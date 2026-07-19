Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /Karnataka: పెళ్లైన 15 రోజులకే ఘోరం.. ఆషాడ మాసం అని భార్యను పుట్టింటికి తీసుకొని వెళ్తుండగా..

Karnataka: పెళ్లైన 15 రోజులకే ఘోరం.. ఆషాడ మాసం అని భార్యను పుట్టింటికి తీసుకొని వెళ్తుండగా..

Newly couple road accident in mysuru: ఆషాడ మాసం ప్రారంభమైందని భార్యను పుట్టింటికి పంపించాడు. ఆతర్వాత ఆమెను కలుద్దామని వెళ్లగా.. ఇంతలో అనుకొని ప్రమాదం జరిగింది. కళ్ల ముందే భార్యతీవ్రంగా గాయపడి ప్రాణాలు విడిచింది. మైసూర్ లో జరిగిన ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 19, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 02:08 PM IST
Karnataka: పెళ్లైన 15 రోజులకే ఘోరం.. ఆషాడ మాసం అని భార్యను పుట్టింటికి తీసుకొని వెళ్తుండగా..
Image Credit: musururoadaccident

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Argentina Vs Spain Final: నేడే ఫిఫా ప్రపంచకప్ ఫైనల్ మ్యాచ్..మ్యాచ్‌కు ముందే అర్జెంటీనా Vs స్పెయిన్ సంచలన రికార్డులు!
Argentina vs Spain final7 min ago
2
Karnataka8 min ago
3
Nokia 300 4g24 min ago
4
Indian Army45 min ago
5
Madhya pradesh1 hr ago