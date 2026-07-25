/New Education Minister: కొత్త విద్యాశాఖ మంత్రి ఇతనే..కేంద్రమంత్రికి ప్రహ్లాద్ జోషికి అదనపు బాధ్యతలు!

New Education Minister Pralhad Joshi: ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద విద్యార్థుల ఆందోళన నేపథ్యంలో వెనక్కి తగ్గిన కేంద్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి పదవికి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా తర్వాత విద్యాశాఖ మంత్రిగా మరొకరికి బాధ్యతలు అప్పగించారు.
ప్రస్తుతం కేంద్ర నూతన, పునరుత్పాదక ఇంధన శాఖ మంత్రిగా సేవలు అందిస్తున్న ప్రహ్లాద్ జోషికి విద్యాశాఖకు సంబంధించిన అదనపు బాధ్యతలను అప్పగించారు. ఇప్పటికే ప్రధానమంత్రి సలహా మేరకు, కేంద్ర మంత్రివర్గం నుండి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ సమర్పించిన రాజీనామాను రాష్ట్రపతి ఆమోదించినట్లు ప్రభుత్వం ఒక పత్రికా ప్రకటనలో తెలిపింది.
కేంద్ర మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషికి ఆయన ప్రస్తుతం నిర్వహిస్తున్న శాఖలతో పాటు విద్యాశాఖ బాధ్యతలు కూడా అప్పగించారు. నీట్ (NEET) పేపర్ లీక్ వ్యవహారంపై పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు వ్యక్తమైన నేపథ్యంలో ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసిన కొద్ది గంటలకే ఈ నిర్ణయం వెలువడడం గమనార్హం.
ప్రస్తుతం వినియోగదారుల వ్యవహారాలు, ఆహారం, ప్రజా పంపిణీతో పాటు అలాగే నూతన, పునరుత్పాదక ఇంధన శాఖల మంత్రిగా ఉన్న జోషికి ఇప్పుడు విద్యాశాఖ బాధ్యతలు కూడా అప్పగించారు.
64 ఏళ్ల జోషి 2004 నుండి కర్ణాటకలోని ధార్వాడ్ లోక్సభ నియోజకవర్గానికి ఎంపీగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. అంతకుముందు 2019-2024 మధ్య కాలంలో బొగ్గు, గనులు, పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు.
రాష్ట్రపతి భవన్ విడుదల చేసిన పత్రికా ప్రకటనలో ఇలా పేర్కొన్నారు. "భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 75లోని క్లాజ్ (2) ప్రకారం, ప్రధానమంత్రి సలహా మేరకు, కేంద్ర మంత్రివర్గం నుండి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ సమర్పించిన రాజీనామాను రాష్ట్రపతి తక్షణమే అమల్లోకి వచ్చేలా ఆమోదించారు. అలాగే, ప్రధానమంత్రి సలహా మేరకు, క్యాబినెట్ మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషికి ఆయన ప్రస్తుత శాఖలతో పాటు విద్యాశాఖ బాధ్యతలను కూడా అప్పగించాలని రాష్ట్రపతి ఆదేశించారు" అని ఆ ప్రకటన తెలిపింది.
ప్రధాన్ రాజీనామా తర్వాత జోషి 'X' (ట్విట్టర్) వేదికగా ఇలా స్పందించారు. "శ్రీ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ దశాబ్దాల పాటు సాగిన అద్భుతమైన రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని కలిగి ఉన్నారు. దేశాభివృద్ధి పట్ల ఆయనకున్న అంకితభావం ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది" అని జోషి పోస్ట్ చేశారు.
"ఆయన హయాంలో విద్యా రంగంలో 100కు పైగా చిన్న, పెద్ద సంస్కరణలతో పాటు NEP 2020 (జాతీయ విద్యా విధానం) విజయవంతంగా అమలు చేయడం జరిగింది. అన్నింటికంటే దేశ ప్రయోజనాలకే పెద్దపీట వేస్తూ శ్రీ ప్రధాన్ తీసుకున్న ఈ రాజీనామా నిర్ణయం, దేశాభివృద్ధికి ఆయన చేస్తున్న కృషిని ఏమాత్రం ఆపదు" అని పేర్కొన్న జోషి.. "దేశాభివృద్ధి క్రమంలో మా మార్గాలు మళ్లీ కలుస్తాయి" అని కామెంట్ చేశారు.
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