New Pension Scheme: ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు న్యూ ఇయర్ బహుమతి.. కొత్త గ్యారెంటీడ్ పెన్షన్‌ స్కీమ్‌ అమలుకు గ్రీన్ సిగ్నల్

Tamil Nadu Assured Pension Scheme Details: తమిళనాడు ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు సీఎం ఎంకే స్టాలిన్ న్యూ ఇయర్లో అదిరిపోయే గుడ్న్యూస్ చెప్పారు. 20 ఏళ్ల డిమాండ్ను నెరవేర్చుతూ.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయుల కోసం కొత్త గ్యారెంటీడ్ పెన్షన్ పథకాన్ని అమలు చేస్తామని ప్రకటించారు. 'తమిళనాడు అష్యూర్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్' (TAPS) పేరుతో ఈ స్కీమ్ను అమలు చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ పథకం కింద పాత పెన్షన్ పథకం ప్రయోజనాలను ఉద్యోగులకు కల్పించనున్నారు. దీంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి వద్దకు వెళ్లి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. జాక్టో జియో సంస్థ కూడా సీఎం స్టాలిన్కు ధన్యవాదాలు తెలిపింది.
ప్రయోజనాలు ఇవే..
తమిళనాడు అష్యూర్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్ కింద ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు చివరగా అందుకున్న నెలవారీ జీతంలో 50 శాతం గ్యారంటీ పెన్షన్గా అందుకుంటారు. ఈ 50 శాతం పెన్షన్ను అందజేసేందుకు తమిళనాడు ప్రభుత్వం పెన్షన్ నిధికి అవసరమైన మొత్తం అదనపు నిధులను ఉద్యోగుల నుంచి 10 శాతం సహకారాన్ని భరించనుంది. అంతేకాకుండా పెన్షనర్లకు ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు చెల్లించే డీఏతోపాటు పెన్షన్లో కూడా పెరుగుదల ఉంటుంది.
పెన్షనర్ మరణిస్తే..
ఒక పెన్షనర్ మరణిస్తే.. అతను లేదా ఆమె పొందుతున్న పెన్షన్లో 60 శాతం నామినేట్ చేసిన కుటుంబ సభ్యులకు ఫ్యామిలీ పెన్షన్గా చెల్లిస్తారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పదవీ విరమణ చేసినప్పుడు లేదా మరణించినప్పుడు.. వారి సర్వీసు కాలం ఆధారంగా రూ.25 లక్షలకు మించకుండా గ్రాట్యుటీ ఇవ్వనున్నారు. కొత్త స్కీమ్ అమలు తరువాత.. పెన్షన్ కోసం అర్హత కలిగిన సర్వీస్ వ్యవధిని పూర్తి చేయకుండా రిటైర్మెంట్ చేయనున్న ఉద్యోగులకు కూడా కనీస పెన్షన్ చెల్లించనున్నారు. ఇక కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ పథకం కింద సర్వీసులో చేరి.. కొత్త తమిళనాడు గ్యారెంటీడ్ పెన్షన్ అమలుకు ముందు మధ్యంతర కాలంలో పెన్షన్ లేకుండా పదవీ విరమణ చేసిన వారికి ప్రత్యేక కారుణ్య పెన్షన్ చెల్లిస్తారు.
ప్రభుత్వం భారం ఎంతంటే..?
తమిళనాడు గ్యారెంటీడ్ పెన్షన్ స్కీమ్ అమలుతో ప్రభుత్వం పెన్షన్ నిధికి రూ.13 వేల కోట్లు అదనంగా జమ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో ఏటా దాదాపు రూ.11 వేల కోట్లు ప్రభుత్వం సహకారంగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఉద్యోగుల జీతం పెరుగుతున్న కొద్దీ సహకారం కూడా పెరుగుతుంది. ప్రస్తుతం క్లిష్ట ఆర్థిక పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్నా.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయుల ప్రయోజనాలను కాపాడటానికి ఈ ఖర్చు భరిస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. ఇది పాత పెన్షన్ పథకానికి సమానమైన పెన్షన్, నగదు ప్రయోజనాలను పొందే విధంగా అమలు చేయనునట్లు పేర్కొంది. ఈ స్కీమ్ అమలులో ఉద్యోగులు పూర్తి సహకారాన్ని అందించాలని కోరింది.
