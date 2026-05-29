NEET Re Exam With Air Force Help And PMO: జూన్ 21న జరగబోయే నీట్ పరీక్ష రాయడానికి సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు ఇది ఒక శుభవార్త. స్వయంగా ప్రధానమంత్రి మోదీ రంగంలోకి దిగినట్లు సమాచారం. పరీక్ష ఏర్పాట్లను ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం నిశితంగా పరిశీలిస్తోంది. అంతేకాదు, మోదీ ఎప్పటికప్పుడు వివరాలు అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు. ఒకవేళ అవసరమైతే ఎయిర్ ఫోర్స్ సహాయం కూడా తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. నీట్ పరీక్షను మే 13న రద్దు చేస్తున్నట్లు ఎన్టీఏ ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. రీఎగ్జామ్ జూన్ 21న జరగనుంది.
చరిత్రలోనే తొలిసారి..
నీట్ చరిత్రలోనే మొదటిసారిగా ఒక అద్భుతమైన విషయం జరగబోతోంది. జూన్ 21వ తేదీన జరగనున్న నీట్ యూజీ రీ ఎగ్జామ్ ప్రశ్నాపత్రాల రవాణా కోసం ఎయిర్ ఫోర్స్ సహాయం తీసుకోనున్నట్లు కేంద్రమంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తెలిపారు. గతంలో పరీక్షల నిర్వహణలో తపాల శాఖ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సహాయం తీసుకునేవారు, ఇప్పుడు కూడా తీసుకుంటామన్నారు. రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ నివాసంలో జరిగిన సమావేశంలో జ్యోతిరాధిత్య సింధియా ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఒక కీలక సమావేశం కూడా జరిగింది.
భారత వైమానిక దళం సహాయం...
నీట్ ప్రశ్నపత్రాలను ఒక ప్రదేశం నుండి మరొక ప్రదేశానికి తరలించడానికి భారత వైమానిక దళం సహాయం తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తోంది. దీనిపై ఇంకా తుది నిర్ణయం తీసుకోలేదు. అయితే, దీనిపై ప్రధాని మోదీకి ఒక ప్రతిపాదన మాత్రం పంపించారు.
ప్రధాని పర్యవేక్షణలోనే...
ఈసారి నీట్ పరీక్ష గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా అత్యంత కట్టుదిట్టంగా జరగనున్నట్లు సమాచారం. నిన్న జరిగిన సమావేశంలో నీట్ రీ ఎగ్జామ్ లో భద్రతా ఏర్పాట్ల గురించి చర్చించారు. అంతేకాకుండా పరీక్ష ప్రక్రియలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి కూడా చర్చించారు. ఈసారి ప్రశ్నాపత్రాలు లీక్ కాకుండా, విద్యార్థుల నమ్మకాన్ని తిరిగి పొందేందుకు దృష్టి సారించారు. ప్రశ్నాపత్రాల తయారీ, ముద్రణ, రవాణా పరీక్ష కేంద్రాల ఎంపికతో సహా నీట్ మొత్తం ప్రక్రియను పీఎంవో అధికారులు పర్యవేక్షించనున్నారు.
తల్లిదండ్రుల ఆగ్రహం...
నీట్ ప్రశ్నపత్రాలు లీక్ అవ్వడంతో విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నీట్ పరీక్షలో పలు దశల్లో ప్రశ్నపత్రం లీక్ అయిందని ఆరోపణలు వచ్చాయి. ప్రస్తుతం భద్రతా ఏర్పాట్లపై పూర్తి సమీక్ష జరుగుతుంది. ఈ పేపర్ లీకేజీ కుంభకోణం పరీక్షా వ్యవస్థ విశ్వసనీయతను ప్రశ్నార్థకం చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా 2026 మే 3న నిర్వహించిన నీట్ పరీక్షను రద్దు చేస్తున్నట్లు ఎన్టీఏ ప్రకటించింది. పరీక్ష రద్దుకు గల కారణం ప్రశ్నాపత్రం లీక్ అవ్వడమే. లీక్ అయిన ప్రశ్నాపత్రాలకు సంబంధించి 120 పైగా ప్రశ్నలు సరిపోలాయని రద్దు చేశారు. పేపర్ లక్ సంబంధించి ఇప్పటికే అరెస్టులు కూడా జరిగాయి. దేశవ్యాప్తంగా మే 13న నీట్ యూజీ పరీక్ష 2026 రద్దు చేస్తున్నట్లు ఎన్టీఏ ప్రకటించింది.
