Bengaluru Woman: పడక సుఖంకు దూరం చేస్తావా..?.. మొగుడికి ఊహించని ఝలక్ ఇచ్చిన నవ వధువు.. ఏంచేసిందో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు..

Bengaluru woman demands 2 crores from husband: పెళ్లిఅయినప్పటి నుంచి తనకు పడక సుఖంలేదని మహిళ వాపోయింది.అంతే కాకుండా ఒంకా ఓపిక పట్టలేక తనకు ఏకంగా 2 కోట్లు కావాలని కూడా డిమాండ్ చేసింది. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 24, 2025, 12:56 PM IST
  • బెంగళూరులో మరో ఘోరం..
  • భర్తకు బిగ్ షాక్ ఇచ్చిన భార్య..

Newlywed Bengaluru Woman Alleges demands 2 crore from husband: సమాజంలో ఇటీవల చోటు చేసుకుంటున్న భార్యభర్తలకు చెందిన ఘటనలు చాలా వింతగా ఉంటున్నాయి.  కొన్నిచోట్ల వివాహేతర సంబంధాలు, కట్నం వేధింపులతో ఒకర్ని మరోకరు చంపుకుంటున్నారు. సుపారీలు ఇచ్చి మరీ స్కెచ్ లు వేసుకుంటున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు రోజు చూస్తున్నాం. అయితే..

తాజాగా.. బెంగళూరులో చాలా వింత అయిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.  పెళ్లైన రోజు నుంచి ఫస్ట్ నైట్ లేకుండా, పడక సుఖంకు మూడు నెలల నుంచి దూరం పెట్టాడని సదరు మహిళ ఏకంగా తనకు 2 కోట్లు ఇవ్వాలని మొగుడ్ని డిమాండ్ చేసింది. దీనిపై పోలీసులకు కూడా ఫిర్యాదు చేసింది.

చిక్‌మగళూరుకు చెందిన ప్రవీణ్.. మే 5న చందనను వివాహం చేసుకున్నారు. పెళ్లి తర్వాత ఈ జంట బెంగళూరులోని సప్తగిరి ప్యాలెస్‌లో నివాసం ఉంటున్నారు. పెళ్లి అయిన తర్వాత తొలి రాత్రి ప్రవీణ్ భార్యతో శారీరకంగా కలిసేందుకు భయపడ్డాడు. దీంతో అతనికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు.

హెల్తీగానే ఉన్నాడని, ఒత్తిడి కారణంగా సమయం తీసుకొవాలని వైద్యులు సలహా ఇచ్చారు. అప్పటి నుంచి ఎన్నిసార్లు మరల కలవడానికి ప్రయత్నించిన కూడా అతను కోపారేట్ చేయలేదు. దీంతో విసిగిపోయిన మహిళ.. షాకింగ్ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ క్రమంలో తన భర్తపై పోలీస్ స్టేషన్ లో మహిళ ఫిర్యాదు చేసింది.

పరిహారంగా రూ. 2 కోట్లు డిమాండ్ చేసినట్లు ప్రవీణ్ తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో.. చందన కుటుంబ సభ్యులు.. ప్రవీణ్ నివాసంలోకి వెళ్లి అతని బంధువులపై దాడి చేశారు. తన భర్తకు లైంగిక సామర్ధ్యంలేదని, అతను నపుంసకుడని ఇది దాచి పెట్టి తన జీవితం నాశనం చేశారనిమహిళ వాపోయింది.  

ఈ క్రమంలో మహిళ కుటుంబ సభ్యులు తన ఇంటిపై దాడి చేశారని ప్రవీణ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. అంతే కాకుండా.. ప్రాపర్టిని కూడా ఆమె పేరు మీద రాయాలని ఒత్తిడి చేశారని కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు.

ఈ క్రమంలో ఇరువైపులా ఫిర్యాదులు తీసుకున్న పోలీసులు దీనిపై కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటనకు చెందిన సీసీఫుటేజీలను కూడా పోలీసులు జల్లెడ పడుతున్నారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.

 

