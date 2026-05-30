NEET: నీట్ అభ్యర్థులకు అలర్ట్.. ఇకపై పెన్, పేపర్ ఎగ్జామ్ లేదు.. సుప్రీంకోర్టుకు ఎన్టీఏ కీలక ప్రకటన!

NEET UG In Computer Based Mode From 2027: నీట్ 2026 పరీక్షల నిర్వహణపై సుప్రీంకోర్టులో జరుగుతున్న విచారణలో భాగంగా నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) అత్యంత ముఖ్యమైన అంశాలను వెల్లడించింది. నిపుణుల ఉన్నత స్థాయి కమిటీ (HLCE) ఇచ్చిన సూచనల మేరకు రాబోయే ఏడాది నుండి నీట్ పరీక్షలను పెన్-పేపర్ పద్ధతిలో కాకుండా పూర్తిగా కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షల (CBT) ద్వారానే నిర్వహించనున్నట్లు కోర్టుకు తెలిపింది. దీనివల్ల ఇకపై పాత పద్ధతి ఉండబోదని, కేవలం సీబీటీ ద్వారానే పరీక్షలు జరుగుతాయని స్పష్టం చేసింది.
Written ByRenuka Godugu
Published: May 30, 2026, 06:44 PM IST|Updated: May 30, 2026, 06:44 PM IST
Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

