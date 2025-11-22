English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Labour Laws: మహిళలకు రాత్రి షిఫ్టులలో పనిచేసే స్వేచ్ఛ.. ఓవర్ టైంకు రెట్టింపు జీతం.. కొత్త కార్మిక చట్టంలో ఎలాంటి మార్పులు చేశారో తెలుసా..?

Labour Laws: మహిళలకు రాత్రి షిఫ్టులలో పనిచేసే స్వేచ్ఛ.. ఓవర్ టైంకు రెట్టింపు జీతం.. కొత్త కార్మిక చట్టంలో ఎలాంటి మార్పులు చేశారో తెలుసా..?

India’s New Labour Reforms: భారతదేశంలో చాలా కాలంగా పెండింగ్ లో ఉన్న కార్మిక చట్టాలకు కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. 29 కార్మిక చట్టాల స్థానంలో కొత్తగా నాలుగు లేబర్ కోడ్‌లు తక్షణమే అమల్లోకి వస్తున్నట్లు కార్మిక శాఖ మంత్రి మన్సుక్ మాండవీయ అధికారికంగా పేర్కొన్నారు. ఈ కోడ్‌లు ఆధునిక పని పద్ధతులు, వేతనాలు, ఆరోగ్య తనిఖీలు మరియు గిగ్ వర్కర్లకు కొత్త నిబంధనలను ప్రవేశపెడతాయి.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Nov 22, 2025, 07:23 PM IST

India’s Labour Code Changes: కేంద్ర ప్రభుత్వం నవంబర్ 21 నుంచి దేశవ్యాప్తంగా 29 పాత కార్మిక చట్టాలను రద్దు చేసి.. నాలుగు కొత్త కార్మిక కోడ్‌లను అధికారికంగా అమల్లోకి తీసుకువచ్చింది. ఈ మార్పు భారత కార్మిక చట్ట చరిత్రలోనే ఒక మైలురాయిగా మాత్రమే కాకుండా.. దేశ ఉపాధి మరియు పారిశ్రామిక వ్యవస్థను పునర్నిర్వచించి, స్వావలంబన భారతదేశం వైపు ఒక చారిత్రాత్మక అడుగును సూచిస్తాయని ప్రభుత్వం తెలిపింది. 

ఇక గతంలో అమలులో ఉన్న చట్టాలు 1930ల నుండి 1950ల మధ్య రూపొందించబడ్డాయి. ఆ సమయంలో పని స్వభావం, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మరియు మహిళల ఉద్యోగాల్లో భాగస్వామ్యం ఇప్పటి కంటే పూర్తిగా భిన్నంగా ఉండేది. ఆధునిక అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని, కార్మిక వ్యవస్థను కొత్త కాలానికి సరిపోయేలా మార్చాల్సిన అవసరం ఉందని ప్రభుత్వం భావించింది.

ముఖ్యంగా మహిళలు ఇప్పుడు నైట్ షిఫ్టులలో పని చేయవచ్చు. కొత్త కోడ్ సమాన వేతనం మరియు సురక్షితమైన కార్యాలయాన్ని కూడా హామీ ఇస్తుంది. అలాగే లింగమార్పిడి ఉద్యోగులకు కూడా సమాన హక్కులు ఉన్నాయి. ఉద్యోగులు ఇప్పుడు రెట్టింపు రేటుతో ఓవర్ టైం జీతం పొందుతారు. ఇది ఓవర్ టైం చెల్లింపులలో పారదర్శకతను నిర్ధారిస్తుంది.

ఇప్పుడు ప్రతి ఉద్యోగి తప్పనిసరిగా నియామక లేఖ జారీ చేయాల్సి ఉంటుంది. దేశవ్యాప్తంగా కనీస వేతనం అమలు చేయబడటమే కాకుండా.. సకాలంలో  జీతాలు చెల్లించడం చట్టపరమైన బాధ్యత అవుతుంది. ఇది ఉపాధి మరియు ఉద్యోగుల రక్షణలో పారదర్శకతను పెంచుతుంది.  40 ఏళ్లు పైబడిన ఉద్యోగులకు సంవత్సరానికి ఒకసారి ఉచిత ఆరోగ్య తనిఖీలు అందుతాయి. మైనింగ్, రసాయనాలు మరియు నిర్మాణం వంటి ప్రమాదకర రంగాలలో పనిచేసే వారికి పూర్తి ఆరోగ్య కవరేజ్ లభిస్తుంది.

గతంలో ఐదు సంవత్సరాల సర్వీస్ తర్వాత లభించే గ్రాట్యుటీ.. ఇప్పుడు కేవలం ఒక సంవత్సరం శాశ్వత ఉద్యోగం తర్వాత అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇది ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగులకు ఒక ప్రధాన ప్రయోజనం. ఓలా-ఉబర్ డ్రైవర్లు, జొమాటో-స్విగ్గీ డెలివరీ భాగస్వాములు మరియు యాప్ ఆధారిత కార్మికులు ఇప్పుడు సామాజిక భద్రతా ప్రయోజనాలను పొందుతారు. అగ్రిగేటర్లు వారి టర్నోవర్‌లో 1–2% వాటాను అందించాల్సి ఉంటుంది. మీ UANని లింక్ చేయడం వలన మీరు రాష్ట్రాలు మారినప్పటికీ ప్రయోజనాలు కొనసాగుతాయని నిర్ధారిస్తుంది.

కార్మికులకు ఇప్పుడు కనీస వేతనాలు, సామాజిక భద్రత మరియు ఉద్యోగ హామీలు కూడా లభిస్తాయి. వలస మరియు అసంఘటిత కార్మికులను కూడా రక్షణ చట్రంలో చేర్చనున్నారు. ఒకే లైసెన్స్ మరియు ఒకే రిటర్న్ వ్యవస్థను అమలు చేయడం జరుగుతుంది, ఇది కంపెనీలపై సమ్మతి భారాన్ని తగ్గిస్తుంది మరియు పరిశ్రమలకు ఎర్ర టేప్ నుండి ఉపశమనం అందిస్తుంది. ఇప్పుడు ఇన్స్పెక్టర్-కమ్-ఫెసిలిటేటర్ వ్యవస్థ అమలు చేయబడుతుంది, ఇక్కడ అధికారులు శిక్షాత్మక చర్యల కంటే మార్గదర్శకత్వంపై దృష్టి పెడతారు. ఉద్యోగులు నేరుగా ఫిర్యాదులు దాఖలు చేయడానికి ఇద్దరు సభ్యుల ట్రిబ్యునళ్లు ఉంటాయి. 

ఈ నాలుగు కొత్త కార్మిక  కోడ్ లు2047 నాటికి అభివృద్ధి చెందిన భారతదేశం అనే లక్ష్యం వైపు కొత్త కార్మిక సంకేతాలు బలమైన పునాది వేస్తాయని ప్రభుత్వం చెబుతోంది. ఈ సంస్కరణలు వేతనాల కోడ్ 2019, పారిశ్రామిక సంబంధాల కోడ్ 2020, సామాజిక భద్రతా కోడ్ 2020 మరియు వృత్తి భద్రత, ఆరోగ్యం మరియు పని పరిస్థితుల కోడ్ 2020 కింద అమలు చేయబడ్డాయి.

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

