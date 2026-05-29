NEET Re Exam With Air Force Help And PMO: జూన్ 21న జరిగే నీట్ రీటెస్ట్ సజావుగా జరిగేలా చూసేందుకు స్వయంగా ప్రధానమంత్రి మోదీ రంగంలోకి దిగినట్లు సమాచారం. ఈ పరీక్షకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తుండగా, మోదీ ఎప్పటికప్పుడు దీనిపై వివరాలు తెలుసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈసారి ఎటువంటి తప్పిదాలు జరగకుండా పరీక్ష సజావుగా జరిగేందుకే పీఎంవో స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తోంది. ఇదిలా ఉండగా, ఇప్పటికే పటిష్టమైన ఏర్పాట్లతో పరీక్ష నిర్వహించే దిశగా కేంద్రం చర్యలు తీసుకుంటోంది.
Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 29, 2026, 09:55 AM IST|Updated: May 29, 2026, 09:55 AM IST
Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

