అడ్మిట్ కార్డ్
> 10వ తరగతి సర్టిఫికేట్ (పుట్టిన తేదీ ధృవీకరణ కోసం)
> 12వ తరగతి లేదా ఇంటర్ మార్క్షీట్, పాసింగ్ సర్టిఫికేట్
> చెల్లుబాటు అయ్యే ఫోటో ఐడీ ప్రూఫ్ (ఆధార్, పాన్ లేదా ఓటర్ ఐడీ)
> రీసెంట్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోలు
> రిజర్వేషన్ కోరేవారు కుల ధృవీకరణ పత్రం (క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్)
> దివ్యాంగులు లేదా ప్రత్యేక కోటా అభ్యర్థులు సంబంధిత సర్టిఫికెట్లు
> అడ్మిషన్ సమయంలో అన్ని ఒరిజినల్ పత్రాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి వాటిని భద్రపరుచుకోవాలి.
సీట్ల కేటాయింపు ఎలా జరుగుతుంది?
రిజిస్ట్రేషన్లు ముగిసిన తర్వాత అభ్యర్థులు ఇచ్చిన ఆప్షన్ల ఆధారంగా సీట్ల కేటాయింపు ప్రక్రియ చేపడతారు. నీట్ ర్యాంక్, రిజర్వేషన్ నిబంధనలు, కేటగిరీ, కాలేజీల్లో అందుబాటులో ఉన్న సీట్ల సంఖ్య (సీట్ మ్యాట్రిక్స్) తదితర అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని పారదర్శకంగా సీట్లను కేటాయిస్తారు.
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