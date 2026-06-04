NEET 2026 Re-exam Paper Leak Allegations: 2026 మే 3వ తేదీ ఆదివారం జరిగిన నీట్ పరీక్షా పేపర్లు లీక్ అయ్యాయన్న వార్తతో నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ మే 13న పరీక్షల రద్దును ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం జూన్ 21న రీ-ఎగ్జామ్ నిర్వహించడానికి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి.. దీనిపై సుప్రీంకోర్టులో విచారణ కూడా కొనసాగుతోంది. అయితే, ఈ రీ-ఎగ్జామ్ నేపథ్యంలో టెలిగ్రామ్ ఛానల్స్ ద్వారా పేపర్లు లీక్ అవుతున్నాయన్న వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ పేరిట సైబర్ నేరగాళ్లు గాలం వేస్తున్నారు. ఈ రహస్య టెలిగ్రామ్ నెట్వర్క్ల వెనుక ఉన్న వాస్తవాలను తెలుసుకోవడానికి సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఎన్క్రిప్టెడ్ డేటాను ఉపయోగిస్తూ విద్యార్థులను మోసం చేస్తున్న ఒక డిజిటల్ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు బయటపడింది.
అదంతా ఫేక్...
వాస్తవానికి, టెలిగ్రామ్ మోసగాళ్లు విద్యార్థుల్లో భయాందోళనలు సృష్టించి, వారిని ఆర్థికంగా దోచుకోవడానికి ఈ కొత్త టెక్నాలజీని వాడుతున్నారు. నీట్ ఎగ్జామ్ పేపర్లు లీక్ అయ్యాయంటూ నకిలీ ప్రశ్నపత్రాలను విక్రయిస్తూ విద్యార్థులను బురిడీ కొట్టిస్తున్నారు. అసలు ఎలాంటి పేపర్ లీక్ కాలేదని, ఇది కేవలం డిజిటల్ మోసమని తేలింది.
ఈ మోసగాళ్లు తాము నేరుగా NTAతో అనుసంధానమై ఉన్నామని నమ్మబలుకుతున్నారు. విద్యార్థులకు నమ్మకం కలిగించడానికి అధికారిక ఛానెళ్ల పేర్లను వాడుతున్నారు. మొదట కొద్దిమంది విద్యార్థులకు పేపర్లు లీక్ అయినట్లు నమ్మిస్తూ, నకిలీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ స్క్రీన్ షాట్లను కూడా చూపిస్తున్నారు. దీని ద్వారా వీరు ఒక్కోసారి వీరు లక్షల్లో కూడా వసూలు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా 'VIP Private Study Hub' వంటి పేర్లతో ప్రైవేట్ గ్రూపులను సృష్టించి, మల్టీపుల్ బ్యాంక్ ఖాతాల ద్వారా డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు. దీంతో అధికారులు వెంటనే కొన్ని నిర్దిష్ట గ్రూపులను మూసివేసి దర్యాప్తు మొదలుపెట్టారు.
మోసం చేసే విధానం ఇలా ఉంది...
ఈ గ్రూపుల్లో చేరడానికి మొదటగా రూ.250 నుండి రూ.5000 వరకు విద్యార్థుల నుంచి వసూలు చేస్తున్నారు. ప్రధాన గ్రూపుల్లో చేరాలంటే ఈ మొత్తం లక్షపైగా ఉండవచ్చు. విద్యార్థులు అనుమానించకుండా ఉండటానికి వీరు ఒక వింత పద్ధతిని వాడుతున్నారు. డబ్బులు కొంత వసూలు చేసి, మిగిలిన మొత్తాన్ని పరీక్ష తర్వాత చెల్లించమని చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా, సాధారణ యూపీఐ (UPI) కాకుండా ట్రాక్ చేయడం కష్టమయ్యేలా ప్రత్యేకమైన క్యూఆర్ కోడ్స్ పద్ధతులను ఉపయోగిస్తున్నారు.
విద్యార్థులు ఏవైనా అనుమానాస్పద టెలిగ్రామ్ ఛానెల్స్ లేదా లింక్లను గమనిస్తే వెంటనే రిపోర్ట్ చేయాలని అధికారులు సూచించారు. అనుమానాస్పదంగా ఉన్న గ్రూప్ లింకులను నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీకి లేదా హోమ్ అఫైర్స్ మంత్రిత్వ శాఖ సైబర్ సేఫ్టీ హ్యాండిల్స్కు ట్యాగ్ చేస్తే మోసగాళ్లపై చర్యలు తీసుకోవడం సులభమవుతుంది. ఈ అంశంపై NTA స్పందిస్తూ.. ఇలాంటి రిపోర్టులను నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నామని, చట్టపరమైన చర్యల కోసం సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు సహకరిస్తున్నామని తెలిపింది. ఏవైనా అవకతవకలు జరిగితే విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు వెంటనే ఈమెయిల్ (neet-ug@nta.ac.in) ద్వారా లేదా హెల్ప్లైన్ నంబర్లు 01140759000 లేదా 011697700 అందించిన నంబర్లకు కాల్ చేసి ఫిర్యాదు చేయవచ్చని స్పష్టం చేసింది.
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