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NEET Re Exam 2026: నీట్‌లో మరో తప్పిదం.. భారత్‌లో పరీక్షకి అబుదాబిలో సెంటర్.. కంగుతిన్న నాగ్‌పూర్ విద్యార్థి

NEET UG Re-Exam 2026: నీట్ రీటెస్ట్‌లో మరో తప్పిదం జరిగింది. నాగ్‌పూర్‌కు చెందిన ఓ విద్యార్థికి యూఏఈలోని అబుదాబిలో సెంటర్ కేటాయించారు. నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ ఇచ్చిన అడ్మిట్ కార్డులో ఈ తప్పిదం చూసి సదరు స్టూడెంట్ షాక్ అయ్యాడు. తనకు పాస్‌పోర్ట్ కూడా లేదని, ఎలా వెళ్లాలని వాపోయాడు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 20, 2026, 03:07 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 03:07 PM IST
NEET Re Exam 2026: నీట్‌లో మరో తప్పిదం.. భారత్‌లో పరీక్షకి అబుదాబిలో సెంటర్.. కంగుతిన్న నాగ్‌పూర్ విద్యార్థి
Image Credit: Neet Ug Re Exam 2026 Nta Allocated Abu Dhabi Center To Nagpur Student (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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NEET Re Exam 2026: నీట్‌లో మరో తప్పిదం.. భారత్‌లో పరీక్షకి అబుదాబిలో సెంటర్
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