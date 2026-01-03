English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • New Pension Scheme: ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు న్యూ ఇయర్ బహుమతి.. కొత్త గ్యారెంటీడ్ పెన్షన్‌ స్కీమ్‌ అమలుకు గ్రీన్ సిగ్నల్

New Pension Scheme: ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు న్యూ ఇయర్ బహుమతి.. కొత్త గ్యారెంటీడ్ పెన్షన్‌ స్కీమ్‌ అమలుకు గ్రీన్ సిగ్నల్

Tamil Nadu Assured Pension Scheme Details: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కోసం 'తమిళనాడు అష్యూర్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్' (TAPS)ను సీఎం ఎంకే స్టాలిన్ ప్రకటించారు. ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్ ప్రయోజనాలు కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో రాష్ట్రం ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని తీసుకువచ్చింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా..  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Jan 3, 2026, 06:31 PM IST

Trending Photos

Alcohol Consumption: మందు తాగుతున్నారా..! మీ బాడీలో ఆల్కహాల్ ఎంత సేపు ఉంటుందో తెలుసా..
8
Alcohol Consumption
Alcohol Consumption: మందు తాగుతున్నారా..! మీ బాడీలో ఆల్కహాల్ ఎంత సేపు ఉంటుందో తెలుసా..
Jupiter Transit: బృహస్పతి మహా అద్భుతం.. దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉన్న ఈ రాశుల వారు ధనవంతులు కాబోతున్నారు..
6
Guru Transit
Jupiter Transit: బృహస్పతి మహా అద్భుతం.. దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉన్న ఈ రాశుల వారు ధనవంతులు కాబోతున్నారు..
School Holiday: రాష్ట్రంలో భారీగా పెరిగిన చలిగాలులు..స్కూళ్లకు మరో 3 రోజులు సెలవు పొడిగింపు..బయటకు రావొద్దు!
6
School Holiday
School Holiday: రాష్ట్రంలో భారీగా పెరిగిన చలిగాలులు..స్కూళ్లకు మరో 3 రోజులు సెలవు పొడిగింపు..బయటకు రావొద్దు!
Bajaj Platina 100: ఒక్కసారి ఫుల్‌ట్యాంక్ చేస్తే నెల మొత్తం బిందాస్‌గా తిరగొచ్చు..ఈ బండి స్పీడుకి పెట్రోల్ బంకులు షాక్!
5
Bajaj Platina 100
Bajaj Platina 100: ఒక్కసారి ఫుల్‌ట్యాంక్ చేస్తే నెల మొత్తం బిందాస్‌గా తిరగొచ్చు..ఈ బండి స్పీడుకి పెట్రోల్ బంకులు షాక్!
New Pension Scheme: ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు న్యూ ఇయర్ బహుమతి.. కొత్త గ్యారెంటీడ్ పెన్షన్‌ స్కీమ్‌ అమలుకు గ్రీన్ సిగ్నల్

Tamil Nadu Assured Pension Scheme Details: తమిళనాడు ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు సీఎం ఎంకే స్టాలిన్ న్యూ ఇయర్‌లో అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్ చెప్పారు. 20 ఏళ్ల డిమాండ్‌ను నెరవేర్చుతూ.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయుల కోసం కొత్త గ్యారెంటీడ్ పెన్షన్ పథకాన్ని అమలు చేస్తామని ప్రకటించారు. 'తమిళనాడు అష్యూర్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్' (TAPS) పేరుతో ఈ స్కీమ్‌ను అమలు చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ పథకం కింద పాత పెన్షన్ పథకం ప్రయోజనాలను ఉద్యోగులకు కల్పించనున్నారు. దీంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి వద్దకు వెళ్లి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. జాక్టో జియో సంస్థ కూడా సీఎం స్టాలిన్‌కు ధన్యవాదాలు తెలిపింది.
 
ప్రయోజనాలు ఇవే..

Add Zee News as a Preferred Source

తమిళనాడు అష్యూర్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్ కింద ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు చివరగా అందుకున్న నెలవారీ జీతంలో 50 శాతం గ్యారంటీ పెన్షన్‌గా అందుకుంటారు. ఈ 50 శాతం పెన్షన్‌ను అందజేసేందుకు తమిళనాడు ప్రభుత్వం పెన్షన్ నిధికి అవసరమైన మొత్తం అదనపు నిధులను ఉద్యోగుల నుంచి 10 శాతం సహకారాన్ని భరించనుంది. అంతేకాకుండా పెన్షనర్లకు ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు చెల్లించే డీఏతోపాటు పెన్షన్‌లో కూడా పెరుగుదల ఉంటుంది.

పెన్షనర్ మరణిస్తే..

ఒక పెన్షనర్ మరణిస్తే.. అతను లేదా ఆమె పొందుతున్న పెన్షన్‌లో 60 శాతం నామినేట్ చేసిన కుటుంబ సభ్యులకు ఫ్యామిలీ పెన్షన్‌గా చెల్లిస్తారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పదవీ విరమణ చేసినప్పుడు లేదా మరణించినప్పుడు.. వారి సర్వీసు కాలం ఆధారంగా రూ.25 లక్షలకు మించకుండా గ్రాట్యుటీ ఇవ్వనున్నారు. కొత్త స్కీమ్‌ అమలు తరువాత.. పెన్షన్ కోసం అర్హత కలిగిన సర్వీస్ వ్యవధిని పూర్తి చేయకుండా రిటైర్‌మెంట్ చేయనున్న ఉద్యోగులకు కూడా కనీస పెన్షన్ చెల్లించనున్నారు. ఇక కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ పథకం కింద సర్వీసులో చేరి.. కొత్త తమిళనాడు గ్యారెంటీడ్ పెన్షన్ అమలుకు ముందు మధ్యంతర కాలంలో పెన్షన్ లేకుండా పదవీ విరమణ చేసిన వారికి ప్రత్యేక కారుణ్య పెన్షన్ చెల్లిస్తారు. 
 
ప్రభుత్వం భారం ఎంతంటే..?

తమిళనాడు గ్యారెంటీడ్ పెన్షన్ స్కీమ్‌ అమలుతో ప్రభుత్వం పెన్షన్‌ నిధికి రూ.13 వేల కోట్లు అదనంగా జమ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో ఏటా దాదాపు రూ.11 వేల కోట్లు ప్రభుత్వం సహకారంగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఉద్యోగుల జీతం పెరుగుతున్న కొద్దీ సహకారం కూడా పెరుగుతుంది. ప్రస్తుతం క్లిష్ట ఆర్థిక పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్నా.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయుల ప్రయోజనాలను కాపాడటానికి ఈ ఖర్చు భరిస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. ఇది పాత పెన్షన్ పథకానికి సమానమైన పెన్షన్, నగదు ప్రయోజనాలను పొందే విధంగా అమలు చేయనునట్లు పేర్కొంది. ఈ స్కీమ్‌ అమలులో ఉద్యోగులు పూర్తి సహకారాన్ని అందించాలని కోరింది.

Also Read: Dhoni IPL Retirement: సీఎస్‌కే అభిమానులకు బ్యాడ్‌న్యూస్..ధోనీ రిటైర్మెంట్‌పై క్లారిటీ..ఇక ఐపీఎల్‌కు 'తలా' సెలవు!

Also Read: ATMs Closing Down: దేశంలో భారీగా మూతపడుతోన్న ATMలు..భవిష్యత్తులో మొత్తం నిల్..ఆర్బీఐ కీలక ప్రకటన!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

New Pension SchemePension SchemeTamil Nadu Assured Pension SchemeAssured Pension SchemeAssured Pension Scheme in Tamil Nadu

Trending News