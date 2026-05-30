/NEET: నీట్ అభ్యర్థులకు అలర్ట్.. ఇకపై పెన్, పేపర్ ఎగ్జామ్ లేదు.. సుప్రీంకోర్టుకు ఎన్టీఏ కీలక ప్రకటన!

NEET UG In Computer Based Mode From 2027: శుక్రవారం జరిగిన విచారణలో ఎన్టీఏ కీలక సమాచారాన్ని సమర్పించింది. వచ్చే ఏడాది నుంచి నీట్ పరీక్షలు కేవలం కంప్యూటర్ల ద్వారానే జరుగుతాయని చెప్పినట్లు పిటిఏ నివేదిక పేర్కొంది. ఈ పరీక్షల నిర్వహణకు తామే పూర్తి బాధ్యత వహిస్తామని సుప్రీంకోర్టు ముందు ఎన్టీఏ హామీ ఇచ్చింది. ఈ ఏడాది జరిగిన నీట్ పరీక్షల అక్రమాలపై అనేక పిటిషన్లు దాఖలైన నేపథ్యంలో ఎన్టీఏ ఈ వివరణలు ఇచ్చింది.
ఈ ఏడాది మే 3న జరిగిన నీట్ పరీక్ష పేపర్ లీక్ అవ్వడంతో మే 13న వాటిని రద్దు చేస్తున్నట్లు అధికారికంగా NTA ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ముఖ్యంగా పరీక్షా పత్రాలు లీక్ అయినట్లు తేలడం పెద్ద వివాదానికి దారితీసింది. నీట్ పరీక్షలను అత్యంత పారదర్శకంగా, కఠినమైన నిబంధనలతో నిర్వహించాలని సుప్రీంకోర్టు గతంలోనే తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.
యుపిఎస్సీ (UPSC) తరహాలో పరీక్షల నిర్వహణ ఉండాలని కోర్టు సూచించింది. దీనికి అనుగుణంగానే, జస్టిస్ పి.ఎస్. నరసింహ సమక్షంలో ఉన్నత స్థాయి కమిటీ సిఫార్సు మేరకు నీట్ యూజీని కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షగా మార్చాలని ఎన్టీఏ తెలిపింది. ఇప్పటికే ఎన్టీఏ నిర్వహించే ఇతర పోటీ పరీక్షలు సిబిటి ద్వారానే జరుగుతున్నాయి.. ఇకపై నీట్ కూడా అదే పద్ధతిలో సాగుతుంది. కేవలం కంప్యూటర్ పరీక్షలే కాకుండా.. పరీక్షల భద్రత కోసం వివిధ దశల్లో సెషన్లు నిర్వహించాలని HLCE సిఫార్సు చేసినట్లు అఫిడవిట్లో పేర్కొన్నారు.
అంతేకాకుండా, ఎన్టీఏ స్థానంలో మరింత శక్తివంతమైన సంస్థను ఏర్పాటు చేయాలన్న పిటిషన్లపై కూడా కోర్టు చర్చించింది. లక్షలాది మంది అభ్యర్థుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని చట్టబద్ధంగా, అత్యంత జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తున్నామని ఎన్టీఏ తన అఫిడవిట్లో సమర్థించుకుంది. విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ 2024 జూన్లో ఇస్రో మాజీ చైర్మన్ డాక్టర్ కె. రాధాకృష్ణన్ నేతృత్వంలో ఏర్పాటు చేసిన హై లెవెల్ కమిటీ సిఫార్సులను అమలు చేస్తున్నట్లు తెలిపింది. పరీక్షల నిర్వహణలో జవాబుదారీతనం పెంచేందుకు నవంబర్ 2024లో ఒక ఉన్నత స్థాయి స్టీరింగ్ కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేసినట్లు పేర్కొంది.
నీట్ 2026 పరీక్ష మే 3న దేశవ్యాప్తంగా 5,432 కేంద్రాలలో 22 లక్షల మందికి పైగా అభ్యర్థులు పరీక్షలు రాశారు. పరీక్షా పత్రాల లీకేజీ ఘటన తర్వాత, అంతర్-ఏజెన్సీ సమన్వయంతో.. కఠినమైన ఎస్ఓపి (SOP) ఫ్రేమ్వర్క్తో పరీక్షలను నిర్వహిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం కూడా ఈ అంశంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. భవిష్యత్తులో పరీక్షల భద్రతను మరింత పటిష్టం చేయడానికి ఎయిర్ ఫోర్స్ సహకారం కూడా తీసుకునే అవకాశం ఉందని కొన్ని కథనాలు చెబుతున్నాయి.
