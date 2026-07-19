/Karnataka: పెళ్లైన 15 రోజులకే ఘోరం.. ఆషాడ మాసం అని భార్యను పుట్టింటికి తీసుకొని వెళ్తుండగా..

Newly married couple died in road accident in mysure: ఇటీవల తరచుగా రోడ్డు ప్రమాద ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. కొన్నిసార్లు వాహనాలు నడిపేవారి నెగ్లీజెన్సీ వల్ల ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. మరికొన్ని సార్లు వాహనాలు రోడ్డుపైన వెళ్తుండగా సడెన్ గా జంతువులు ఏవైన అడ్డువచ్చిన కూడా వాహనాల కంట్రోల్ తప్పి ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి. ఈ క్రమంలో కర్ణాటకలోని మైసూర్ లో తీవ్ర విషాదం చోటు చేసుకుంది. కర్ణాటకలోని మైసూరులో తీవ్ర విషాదకర ఘటన జరిగింది. ఇటీవల 15 రోజుల క్రితమే పెళ్లి చేసుకున్న జంట.. ఆషాడ మాసం కావడంతో భార్యను పుట్టింటికి డ్రాప్ చెద్దామని వెళ్లాడు. ఇంతలో అడవి పంది ఎదురుగా రావడంతో బైక్ అదుపు తప్పి రోడ్డు మీద పడింది.
కర్ణాటకలోని మైసూరు తాలుకా మోగనహుండి గ్రామానికి చెందిన మేఘనకు, నంజనగూడు తాలుకా బిదరగోడుకు చెందిన పునీత్తో 15 రోజుల క్రితం పెళ్లైంది. ఇటీవల ఆషాఢ మాసం ప్రారంభం కావడంతో సంప్రదాయ ప్రకారం మేఘనను తన పుట్టింటికి పంపించాడు. ఆతర్వాత భార్యను కలవడానికి పునీత్ వెళ్లాడు. ఆమెతో కలిసి సరదాగా గడిపేందుకు షికారుకు వెళ్లారు.
సాయంత్రం మోగనహుండీకి వెళ్లి రాత్రి బైక్ పై వెళ్తున్నారు. సుమారు 8 గంటల సమయంలో ఆర్టీ నగర్ సమీపంలో వారికి అడవి పంది ఎదురు రావడంతో బైక్ అదుపు తప్పింది. ఇద్దరు కింద పడిపోయారు. వెంటనే ఇది గమనించిన స్థానికులు వెంటనే వారిని అంబులెన్స్లో కువెంపునగర్లోని ఆస్పత్రికి తరలించారు.
అయితే, తలకు తీవ్ర గాయాలైన మేఘన చికిత్స పొందుతూ ప్రాణాలు విడిచింది. పునీత్ ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు. పునీత్ హెల్మెట్ ధరించడంతో ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడని.. వెనుక కూర్చున్న మేఘన కూడా హెల్మెట్ లేక పోవడంతో ప్రాణాలు విడిచింది.
దీంతో పెళ్లైన 15 రోజులకే విషాదం జరగడంతో రెండు కుటుంబాల మధ్య తీవ్ర విషాదం అలుముకుంది.మరోవైపు ఈ ఘటనపై కొంత మంది అనుమానాలు సైతం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై జయపుర పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు.
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