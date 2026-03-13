Uttar Pradesh: ఎంతకు తెగించింది భయ్యా.!. మొగుడ్ని పకోడా స్నాక్స్ తెమ్మని సీక్రెట్ గా ప్రియుడితో ఏంచేసిందంటే..?..

woman sends her husband to buy pakoda and elopes with her lover in Moradabad uttar Pradesh: ఇటీవల భార్యభర్తల ఘటనలు డైలీ వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఒకర్ని మరోకరు చంపడం లేదా చావడం వంటి ఘటనలతో ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నారు. చక్కగా పెళ్లి చేసుకుని ఒకరికి మరోకరు అన్యోన్యంగా ఉండాలని అస్సలు ఆలోచించడం లేదు. చిన్న చిన్న గొడవలకు డైవర్స్ వరకు వెళ్లిపోతున్నారు. కొంత మంది సుపారీలు ఇచ్చి మరీ ఒకర్ని మరోకరు చంపు కుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అసలు భార్య భర్తలంటే ఏవిధంగా ఉండొకూడదో వీరిని చూస్తుంటే తెలిసిపోతుంది. వీరి వల్ల మొత్తంగా వివాహ వ్యవస్థనే అనుమానంపడాల్సిన సిట్యువేషన్ ఏర్పడింది.
ఈ క్రమంలో యూపీలోని అమ్రోహా జిల్లాలో ఒక దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని అమ్రోహా జిల్లాలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. రాంపూర్ జిల్లాకు చెందిన రింజిమ్(18)ను, ప్రీతమ్ గత ఏడాది డిసెంబర్ 1వ తేదీన వివాహం చేసుకున్నాడు. ఇటీవల హోలీ సందర్భంగా రింజిమ్ తన తల్లిగారి ఇంటికి వెళ్లింది. పండగ తర్వాత తనభార్యను తీసుకొని రావడానికి ప్రీతమ్ వెళ్లాడు. బస్టాండ్ లో ఆకలిగా ఉందని చెప్పి తనకు పకోడిలీలు కావాలని కోరింది.
తన భార్య చెప్పింది కదా అని ప్రేమతో పకోడీలు కొనడానికి వెళ్లాడు. ఆతర్వాత మరల వచ్చి చూస్తే ఆమె అక్కడ లేదు. బస్టాండ్ అంతా వెతికిన ఆమె జాడలేదు. ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ వచ్చింది. దీంతో ఏదో మోసం జరిగిందని టెన్షన్ కు గురయ్యాడు . చుట్టుపక్కల వారిని తన భార్య గురించి అడిగాడు.
Read more: SC On Menstrual Leaves: మిమ్మల్ని ఉద్యోగాల్లో తీసుకోరు.!. మహిళలకు నెలసరి సెలవులపై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు..
తన భార్య తనను మోసం చేసిందని గ్రహించి వెంటనే దగ్గరలోని పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేశాడు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు బస్టాండ్ చుట్టు పక్కల ఉన్న సీసీటీవీ ఫుటేజీలను చెక్ చేశారు. ఆమె కదలికలను ట్రాక్ చేయడానికి ఆమె మొబైల్ లొకేషన్ను ట్రేస్ చేస్తున్నారు. మరోవైపు తన భార్య తనను మోసం చేసిందని భర్త ప్రీతమ్ కన్నీళ్లు పెట్టుకొవడం అందర్ని కలచివేసింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.