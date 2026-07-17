/నీట్ యూజీ రీటెస్ట్ ఫలితాలు విడుదల.. టాపర్స్‌ ఆర్యన్ గుప్తా, పాన్షుల్ బన్సాల్!! ఏపీ, తెలంగాణ టాప్‌ 100 జాబితా!

NEET UG Retest 2026 Toppers List: ఎట్టకేలకు నీట్ రీటెస్ట్ 2026 ఫలితాలు వెలువడ్డాయి. మొత్తం 11.21 లక్షల మంది విద్యార్థులు అర్హత సాధించారని NTA వెల్లడించింది. 20 లక్షల మంది హాజరైన ఈ పరీక్షలో, 720 మార్కులకు గాను 138 మంది విద్యార్థులు 690 కంటే ఎక్కువ మార్కులు సాధించారు. ఈ రీటెస్ట్ ఫలితాల్లో పంజాబ్కు చెందిన ఆర్యన్ గుప్తా, పాన్షుల్ బన్సాల్ మొదటి ర్యాంకును కైవసం చేసుకున్నారు. అదేవిధంగా, టాప్ 100 జాబితాలో తెలంగాణ విద్యార్థులు కూడా తమ సత్తా చాటారు. గతంలో జరగాల్సిన పరీక్షను కేన్సల్ చేసి జూన్ 21వ తేదీన నిర్వహించగా, విద్యార్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ https://neet.nta.nic.in/ ద్వారా ఫలితాలను తనిఖీ చేసుకోవచ్చు.
ఈ పరీక్షలో అమ్మాయిలు 58 శాతానికి పైగా అర్హత సాధించారు. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాలతో పాటు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల విద్యార్థులు కూడా ఈ పరీక్షకు హాజరయ్యారు. పరీక్షను 13 భాషల్లో నిర్వహించడం విశేషం. నీట్లో క్వాలిఫై అయిన విద్యార్థులు యూజీ మెడికల్, డెంటల్, ఆయుష్ సంబంధిత కోర్సుల ప్రవేశాల కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీనికి సంబంధించిన మెడికల్ అడ్మిషన్ కౌన్సిలింగ్ షెడ్యూల్ను అతి త్వరలోనే విడుదల చేస్తారు. మొత్తం 20 లక్షల మంది పాల్గొన్న ఈ పరీక్షను జూన్ 21న 551 నగరాల్లోని 5440 ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్లలో నిర్వహించారు. ఈ రీటెస్ట్లో 93 శాతం మంది మొదటిసారి పరీక్ష రాసిన వారే కాగా, అందులో 99 శాతం మంది 17 నుండి 19 ఏళ్ల వయసు వారు ఉన్నారు. అత్యధిక స్కోరుగా 720 మార్కులకు గాను 715 మార్కులు సాధించారు.
అత్యధిక మార్కులు సాధించిన వివరాలు..
నీట్ పరీక్షలో 19 మంది విద్యార్థులు 700 మార్కుల కంటే ఎక్కువ సాధించారు. 1492 మంది 650 కంటే ఎక్కువ, 10,160 మంది 600 కంటే ఎక్కువ, 90,780 మంది 500 మార్కుల కంటే ఎక్కువ సాధించారు.
రాష్ట్రాల వారీగా ఫలితాలు..
36 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల విద్యార్థులు ఈ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించారు. ఉత్తరప్రదేశ్లో అత్యధికంగా 1.7 లక్షల మంది క్వాలిఫై కాగా, లక్షద్వీప్లో 43 మంది అర్హత సాధించారు. 700 మార్కుల కంటే ఎక్కువ సాధించిన టాప్ 17 మంది అభ్యర్థులు ఏడు రాష్ట్రాలకు చెందిన వారు: పంజాబ్, హర్యానా, రాజస్థాన్, ఉత్తరప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, బీహార్, తమిళనాడు, తెలంగాణ.
కేటగిరీల వారీగా వివరాలు..
జనరల్ కేటగిరీలో 2.91 లక్షలు, OBC/NCL- 5.12 లక్షలు, SC- 1.59 లక్షలు, ST- 63,716 మంది క్వాలిఫై అయ్యారు. అలాగే జనరల్ EWS- 95,026 మంది, PwBD- 366 మంది, PwD- 303 మంది ఉత్తీర్ణత సాధించారు. ఈ పాసైన అభ్యర్థులకు రాష్ట్రాల కోటా ప్రకారం MBBS, BDS ప్రోగ్రామ్ల కోసం కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది.
NTA Declares Result of NEET (UG) 2026
11.21 lakh candidates qualify;
Results declared in time for counselling and Medical College Admissions;
Toppers from almost all States and Union Territories;
More than 58 per cent of qualified candidates are women;
Examination conducted in…
— National Testing Agency (@NTA_Exams) July 16, 2026
తెలంగాణ నుండి టాప్ 100 లో ఉన్న అభ్యర్థులు..
సాయి శివ (13), సాయి శరణ్ (19), కండగట్ల హనీష్ (21), సాయి చరణ్ రెడ్డి (38), జయసింహ (42), సాయి గాయత్రి (83), రుతుంబిక (91). అలాగే ఏపీ నుంచి ప్రేరణ (36), గ్రంధి హనీ (74), జయశంభూ (86) టాప్ 100 లో చోటు సంపాదించారు.
నీట్ ఫైనల్ ఆన్సర్ కీ..
నీట్ రీటెస్ట్కు సంబంధించి NTA తుది ఆన్సర్ కీని కూడా విడుదల చేసింది. తాత్కాలిక కీపై వచ్చిన అభ్యంతరాలను పరిశీలించిన తర్వాత ఈ తుది ఆన్సర్ కీని విడుదల చేసినట్లు పేర్కొంది. విద్యార్థులు దీనిని అధికారిక వెబ్సైట్ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
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