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రాజకీయ పార్టీల ముసుగులో అక్రమాలు.. కొత్త పార్టీల పేరుతో స్కామ్..

New Political Parties: వ్యవస్థీకృత లోపాలు… అక్రమార్కుల పాలిట వరంలా మారాయి. రాజకీయ పార్టీల పేరుతో పెద్ద కుంభకోణం జరుగుతోంది. తల పండిన ఉద్ధండులు… రాజకీయాల్లో రాటుదేలిన నేతలు, ఛార్టెటెడ్ అకౌంటెంట్లు కలిసి పొలిటికల్ స్కామ్ తో సర్కారు ఖజానాకు గండికొడుతున్నారు. సమాజం కోసం… ప్రత్యామ్నాయ శక్తిగా అవతరించాలని పుట్టుకొస్తున్న రాజకీయ పార్టీల లక్ష్యం నీరుగారుతోంది. పుట్టుకొస్తున్న రాజకీయ పార్టీలు ఏంచేస్తున్నాయి?  ఏవిధంగా లూటీ చేస్తున్నాయి. ఎన్నికల్లో పెద్దగా ఉనికేలేని, అనామక పార్టీలకు ఇంత భారీ మొత్తంలో విరాళాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి? అవి ఎవరికి చేరుతున్నా యి? అన్న సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 15, 2026, 08:25 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 08:25 AM IST
రాజకీయ పార్టీల ముసుగులో అక్రమాలు.. కొత్త పార్టీల పేరుతో స్కామ్..
Image Credit: Political Parties Scam (File Pics/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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రాజకీయ పార్టీల ముసుగులో అక్రమాలు.. కొత్త పార్టీల పేరుతో స్కామ్..
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