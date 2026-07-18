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Husbands Deaths: గాల్లో దీపంలా ఆరిపోయిన భర్తల ప్రాణాలు.!. 6 నెలల్లో 554 మంది బలి.. సర్వేపై నెటిజన్ల ఆందోళన.!.

554 husband killed and suicide news: దేశంలో సగటున ప్రతిరోజు ఇద్దరు భర్తలు హత్యలు లేదా ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. గురుగ్రామ్‌కు చెందిన ‘ఏకం న్యాయ్ ఫౌండేషన్’ సర్వేపై నెటిజన్లు తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 18, 2026, 07:39 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 07:42 PM IST
Husbands Deaths: గాల్లో దీపంలా ఆరిపోయిన భర్తల ప్రాణాలు.!. 6 నెలల్లో 554 మంది బలి.. సర్వేపై నెటిజన్ల ఆందోళన.!.
Image Credit: wifetorture(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Husbands Deaths: గాల్లో దీపంలా ఆరిపోయిన భర్తల ప్రాణాలు.!. 6 నెలల్లో 554 మంది బలి.. సర్వేపై నెటిజన్ల ఆందోళన.!.
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