Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /ఏటీఎం వాడేవారికి హెచ్చరిక.. ఉచిత లావాదేవీలు పూర్తయితే భారీ బాదుడు! మెట్రో, నాన్-మెట్రో ఛార్జీల లిస్ట్ ఇవే!

ఏటీఎం వాడేవారికి హెచ్చరిక.. ఉచిత లావాదేవీలు పూర్తయితే భారీ బాదుడు! మెట్రో, నాన్-మెట్రో ఛార్జీల లిస్ట్ ఇవే!

నేటి ఆధునిక కాలంలో చాలామంది ప్రజలు తమ రోజువారీ ఆర్థిక అవసరాల కోసం ఏటీఎం కార్డులను అత్యధికంగా వినియోగిస్తూ వివిధ రకాల లావాదేవీలు జరుపుతుంటారు. అయితే, ఏటీఎం కార్డు వినియోగదారులు తమ బ్యాంకు వారు నిర్ణయించిన నెలవారీ లావాదేవీల పరిమితిని మించి వ్యవహరిస్తే, అదనపు ఆర్థిక భారం పడక తప్పదు. ఈ అంశానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను, నిబంధనలను ఇప్పుడు మనం వివరంగా తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 01, 2026, 11:15 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 11:15 AM IST
ఏటీఎం వాడేవారికి హెచ్చరిక.. ఉచిత లావాదేవీలు పూర్తయితే భారీ బాదుడు! మెట్రో, నాన్-మెట్రో ఛార్జీల లిస్ట్ ఇవే!
Image Credit: New ATM Rules 2026:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఏటీఎం వాడేవారికి హెచ్చరిక.. ఉచిత లావాదేవీలు పూర్తయితే భారీ బాదుడు! మెట్రో, నాన్-మెట్రో ఛార్జీల లిస్ట్ ఇవే!
2
3
4
5