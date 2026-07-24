/ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? ఈ దేశాల్లో వీసా నియమాలు మారాయి.. వెంటనే తెలుసుకోండి!

Visa Rules Changed: ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్కు వెళ్తున్నారా? అయితే, మీరు ఈ విషయాన్ని ఒకటికి రెండుసార్లు చెక్ చేసుకోండి. ఈ దేశాలకు టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకుంటే ముందుగా ఈ విషయం తెలుసుకోండి. భారతీయ పాస్పోర్ట్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ ఈ విషయం చెక్ చేయండి. కొన్ని దేశాలకు వీసా ఫ్రీ ఎంట్రీ ఉంటుంది. అందులో కొన్ని దేశాలకు వీసా రూల్స్ మార్పులు చేయాలి. 2026 ఇమ్మిగ్రేషన్ పాలసీ మార్చారు. దీంతో భారతీయ టూరిస్టులకు మరింత కష్టతరం కానుంది.
ప్రధానంగా ఇరాన్, బొలీవియా, కేప్ వర్దే, నికరాగ్వా దేశాలు ఆ దేశాలకు భారతీయ టూరిస్టులను వీసా ఎంట్రీ మరింత కఠినతరం చేయనున్నాయి. కొన్ని వీసా ఫ్రీ యాక్సెస్ నిలిపివేయగా.. కొన్ని దేశాలు వీసా ఆన్ అరైవల్ ఫెసిలిటీలు ఆపేశాయి. అయితే, ఇండియన్ ట్రావెలర్స్ సరైన ఆమోదం పొందిన తర్వాతే ఆ దేశాలకు వెళ్లగలుగుతారు.
హెన్లీ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్ 2026 ప్రకారం భారతీయ పాస్పోర్ట్ 81వ స్థానంలో ఉంది. 2026 ఫిబ్రవరిలో 75వ స్థానంలో ఉంది. ఇండియన్ పాస్పోర్ట్ ఉన్నవారు ప్రస్తుతం వీసా ఆన్ అరైవల్ యాక్సెస్ 55 దేశాలకు ఉంది. అయితే, ఈ ఏడాది ఇండియన్ ట్రావెలర్స్కు వీసా రూల్స్లో మార్పులు మళ్లీ జరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఇండియన్ ట్రావెలర్స్ బొలీవియా దేశానికి వీసా ఆన్ అరైవల్ యాక్సెస్ పొందలేరు. దీంతో ఇప్పటి నుంచి బొలీవియా వెళ్తే ముందుగానే ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ పూర్తి చేయాలి. సంబంధిత డాక్యుమెంట్లు అప్లోడ్ చేయాలి. ఆ దేశాలు ట్రావెలింగ్ ఆమోదం తెలిపే వరకు ఆగాలి. ఈ ప్రక్రియ అంతా డిజిటల్గా జరిగిపోతుంది.
కేప్ వెర్డే..
ఈ దేశం కూడా వీసా ఆన్ అరైవల్ ఫెసిలిటీ నియమం తొలగించింది. ఇక్కడ ప్రిస్టీన్ బీచ్లు, బ్యాక్ ఐల్యాండ్స్కు పెట్టింది పేరు. ఏవైనా హాలిడేస్ వచ్చినప్పుడు ఈ దేశానికి వెళ్తుంటారు. 2026 జనవరి 1 నుంచి ద్వీప దేశం ఇండియన్ టూరిస్టులకు వీసా ఆన్ అరైవల్ 96 దేశాలకు ఈ వెసులుబాటును నిలిపివేశాయి. గతంలో అయితే, భారతీయ టూరిస్టులు ఈ దేశాలనికి EASE ప్లాట్ఫారమ్ ద్వారా రిజిస్టర్ చేసుకునే సౌలభ్యం ఉండేది. ఈ దేశానికి వెళ్లే ముందుగా వ్యాలిడ్ వీసా పొంది ఉండాలి. అప్పుడే ఆ దేశానికి బయలు దేరాలి.
నికరాగ్వా..
నికరాగ్వా ఇమ్మిగ్రేషన్ మార్పులు చేసింది. ఫిబ్రవరి 16వ తేదీ నుంచి ఇండియన్ పాస్పోర్ట్ ఉన్నవారు వీసా ఆన్ అరైవల్ ఇక వర్తించదు. ఇది వరకు కేటగిరీ సీ లోకి వెళ్తింది. అంటే కేవలం కన్సల్టెడ్ వీసా కేటగిరీకి మార్చారు. ఈ దేశానికి వెళ్లే భారతీయ టూరిస్టులు ముందుగానే నికరాగ్వా ఇమ్మిగ్రేషన్ అధికారుల నుంచి సరైన పర్మిషన్స్ పొంది ఉండాలి. లేకపోతే ఎయిర్లైన్స్ వారు మీ ట్రావెలింగ్ ఆగిపోతుంది.
ఇండియన్ టూరిస్టులకు ఇరాన్ చాలామంది సుపరిచితమే. ఇది కూడా వీసా ఫ్రీ ఎంట్రీ. వీసా ప్రోగ్రామ్ కొన్ని రూల్స్ తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. 2025 నవంబర్ నుంచి ఇది వర్తిస్తుంది. కొత్త వీసా నిబంధనలు ముందుగానే తెలుసుకోండ. ఎంబసీ అధికారిక వెబ్సైట్ రూల్స్ తెలుసుకోవాలి.
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