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Bihar: రాఖీ పండగ వేళ ఘోరం.. భర్తను స్వీట్‌లు తెమ్మని చెప్పి.. ప్రియుడితో భార్య జంప్.!. అసలు స్టోరీ ఏంటంటే..?..

Wife elopes with lover in bihar: 19 రోజుల క్రితం పెళ్ళయిన వధువు, రక్షాబంధన్ కోసం స్వీట్లు తీసుకురావడానికి వెళ్లిన భర్త కళ్లు కప్పి ప్రియుడితో పారిపోయింది. బీహర్లో జరిగిన ఈ ఘటన నెట్టింట రచ్చగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 28, 2026, 09:03 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 09:11 PM IST
Bihar: రాఖీ పండగ వేళ ఘోరం.. భర్తను స్వీట్‌లు తెమ్మని చెప్పి.. ప్రియుడితో భార్య జంప్.!. అసలు స్టోరీ ఏంటంటే..?..
Image Credit: biharnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Bihar: ఇదెక్కడి ఘోరం.. రాఖీ పండగ వేళ స్వీట్‌ల కోసం షాపుకు వెళ్లిన భర్త.!. ఇంతలో ప్రియుడితో భార్య జంప్.!.
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