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Re-NEET 2026: నీట్ రీ-ఎగ్జామ్ పేపర్ లీక్ కలకలం? టెలిగ్రామ్‌లో క్వశ్చన్ పేపర్లు, రంగంలోకి దిగిన సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు!

NEET 2026 Re-exam Paper Leak Allegations: దేశవ్యాప్తంగా వాయిదా పడిన నీట్ పరీక్షలు జూన్ 21వ తేదీన జరగనున్నాయి. గతంలో పేపర్ లీక్ కావడంతో మే 13వ తేదీన నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) అధికారికంగా పరీక్షలను రద్దు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు మళ్లీ నిర్వహించబోయే రీ-ఎగ్జామ్ నేపథ్యంలో, టెలిగ్రామ్ నెట్‌వర్క్‌ల ద్వారా ప్రశ్నపత్రాలు లీక్ అవుతున్నాయని, విద్యార్థులు డబ్బులు ఇస్తే పేపర్ లు విక్రయిస్తున్నట్లు నమ్మించి మోసం చేస్తున్నారని సోషల్ మీడియాలో ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. డిజిటల్ పద్ధతుల్లో విద్యార్థులను లక్ష్యంగా చేసుకుని జరుగుతున్న ఒక పెద్ద మోసపూరిత వ్యవస్థ గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 04, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 04:09 PM IST
Re-NEET 2026: నీట్ రీ-ఎగ్జామ్ పేపర్ లీక్ కలకలం? టెలిగ్రామ్‌లో క్వశ్చన్ పేపర్లు, రంగంలోకి దిగిన సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు!
Image Credit: NEET 2026 Re-exam Paper Leak Allegations:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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