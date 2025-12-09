Love marriages in Halasuru Someshwara Swamy Temple in Bengaluru: ఇటీవల కాలంలో చాలా మంది ప్రేమ పెళ్లిళ్లు చేసుకుంటున్నారు. పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్లిళ్లకంటే ప్రేమ వివాహలకు ఎక్కువగా ఓటు వేస్తున్నారు. దీంతో అన్నిరకాలుగా తమతో సెట్ అయిన వారితోనే యువతీ, యువకులు పెళ్లికి ఓకే చెప్తున్నారు. కొంత మంది పెద్దలకు తెలియకుండా గుడిలో సీక్రెట్ గా పెళ్లిళ్లు చేసుకుంటున్నారు. అయితే.. బెంగళూరులోని హలసూరు సోమేశ్వర స్వామి దేవాలయం ప్రేమ పెళ్లిళ్లకు పెట్టింది పేరుగా చెబుతారు. ఇక్కడ పెళ్లిళ్లు చేసుకుంటే ఎంతో కలిసి వస్తుందని భావిస్తారు.
అయితే.. ఇటీవల ఇక్కడ జరుగుతున్న ప్రేమ పెళ్లిళ్లు చాలా వరకు తరచుగా డైవర్స్ కు వెళ్తున్నాయి. కొంత మంది పూజారుల్ని సైతం కోర్టులకు లాగుతున్నారు. దీంతో బెంగళూరులోని హలసూరు సోమేశ్వర స్వామి ఆలయం పూజారులు సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
బెంగళూరులోని ప్రసిద్దమైన హలసూరు సోమేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఎక్కువగా ప్రేమ వివహాలు జరుగుతుంటాయి. ఇక్కడ పెళ్లి చేసుకుంటే చాలా కలిసి వస్తుందని భావిస్తారు. ఇటీవల చాలా జంటలు కొన్ని రోజులు బానే ఉండి ఆ తర్వాత ప్రతిచిన్న విషయానికి కోర్టుకు వెళ్తున్నారు. అంతేకాకుండా.. పెళ్లి చేసిన పూజారుల్ని కూడా కోర్టుకులాగు తున్నారు.
దీంతో పూజారులు ఈసమస్యలతో విసిగిపోయారు. దీంతో ఇక మీదట హలసూరు సోమేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ప్రేమ పెళ్లిళ్లు జరిపేది లేదని తెల్చి చెప్పారు. దీంతో న్యూయర్ వేళ పెళ్లిళ్లు చేసుకునేందుకు ఆశపడ్డ ఎంతో మంది యువ జంటలకు పండితుల ఈ నిర్ణయం ప్రస్తుతం షాక్ కు గురిచేసేదిగా మారింది. అయితే.. గతంలో కూడా పలు మార్లు ప్రేమ పెళ్లిళ్లపై ఆలంలో వివాదాలు నెలకొన్న విషయం తెలిసిందే. న్యూఇయర్ వేళ మాత్రం ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.
