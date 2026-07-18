/Husbands Deaths: గాల్లో దీపంలా ఆరిపోయిన భర్తల ప్రాణాలు.!. 6 నెలల్లో 554 మంది బలి.. సర్వేపై నెటిజన్ల ఆందోళన.!.

554 husband killed and suicide over family disputes: ఇటీవల సమాజంలో కొంత మంది దంపతుల ప్రవర్తన మొత్తం వివాహ వ్యవస్థను ప్రశ్నార్థకంగా మార్చేసింది. కొంత మంది పెళ్లిళ్లు చేసుకుని కట్టుకున్న వారికి కాటికి పంపడమే టార్గెట్గా పెట్టుకున్నట్లు ప్రవర్తిస్తున్నారు. పెళ్లి తర్వాత పక్క చూపులు చూస్తు వివాహేతర సంబంధాలు పెట్టుకుంటున్నారు. మరికొన్ని చోట్ల ఆర్థిక అవసరాలు ఇతర వివాదాలతో కట్టుకున్న వారిని సుపారీలు ఇచ్చి మరీ హత్యలుచేయిస్తున్నారు. ప్రతిరోజు కొత్త కొత్త మార్గాలలో భార్య,భర్తల ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఈ మధ్య మహిళలు కొంత మంది తమ భర్తల్ని చంపాలని కంకణం కట్టుకున్నట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో గురుగ్రామ్కు చెందిన ‘ఏకం న్యాయ్ ఫౌండేషన్’ దీనికి సంబంధించి ఒక నివేదిక విడుదల చేసింది. దీనిలో అనేక షాకింగ్ విషయాల్ని వెల్లడించింది. ఈ సర్వేలో.. 2026 జనవరి నుంచి జూలై 14 వరకు మీడియాలో వచ్చిన వార్తలు,పలు సోషల్ మీడియా మాధ్యమాలతో వచ్చి వార్తల్ని సేకరించి ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేసినట్లు తెలిపింది. దీని ప్రకారం.. ఈ ఏడాది మొదటి ఆరు నెలల్లో దేశవ్యాప్తంగా భర్తల హత్యలు, ఆత్మహత్యలకు సంబంధించిన 554 సంఘటనలను నమోదైందని పేర్కొంది.
దీనిలో సింహభాగం భార్యలు తమ భర్తల్ని చంపిన ఘటనలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని తెలిపింది. మరికొన్ని మాత్రం వైవాహిక జీవితంలో సమస్యలతో భర్తలు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడిన ఘటనలు ఉన్నాయని సర్వే పేర్కొంది. అంతే కాకుండా.. భార్యలు లేదా వారి ప్రియుల చేతిలో 322 మంది భర్తలు బలయ్యారు. అలాగే వైవాహిక వివాదాలు, గృహ హింస, భార్యల టార్చర్ భరించలేక 232 మంది భర్తలు తమజీవితాల్ని చాలించుకున్నారు.
అయితే ఈ కేసుల సంఖ్యలు కేవలం మీడియా నివేదికల ఆధారంగా తాము సేకరించినవేనని, అధికారిక ప్రభుత్వ గణాంకాలు కాదని తెలిపింది. మరోవైపు మిగత అనేక కారణాలతో మగవారు తమ జీవితాల్ని చాలించుకొవాలని ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారని సర్వే పేర్కొంది.
ఈ నివేదిక ప్రకారం గత ఆరు నెలల్లో ఉత్తర ప్రదేశ్లో అత్యధికంగా 98 మంది భర్తల హత్యలు, 103 మంది భర్తల ఆత్మహత్యలు నమోదైనట్లు తెలిపింది. మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్, బీహార్ , గుజరాత్ , మహారాష్ట్ర, హర్యానా,తెలంగాణ, కర్ణాటకలో సైతం అనేక మంది భర్తలు భార్యల చేతిలో విగత జీవులుగా మారిపోయారు.
ఈ ఏడాదిలో అత్యంత దారుణంగా భర్తను డ్రమ్ లో వేసి చంపడం, ప్రియుడితో కలిసి హత్య చేయడం, మిక్సిలో వేయడం, లోతైనలోయలోకి తోసేయడం, బాత్రూమ్ లో టైల్స్ కింద పాతిపెట్టడం, పాముతో కాటు వేయించడం, ఇన్సురెన్స్ డబ్బుల కోసం చంపిచడం, లిక్కర్ తాగించి హత్యలు చేయడం మొదలైన ఘటనలు మగజాతీ సమాజాన్ని ఉలిక్కిపడేలా చేస్తున్నాయి.
మరోవైపు దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపిన కేతన్ అగర్వాల్ హత్య కేసును ‘ఏకం న్యాయ్ ఫౌండేషన్’ వ్యవస్థాపకురాలు దీపికా నారాయణ్ భరద్వాజ్ ప్రధానంగా ప్రస్తావించారు. అంతే కాకుండా.. ఈకేసు సైతం హనీమూన్ సోనమ్ రఘువంశీ మర్డర్ కేసులో లాగా.. సియా గోయల్ కేసు కూడా మారవచ్చని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
మొత్తంగా భర్తల ప్రాణాలు గాల్లోదీపంలా ఆరిపోతున్న ఈ వరుస ఘటనలతో నెటిజన్లు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.ఇక తమ పెళ్లిళ్లపై గంపేడాశలు పెట్టుకున్నపెళ్లి కానీ ప్రసాదులు సైతం ఈ సర్వేను చూసి పెళ్లి అంటే జడుసుకుంటున్నారని నెట్టింట కొత్త చర్చలు మొదలయ్యాయి.
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