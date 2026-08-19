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CM Vijay: సీఎం విజయ్ మరో సంచలనం.. ఎమ్మెల్యేలకు కొత్త కారుతో పాటు భారీగా వరాల జల్లు..

Cm Vijay thalapathy:  సీఎం విజయ్ దళపతి తమిళనాడులోని ఎమ్మెల్యేలపై అసెంబ్లీలో వరాల జల్లును కురిపించారు. అందరు ఎమ్మెల్యేలకు కొత్తకారుతో పాటు, పీఏ లను నియమించుకునేందుకు గ్రాంట్ ను అందిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 19, 2026, 01:13 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 01:13 PM IST
CM Vijay: సీఎం విజయ్ మరో సంచలనం.. ఎమ్మెల్యేలకు కొత్త కారుతో పాటు భారీగా వరాల జల్లు..
Image Credit: cmvijaythalapathy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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CM Vijay: సీఎం విజయ్ మరో సంచలనం.. ఎమ్మెల్యేలకు కొత్త కారుతో పాటు భారీగా వరాల జల్లు..
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