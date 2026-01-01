New Year Turns Tragedy: భర్త మృతిని జీర్ణించుకోలేక ఓ భార్య తన పిల్లలతో సహా న్యూ ఇయర్ రోజు ప్రాణం తీసుకుంది. కేక్ కట్ చేసి సంబరంగా న్యూ ఇయర్ వేడుక చేసుకున్న అనంతరం తన పిల్లలకు విషం కలిపిన అన్నం పెట్టి అనంతరం ఆమె తినేసింది. కొద్దిసేపటికి తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయిన తల్లీ కుమార్తెలు మరణించగా.. కుమారుడు మాత్రం కొనప్రాణంతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నాడు. ఈ విషాద సంఘటన తెలంగాణలోని నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. ఈ సంఘటనకు సంబంధించి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
నాగర్కర్నూల్ జిల్లా కల్వకుర్తిలోని తిలక్నగర్లో ప్రసన్న (40) తన భర్త భీమ్శెట్టి ప్రకాశ్తో కలిసి నివసించేది. వీరిద్దరికీ కుమారుడు అశ్రిత్, కుమార్తె మేఘన (13) ఉన్నారు. హాయిగా సాగుతున్న వీరి జీవితంలో అకస్మాత్తుగా తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. 40 రోజుల కిందట భర్త భీమ్శెట్టి ప్రకాశ్ మరణించాడు. అతడి మృతితో ఆ కుటుంబం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యింది. హఠన్మరణంతో ఆ కుటుంబం దిక్కుతోచని స్థితిలోకి వెళ్లింది. భర్త మరణించినప్పటి నుంచి భార్య ప్రసన్న ఈ లోకంలో లేదు. అప్పటి నుంచి తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయిన ఆమె తన భర్త లేని జీవితం తనకు వద్దని నిర్ణయం తీసుకుంది.
తాను చనిపోవాలని నిర్ణయానికి రాగా.. ఇద్దరు పిల్లలు గుర్తుకు వచ్చారు. తనతోపాటు వారిని కూడా తీసుకెళ్లాలని భార్య ప్రసన్న నిర్ణయం తీసుకుంది. చనిపోవాలని నిర్ణయానికి వచ్చిన ఆమె 31వ తేదీ న్యూఇయర్ వేడుకలు పిల్లలతో కలిసి చేసుకుంది. రాత్రి కుమారుడు, కుమార్తెతో కలిసి ఆమె కేక్ కట్ చేసి కొత్త సంవత్సరం చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత పురుగుల నివారణ మందును అన్నంలో కలిపింది. మందు కలిపిన అన్నం తన ఇద్దరు పిల్లలకు తినిపించిన ప్రసన్న అనంతరం ఆమె కూడా తినేసింది. కొద్దిసేపటి తర్వాత వీరి పరిస్థితి విషమించి అపస్మారక స్థితికి చేరుకున్నారు. చుట్టుపక్కల వారు గమనించి వారిని ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లారు. అయితే అప్పటికే తల్లి ప్రసన్న, కుమార్తె మేఘన మరణించారు. కుమారుడు అశ్రిత్ కొన ప్రాణాలతో ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు.
తల్లి కూతుళ్ల మృతదేహాలను ఆసుపత్రికి తరలించగా.. పరిస్థితి విషమంగా ఉన్న కుమారుడి కి ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో కొన ప్రాణంతో ఉన్నాడు. తన భర్త భీమ్ శెట్టి ప్రకాష్ మరణంతో ఆ కుటుంబం తీవ్ర విషాదానికి లోనయ్యిందని.. అప్పటి నుంచి వారు తీవ్ర నైరాశ్యంలో ఉన్నారని చుట్టుపక్కల వాళ్లు చెప్పారు. భర్త మరణాన్ని జీర్ణించుకోలేక.. తాము బతికి ఉండడం కన్నా చావడమే మేలు అని భావించి తనతోపాటు తన పిల్లలను ఆమె చంపిందని ఇరుగుపొరుగు వారు చెబుతున్నారు. ఈ సంఘటనపై కల్వకుర్తి ఎస్ఐ మాధవరెడ్డి కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మిగతా వివరాలు తెలియాల్సి ఉం-ది.
