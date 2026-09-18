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West bengal Honeymoon Tragedy: కొంప ముంచిన హనీమూన్.. నవవధువుకు అంటుకున్న మంటలు.. వీడియో..

Honey moon tragedy in Darjeeling: బార్బెక్యూ చేస్తుండగా ఒక్కసారిగా మంటలు ఎగసిపడటంతో యువతి ఒంటికి నిప్పంటుకుని తీవ్రంగా గాయపడింది. వెస్ట్ బెంగాల్ లో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్ గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 18, 2026, 06:12 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 06:12 PM IST
West bengal Honeymoon Tragedy: కొంప ముంచిన హనీమూన్.. నవవధువుకు అంటుకున్న మంటలు.. వీడియో..
Image Credit: Honeymoontriptragedyinwestbengal

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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West bengal Honeymoon Tragedy: కొంప ముంచిన హనీమూన్.. నవవధువుకు అంటుకున్న మంటలు.. వీడియో..
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