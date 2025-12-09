English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Love Marriages: న్యూఇయర్ వేళ పండితుల సంచలన నిర్ణయం.. ఇక నుంచి ఆ టెంపుల్‌లో ప్రేమ పెళ్లిళ్లు బంద్..

Love Marriages: న్యూఇయర్ వేళ పండితుల సంచలన నిర్ణయం.. ఇక నుంచి ఆ టెంపుల్‌లో ప్రేమ పెళ్లిళ్లు బంద్..

Love marriages ban in Halasuru Someshwara Swamy Temple: తరచుగా పూజారులను కొంత మంది కోర్టుల వరకు కూడా లాగారంటూ పండితులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దీంతో ఇక నుంచి తమ ఆలయలో ప్రేమపెళ్లిళ్లను జరిపించేదిలేదని స్పష్టం చేశారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 9, 2025, 03:37 PM IST
  • బెంగళూరు పూజారుల కీలక నిర్ణయం..
  • ప్రేమ పెళ్లిళ్లపై బ్యాన్..

Trending Photos

Airtel: ఎయిర్‌టెల్‌ మైండ్‌బ్లోయింగ్‌ మంత్లీ ప్లాన్‌.. రూ.154 కే 365 రోజుల నెలవారీ వ్యాలిడిటీ ప్లాన్‌..!
5
Airtel 1849 plan
Airtel: ఎయిర్‌టెల్‌ మైండ్‌బ్లోయింగ్‌ మంత్లీ ప్లాన్‌.. రూ.154 కే 365 రోజుల నెలవారీ వ్యాలిడిటీ ప్లాన్‌..!
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు తిరుగులేదు, అన్నిటా విజయం తథ్యం..!
5
today horoscope december 9
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు తిరుగులేదు, అన్నిటా విజయం తథ్యం..!
Railway Station: 36 ప్లాట్‌ఫారమ్స్‌.. 20 ఎంట్రీ గేట్లతో ప్రపంచంలోనే అత్యంత రద్దీ రైల్వేస్టేషన్‌.. భారత్‌, చైనా, యూఎస్‌ కాదు..!
7
world busiest railway station
Railway Station: 36 ప్లాట్‌ఫారమ్స్‌.. 20 ఎంట్రీ గేట్లతో ప్రపంచంలోనే అత్యంత రద్దీ రైల్వేస్టేషన్‌.. భారత్‌, చైనా, యూఎస్‌ కాదు..!
Bank Holiday: బ్యాంకు ఖాతాదారులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. ఈ వారం 3 రోజులు సెలవులే..!
5
Bank Holiday
Bank Holiday: బ్యాంకు ఖాతాదారులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. ఈ వారం 3 రోజులు సెలవులే..!
Love Marriages: న్యూఇయర్ వేళ పండితుల సంచలన నిర్ణయం.. ఇక నుంచి ఆ టెంపుల్‌లో ప్రేమ పెళ్లిళ్లు బంద్..

 Love marriages in Halasuru Someshwara Swamy Temple in Bengaluru: ఇటీవల కాలంలో చాలా మంది ప్రేమ పెళ్లిళ్లు చేసుకుంటున్నారు. పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్లిళ్లకంటే ప్రేమ వివాహలకు ఎక్కువగా ఓటు వేస్తున్నారు. దీంతో అన్నిరకాలుగా తమతో సెట్ అయిన వారితోనే యువతీ, యువకులు పెళ్లికి ఓకే చెప్తున్నారు. కొంత మంది పెద్దలకు తెలియకుండా గుడిలో సీక్రెట్ గా పెళ్లిళ్లు చేసుకుంటున్నారు. అయితే.. బెంగళూరులోని హలసూరు సోమేశ్వర స్వామి దేవాలయం ప్రేమ పెళ్లిళ్లకు పెట్టింది పేరుగా చెబుతారు. ఇక్కడ పెళ్లిళ్లు చేసుకుంటే ఎంతో కలిసి వస్తుందని భావిస్తారు.

Add Zee News as a Preferred Source

అయితే.. ఇటీవల ఇక్కడ జరుగుతున్న ప్రేమ పెళ్లిళ్లు చాలా వరకు తరచుగా డైవర్స్ కు వెళ్తున్నాయి. కొంత మంది పూజారుల్ని సైతం కోర్టులకు లాగుతున్నారు. దీంతో బెంగళూరులోని హలసూరు సోమేశ్వర స్వామి ఆలయం పూజారులు సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

బెంగళూరులోని ప్రసిద్దమైన హలసూరు సోమేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఎక్కువగా ప్రేమ వివహాలు జరుగుతుంటాయి. ఇక్కడ పెళ్లి చేసుకుంటే చాలా కలిసి వస్తుందని భావిస్తారు. ఇటీవల చాలా జంటలు కొన్ని రోజులు బానే ఉండి ఆ తర్వాత ప్రతిచిన్న విషయానికి కోర్టుకు వెళ్తున్నారు. అంతేకాకుండా.. పెళ్లి చేసిన పూజారుల్ని కూడా కోర్టుకులాగు తున్నారు.

Read more: Snake Video: ఓర్నాయనో.. ప్రేమతో కొరుక్కుంటూ మైమర్చిపోయిన రెండు నాగుపాములు.. అరుదైన వీడియో...  

దీంతో పూజారులు ఈసమస్యలతో విసిగిపోయారు.  దీంతో ఇక మీదట హలసూరు సోమేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ప్రేమ పెళ్లిళ్లు జరిపేది లేదని తెల్చి చెప్పారు.  దీంతో న్యూయర్ వేళ పెళ్లిళ్లు చేసుకునేందుకు ఆశపడ్డ ఎంతో మంది యువ జంటలకు పండితుల ఈ నిర్ణయం ప్రస్తుతం షాక్ కు గురిచేసేదిగా మారింది. అయితే.. గతంలో కూడా పలు మార్లు ప్రేమ పెళ్లిళ్లపై ఆలంలో వివాదాలు నెలకొన్న విషయం తెలిసిందే. న్యూఇయర్ వేళ మాత్రం ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది. 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Karnatakalove marriagesHalasuru Someshwara Swamy Templedivorce controversyKarnataka temple

Trending News