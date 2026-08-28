Newly wed wife elopes with her boy friend in bihar: ఇటీవల సమాజంలో అసలు వివాహ వ్యవస్థ పూర్తిగా ప్రశ్నార్థకంగా మారిపోయింది. కొంత మంది పెళ్లి చేసుకుని కట్టుకున్న వాళ్లను టార్చర్ చేయడమే పనిగా పెట్టుకుంటున్నారు. ఏదో ఒక గొడవతో విడాకుల వరకు వెళ్తున్నారు.మరికొంత మంది వివాహేతర సంబంధాలు పెట్టుకుంటున్నారు. పెళ్లికి ముందు అనేక మందితో ఎఫైర్ లు పెట్టుకుంటున్నారు. పెళ్లి తర్వాత కూడా వీరి సీక్రెట్ బంధాన్ని కొనసాగిస్తున్నాడు. దీనికి అడ్డు వస్తే చంపేందుకు కూడా వెనుకాడటంలేదు. ఈ నేపథ్యంలో బీహర్ లోని మధేపురా జిల్లాలో షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
బీహర్ లోని మధేపూరా జిల్లా చౌసా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. తన భర్త పింటూ కుమార్ ను స్వీట్లు తెమ్మని చెప్పిన భార్య తిరిగి వచ్చే వరకు ప్రియుడితో పారిపోయింది. బాధితుల ప్రకారం.. బీహర్ లోని భాగల్పూర్ జిల్లాలోని నారాయణ్పూర్ లోని చక్రామి నివాసి అయిన పింటూ కుమార్, పూర్ణియా జిల్లాలోని బర్హరా కోఠి లో ఉండే సుఖసేన నివాసి అయిన తారావతి కుమారిని ఆగస్టు 7న వివాహం చేసుకున్నాడు.
అయితే.. వీరి పెళ్లి జరిగిన తర్వాత వచ్చిన తొలి పండగ కావడంతో భార్యను పుట్టింటికి దిగబెడదామని భర్త పింటూ తన బైక్ మీద ఎక్కించుకున్నాడు. ఇంతలో స్వీట్ షాప్ దగ్గర బైక్ ఆపమని భార్య చెప్పింది. ఆ తర్వాత భర్త స్వీట్ లు కొందామనిచెప్పి వెళ్లాడు. తిరిగి వచ్చే వరకు భార్యలేదు. చాలా వెతికాడు. అక్కడున్న వారిని ఆరాతీశాడు.
చివరకు లాభంలేకపోయే సరికి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చాడు. ఆమె కుటుంబ సభ్యులను ఆరాతీయగాప్రియుడి యవ్వారం బైటపడింది. ప్రియుడు ఉత్కర్ష్ కుమార్ ,పూర్ణియా ఇద్దరు పెళ్లికి ముందే ప్రేమించుకున్నారని విషయం తెలిసింది. దీంతో తనను మోసం చేశారని పింటూ కుమార్ పోలీసులకు ఫిర్యాదుచేశారు.
కనీసం పెళ్లై 19 రోజులు కూడా కాలేదనితన రాఖీ వేళతనను మోసం చేసి పారిపోయిందని పింటూ కుమార్ నడి రోడ్డు మీద కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు. మరోవైపు రక్షాబంధన్ కోసం తాను తన తల్లి ఇంటికి వెళ్తున్నట్లు నవ వధువు ముందే ఉత్కర్ష్కు తెలియజేసిందని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. దీనిపై పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
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