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ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? ఈ దేశాల్లో వీసా నియమాలు మారాయి.. వెంటనే తెలుసుకోండి!

మీరు అతిత్వరలో ఇంటర్నేషనల్‌ ట్రిప్‌ ప్లాన్‌ చేస్తున్నారా? అయితే, మీరు కొన్ని మార్పులు తెలుసుకోవాలి. కొన్ని దేశాలు వీసా రూల్స్‌ మారిపోయాయి. మీరు కూడా ఈ దేశాలకు వెళ్తున్నట్లు అయితే, ముందుగా ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 24, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 02:26 PM IST
ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? ఈ దేశాల్లో వీసా నియమాలు మారాయి.. వెంటనే తెలుసుకోండి!
Image Credit: Visa Rules Changed:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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