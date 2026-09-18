/West bengal Honeymoon Tragedy: కొంప ముంచిన హనీమూన్.. నవవధువుకు అంటుకున్న మంటలు.. వీడియో..

Newly bride burned during barbecue exploded in Darjeeling: చాలా మంది కొత్త జంట పెళ్లిళ్ల తర్వాత హనీమూన్ లకు వెళ్తారు. తమభాగస్వామితో సరదాగా గడిపేందుకు ఆసక్తిని చూపిస్తారు. అయితే.. ఇటీవల హనీమూన్ లకు వెళ్లిన జంటలకు అనుకొని ఘటనలు ఎదురౌతున్నాయి. కొత్త జంట హనీమూన్ టూర్ కాస్త విషాదంగా ముగుస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో పశ్చిమ బెంగాల్లోని కాలింపాంగ్ జిల్లాలో ఒక జంటకు షాకింగ్ అనుభవం ఎదురైంది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.
🚨 A honeymoon meant to create lifelong memories has turned into a nightmare.
Just two months after their wedding, Souvik and Nikita from North Dinajpur, West Bengal, travelled to Sittong, Darjeeling, for their honeymoon.
During a barbecue session at a homestay, a sudden… pic.twitter.com/0n83v6FwCq
— Kaptan Hindustan™ (@KaptanHindustan) September 18, 2026
పశ్చిమ బెంగాల్ లోని కాలింపాంగ్ జిల్లాలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఉత్తర దినాజ్పూర్ జిల్లా చోప్రాకు చెందిన సమీర్ దాస్, నికితా దాస్లకు రెండు నెలల క్రితం పెళ్లి జరిగింది. కొత్తజంట హనీమూన్ కు.. సెప్టెంబర్ 13న కాలింపాంగ్లోని సిటాంగ్లో ఉన్న ఒక ప్రైవేట్ హోంస్టేకు వెళ్లారు. ఆ రోజు రాత్రి బార్బెక్యూ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు.
అయితే.. ఒక వ్యక్తి బార్బెక్యూ మంటలపై ఒక డబ్బాలోని ద్రావణాన్ని పోశాడు. దీంతో మంటలు ఒక్కసారిగా ఎగిసిపడ్డాయి. క్షణాల్లో మంటలు అక్కడే కూర్చున్న నికిత దుస్తులకు అంటుకున్నాయి. దీంతో ఆమె మంటల్లో చిక్కుకుని కిందపడిపోయింది. వెంటనే ఆమె భర్త సమీర్ తన భార్యకు అంటుకున్న మంటలను ఆర్పివేశాడు.
కానీ అప్పటికే ఆమెకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వెంటనే దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ ప్రమాదంలో ఆమె శరీరం దాదాపు 60 శాతం కాలిపోయినట్లుతెలుస్తొంది. ఈ ఘటనపై మహిళ భర్త సమీర్ కుర్సియాంగ్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. హోంస్టే సిబ్బందిపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు. వీరి నెగ్లీజెన్సీ వల్లే ఈ విధంగా జరిగిందని చెప్పుకొచ్చాడు.
తనకు అత్యవసర ఏర్పాట్లు గానీ లేవని, సాయంకూడా చేయడంలో నెగ్లీజెన్సీగా ప్రవర్తించారని తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు. మరోవైపు హనీమూన్ కాస్త విషాదకరంగా మారడంతో కొత్త జంట కుటుంబంలో విషాదం నెలకొంది. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్ గా మారింది.
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