/రాజకీయ పార్టీల ముసుగులో అక్రమాలు.. కొత్త పార్టీల పేరుతో స్కామ్..

Indian Political Scams: కారణమేదైనా సరే.. సందర్భోచితంగా నాయకులు ఎదగడం… రాజకీయ పార్టీలు పుట్టుకురావడం… సర్వసాధారణంగా మారిపోయింది. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాల్లో పుట్టుకొచ్చిన రాజకీయ పార్టీలు ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఆవిర్భవించిన రాజకీయ పార్టీలు ప్రజల్లోకి రావు, పార్టీ కార్యాలయాలు ఉండవు.. ప్రభుత్వ రికార్డుల్లో మాత్రం రాజకీయ పార్టీలుగా ఉంటాయి. కోట్లకుకోట్లు విరాళాలను దండుకుంటూ సర్కారు ఖజానాకు గండికొడుతున్నాయి.
కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంలో రిజిష్టర్ చేసుకున్న పొలిటికల్ పార్టీలు.. కొన్ని ప్రత్యక్షరాజకీయాల్లోకి రావు. నాయకులు కనబడరు… పార్టీ కార్యాలయాలు ఉండవు.. గుర్తింపుపొందని రాజకీయ పక్షాలుగా కొనసాగుతూ కోట్లాదిరూపాయల విరాళాలను సేకరిస్తున్నాయి. సామాజిక సేవాకార్యక్రమాలు చేపడుతున్నామని పన్ను మినహాయింపు సదుపాయంతో దర్జాచేస్తున్నాయి. వివిధ రాజకీయ పార్టీల్లో రాణిస్తున్న వారే
వేరే ప్రాంతాల్లో రాజకీయపార్టీలను స్థాపించి విరాళాల రూపంలో తీసుకున్న కోట్లాదిరూపాయలను దారిమళ్లిస్తున్నట్లు సమాచారం.
గుర్తింపు పొందని రాజకీయ పార్టీల నిర్వాకం..
దేశ వ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీలకంటే… గుర్తింపు పొందని పొలిటికల్ పార్టీలకు ఇబ్బడి ముబ్బడిగా కోట్ల రూపాయలు ఎవరు కుమ్మరిస్తున్నారు. వచ్చిన విరాళాల సొమ్మును ఎలా దారిమళ్లిస్తున్నారో అంతుబట్టకుంది. జాతీయ, ప్రాంతీయ పార్టీల్ని మించి వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నాయి. 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరంలో గుజరాత్కు చెందిన ఆరు చిన్న పార్టీలకు 17 వందల క్లోట రూపాయలు విరాళాల రూపంలో అందాయి. ఈ రాజకీయ పార్టీల కార్యకలాపాలు ఎక్కడా కన్పించవు.
హవాలా, మనీ లాండరింగ్ కార్యకలాపాలు..
గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని అహ్మదాబాద్ వేదికగా ఆవిర్భవించిన ఆరు పార్టీలు పోటీపడి విరాళాలను స్వీకరిస్తున్నాయి.ఇవేవీ చురుకైన రాజకీయ కార్యకలాపాలు నిర్వహించడం లేదని తేలింది. ఆమ్ జన్మత్ పార్టీకి రూ.620 కోట్లు, సత్యవాది రక్షక్ పార్టీకి రూ.330కోట్ల 55లక్షలు, స్వతంత్రత అభివ్యక్తి పార్టీకి రూ.219 కోట్ల 69 లక్షలు, న్యూ ఇండియా యునైటెడ్ పార్టీకి రూ.200 కోట్ల 69 లక్షలు, భారతీయ నేషనల్ జనతాదళ్కు రూ.191కోట్ల 61 లక్షలు, గరీబ్ కల్యాణ్ పార్టీకి రూ.138 కోట్ల చొప్పున 2023-24లో దాతలు విరాళాలు అందించారు. 2024 ఎన్నికల్లో ఇవన్నీ కలసి పేరుకు 15 లోక్సభ స్థానాల్లోనే అభ్యర్థులను నిలబెట్టాయి. రూ.620 కోట్ల విరాళాలు అందుకున్న ఆమ్ జన్మత్ పార్టీ, రూ.330 కోట్లు స్వీకరించిన సత్యవాది రక్షక్ పార్టీ అయితే ఒక్కో అభ్యర్థినే పోటీకి దింపడం మరీ విచిత్రంగా ఉంది.
