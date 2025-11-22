English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • New Labour Rule: కొత్త లేబర్‌ చట్టంతో భారీ ఉపశమనం.. గ్రాట్యుటీకి 5 ఏళ్లు అవసరం లేదు, ఎలా లెక్కిస్తారంటే?

New Labour Rule: కొత్త లేబర్‌ చట్టంతో భారీ ఉపశమనం.. గ్రాట్యుటీకి 5 ఏళ్లు అవసరం లేదు, ఎలా లెక్కిస్తారంటే?

New Labour Gratuity Rule: కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక సంస్కరణలు చేపట్టింది. కార్మిక చట్టంలో అతిపెద్ద మార్పులు తీసుకోవడానికి మోదీ సర్కార్‌ అతిపెద్ద అడుగు వేసింది. మొత్తంగా శుక్రవారం 29 పాత కార్మిక చట్టాలను రద్దు చేసిన సంఘటన తెలిసిందే. అయితే కొత్త కార్మిక చట్టాల కోడ్స్‌ కూడా ప్రవేశపెట్టింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 22, 2025, 09:00 AM IST

New Labour Rule: కొత్త లేబర్‌ చట్టంతో భారీ ఉపశమనం.. గ్రాట్యుటీకి 5 ఏళ్లు అవసరం లేదు, ఎలా లెక్కిస్తారంటే?

New Labour Gratuity Rule: ఇదివరకు గ్రాట్యూటీ అంటే ఉద్యోగి కచ్చితంగా ఐదేళ్ల వరకు వేచి ఉండాల్సిందే. ఇప్పుడు కొత్త కార్మిక చట్టం ప్రకారం ఏడాదికే గ్రాట్యూటీ పొందే అవకాశం మోదీ ప్రభుత్వం కల్పించింది. తాజాగా పాత 29 చట్టాలను రద్దు చేసి కొత్త కార్మిక కోడ్ ప్రవేశపెట్టింది. ప్రధానంగా 1930 నుంచి 1950 వరకు ఉన్న కార్మిక చట్టాలు అనుకూలంగా మన కార్మికులకు లేవు. ప్రధానంగా గిగ్ ,ప్లాట్ ఫారం, వలస కార్మికులను ఇందులో చేర్చలేదు. కాబట్టి వారికి ప్రయోజనాల కోసం కొత్త కార్మిక చట్టాలను ప్రవేశపెట్టింది మోదీ ప్రభుత్వం.

 కొత్త కార్మిక నియమావళి ప్రకారం కనీస వేతనం కార్మికులకు సకాలంలో చెల్లించేలా తీసుకువచ్చింది. అంతేకాదు ఈ చట్ట ప్రకారం కార్మికుల ఆరోగ్యంపై కూడా శ్రద్ధ చూపించాల్సిందే. ప్రధానంగా 40 ఏళ్ళు పైబడిన కార్మికులకు ఉచిత వార్షిక ఆరోగ్య తనిఖీ ఉంటుంది.

 ఇదివరకు ఈ ఐదేళ్ల వరకు గ్రాట్యూటీ కోసం వేచి ఉండాల్సిందే. అయితే ఇప్పుడు మాత్రం ఏడాదికే పొందుతారు. ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు ఇది బిగ్‌ గిఫ్ట్‌ అని చెప్పవచ్చు. మహిళలకు కూడా నైట్ షిఫ్ట్ లో కూడా అనుమతిస్తారు. కానీ వారికి సరైన భద్రత కల్పించడం, సదరు మహిళా ఉద్యోగి సమ్మతి కూడా అవసరం

 పార్ట్‌ టైం ఉద్యోగికి కూడా సరైన జీతం కూడా అందించాల్సిందే. ఇది కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులకు కూడా కనీస వేతనం హామీ లభించేలా చేస్తుంది. ఈ కొత్త కార్మిక చట్టం కార్మికులకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ప్రధానంగా గ్రాట్యూటీ అయితే ఐదేళ్ల వరకు వేచి ఉండాల్సిందే. కానీ పర్మినెంట్ ఉద్యోగి ఒక ఏడాదికే ఈ గ్రాట్యూటీ పొందుతారు. 

గ్రాట్యూటీ ఎలా లెక్కిస్తారు?
గ్రాట్యూటీ అంటే ఉద్యోగి కంపెనీకి చేసిన దీర్ఘకాలిక సేవకు గౌరవప్రదంగా పొందే మొత్తం అని చెప్పొచ్చు. అంటే ఆకస్మికంగా ఉద్యోగం కోల్పోవడం లేదా పదవి విరమణ సమయంలో ఈ గ్రాట్యూటీ లభిస్తుంది. ఒక ఉద్యోగి పదవి విరమణ చేస్తే పూర్తిగా పొందుతారు. ప్రైవేట్ కంపెనీలకు మాత్రమే కాకుండా ఇది ప్రభుత్వ కంపెనీలకు కూడా వర్తిస్తుంది. గ్రాట్యూటీ లెక్కించడం కూడా సులభం. దీన్ని డిఏ తో కలిపి (15/26)తో లెక్కిస్తారు. ఉదాహరణకు నీ బేసిక్ ప్లస్ డీఏ 30000 అయితే 30000*15/26×5 =86,538

Trending News