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నీట్ యూజీ రీటెస్ట్ ఫలితాలు విడుదల.. టాపర్స్‌ ఆర్యన్ గుప్తా, పాన్షుల్ బన్సాల్!! ఏపీ, తెలంగాణ టాప్‌ 100 జాబితా!

నీట్ రీటెస్ట్ ఫలితాలు నిన్న రాత్రి విడుదలయ్యాయి. దేశవ్యాప్తంగా 20 లక్షల మంది పరీక్షలు రాయగా, అందులో 11.21 లక్షల మంది క్వాలిఫై అయ్యారని నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) తెలిపింది. విద్యార్థులు అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ https://neet.nta.nic.in/ లో తమ ఫలితాలను చూసుకోవచ్చు. ఇందులో టాప్ ర్యాంకర్స్‌లో పంజాబ్‌కు చెందిన ఆర్యన్ గుప్తా, హరియాణాకు చెందిన పాన్షుల్‌ బన్సాల్‌ నంబర్ 1 స్థానాన్ని దక్కించుకున్నారు. పలువురు విద్యార్థులు కూడా టాపర్స్‌ జాబితాలో ఉన్నారు. వారి పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 17, 2026, 06:15 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 06:17 AM IST
నీట్ యూజీ రీటెస్ట్ ఫలితాలు విడుదల.. టాపర్స్‌ ఆర్యన్ గుప్తా, పాన్షుల్ బన్సాల్!! ఏపీ, తెలంగాణ టాప్‌ 100 జాబితా!
Image Credit: NEET UG Retest 2026 Toppers List: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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నీట్ యూజీ రీటెస్ట్ ఫలితాలు విడుదల.. టాపర్స్‌ ఆర్యన్ గుప్తా, పాన్షుల్ బన్సాల్!! ఏపీ, తెలంగాణ టాప్‌ 100 జాబితా!
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