బీజేపీ బిహార్ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షురాలిగా ఉన్న అనామిక పాశ్వాన్ ఆధ్వర్యంలోనే.. ఆమ్ జన్మత్ పార్టీని 2020లో పట్నాలో స్థాపించారు. అయితే, ఆమ్ జన్మత్ పార్టీని గుజరాత్లోని అహ్మదాబాద్కు మార్చినప్పుడే అధ్యక్ష పదవికి రాజీనామా చేసినట్టు ఆమె స్పష్టం చేశారు. 2022-23లోనూ ఈ పార్టీకి రూ.216 కోట్ల విరాళాలు వచ్చాయి. ఇక, 2023-24లో కాంగ్రెస్కు రూ.281కోట్ల 48లక్షలమేర విరాలు వచ్చినట్టు లెక్కలు చెబుతున్నాయి. సీపీఎంకు రూ.7 కోట్ల 64 లక్షలు, ఆప్కు రూ.10కోట్ల 15 లక్షలమేర విరాళాలు అందాయి... ప్రాంతీయ పార్టీలైన బీఆర్ఎస్ కు రూ.85 కోట్లు, డీఎంకేకు రూ.15కోట్ల 24 లక్షల రూపాయాలు విరాళాలు అందాయని గణాంకాలున్నాయి.
ప్రజల్లో ఎక్కడా కన్పించని రాజకీయ పార్టీలు..
గుజరాత్కు చెందిన ఆరు రాజకీయ పార్టీలు నగదు అక్రమ బదిలీలతో ఇష్టారాజ్యంగా అవినీతికి పాల్పడుతున్నారనే విమర్శులున్నాయి. పార్టీ కార్యాలయాలు ఎప్పుడూ మూతబడే ఉంటాయి. పార్టీ ఆఫీసుల వద్ద ఏనాడూ కార్యకర్తలుగానీ,ఆఫీసు బేరర్లుగానీ కానరారు. గుజరాత్లోని ఆనంద్ సిటీలో ఉన్న సత్యవాది రక్షక్ పార్టీ లెక్కలను పరిశీలిస్తే విస్తుగొలిపే విషయాలు వెలుగు చూశాయి. సత్యవాది రక్షక్ పార్టీ తనకు వచ్చిన రూ.330 కోట్లలో రూ.316 కోట్లను సామాజిక సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు ఖర్చు చేసినట్టు వెల్లడించింది. 8 కోట్ల 48 లక్షల రూపాయలను లోక్సభ ఎన్నికల ప్రచారానికి వినియోగించినట్టు ఎన్నికల సంఘానికి సమర్పించిన ఆడిట్ నివేదికలో వెల్లడించింది.
రాజకీయ పార్టీగా రిజిస్ట్రేషన్..
గుర్తింపు పొందని రాజకీయ పార్టీలు సేకరిస్తున్న విరాళాలతో మనీ లాండరింగ్ కు పాల్పడుతున్నాయని ప్రభుత్వ అధికార యంత్రాంగానికి ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తాయి. రాజకీయ పార్టీల ముసుగులో బ్లాక్ మనీ ట్రన్స్ ఫర్ తో నిధుల దారి మళ్లింపు, సరిహద్దుల మీదుగా జరిగే చెల్లింపులు, హవాలా లావాదేవీలతో అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నట్లు సమాచారం.
దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నికల సంఘంలో రిజస్టర్ చేసుకున్న 2800 రాజకీయ పార్టీల్లో మూడొంతుల పార్టీలు ఎలాంటి లెక్కలు చూపించిలేదని ప్రజాస్వామ్య సంస్కరణ సంఘం గత సంవత్సరం వెలుగులోకి తెచ్చింది. ఎలాంటి కార్యకలాపాలు నిర్వహించకుండా, కోట్లకు కోట్లు విరాళాలను పొందుతూ.. ఎలాంటి పనులు చేయకుండానే సామాజిక సేవాకార్యక్రమాలకు వినియోగిస్తున్నట్లు అక్రమార్జనకు పాల్పడుతున్నారనే విమర్శలున్నాయి. ఎన్నికల సంఘం వద్ద నమోదైన రాజకీయ పార్టీల ఆదాయాన్ని పరిశీలిస్తే… 2023-24లో గుర్తింపు పొందని ఆరు పార్టీల ఆదాయం అధికార భారతీయ జనతా పార్టీ గాకుండా మిగతా ఐదు జాతీయ పార్టీల మొత్తం ఆదాయాన్ని మించినట్లు గణాంకాలున్నాయి.
భారత దేశంలో రాజకీయ పార్టీల ఆదాయాలకు పన్నుల నుంచి మినహాయింపు విధానాన్నే డొల్లపార్టీలు ప్రధాన లొసుగుగా తీసుకున్నాయని తెలుస్తోంది. వ్యక్తిగత పన్ను చెల్లింపుదారులు రాజకీయ పార్టీలకు విరాళాలు ఇచ్చినట్లు రసీదులతో ఆదాయాలపై పన్ను మినహాయింపు వెసులు బాటు ఉండటంతో రాజకీయ పార్టీల ముసుగులో అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారనే విమర్శలున్నాయి.
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