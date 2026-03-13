English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Uttar Pradesh: ఎంతకు తెగించింది భయ్యా.!. మొగుడ్ని పకోడా స్నాక్స్ తెమ్మని సీక్రెట్ గా ప్రియుడితో ఏంచేసిందంటే..?..

Newlywed woman elopes with lover in moradabad: హోలీ తర్వాత తన భార్యను తీసుకొని వచ్చేందుకు తన భార్య ఊరికి వెళ్లాడు. తిరుగు ప్రయాణంలో బస్టాండ్ లో ఆకలిగా ఉందని పకోడీలుకొనాలని చెప్పింది. యూపీలోని అమ్రోహా జిల్లాలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన నెట్టింట వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 13, 2026, 04:48 PM IST
  • యూపీలో ఘటన..

 woman sends her husband to buy pakoda and elopes with her lover in Moradabad uttar Pradesh: ఇటీవల భార్యభర్తల ఘటనలు డైలీ వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఒకర్ని మరోకరు చంపడం లేదా చావడం వంటి ఘటనలతో ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నారు.  చక్కగా పెళ్లి చేసుకుని ఒకరికి మరోకరు అన్యోన్యంగా ఉండాలని అస్సలు ఆలోచించడం లేదు. చిన్న చిన్న గొడవలకు డైవర్స్ వరకు వెళ్లిపోతున్నారు. కొంత మంది సుపారీలు ఇచ్చి మరీ ఒకర్ని మరోకరు చంపు కుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అసలు భార్య భర్తలంటే ఏవిధంగా ఉండొకూడదో వీరిని చూస్తుంటే తెలిసిపోతుంది. వీరి వల్ల మొత్తంగా వివాహ వ్యవస్థనే అనుమానంపడాల్సిన సిట్యువేషన్ ఏర్పడింది.

ఈ క్రమంలో యూపీలోని అమ్రోహా జిల్లాలో ఒక దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని అమ్రోహా జిల్లాలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది.  రాంపూర్ జిల్లాకు చెందిన రింజిమ్(18)ను, ప్రీతమ్  గత ఏడాది డిసెంబర్ 1వ తేదీన వివాహం చేసుకున్నాడు. ఇటీవల హోలీ సందర్భంగా రింజిమ్ తన తల్లిగారి ఇంటికి వెళ్లింది. పండగ తర్వాత తనభార్యను తీసుకొని రావడానికి ప్రీతమ్ వెళ్లాడు. బస్టాండ్ లో ఆకలిగా ఉందని చెప్పి తనకు పకోడిలీలు కావాలని కోరింది.

తన భార్య చెప్పింది కదా అని ప్రేమతో పకోడీలు కొనడానికి వెళ్లాడు. ఆతర్వాత మరల వచ్చి చూస్తే ఆమె అక్కడ లేదు.  బస్టాండ్ అంతా వెతికిన ఆమె జాడలేదు. ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ వచ్చింది. దీంతో ఏదో మోసం జరిగిందని టెన్షన్ కు గురయ్యాడు . చుట్టుపక్కల వారిని తన  భార్య గురించి అడిగాడు.

Read more: SC On Menstrual Leaves: మిమ్మల్ని ఉద్యోగాల్లో తీసుకోరు.!. మహిళలకు నెలసరి సెలవులపై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు..

తన భార్య తనను మోసం చేసిందని గ్రహించి వెంటనే దగ్గరలోని పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేశాడు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు బస్టాండ్ చుట్టు పక్కల ఉన్న సీసీటీవీ ఫుటేజీలను చెక్ చేశారు. ఆమె కదలికలను ట్రాక్ చేయడానికి ఆమె మొబైల్ లొకేషన్‌ను ట్రేస్ చేస్తున్నారు. మరోవైపు తన భార్య తనను మోసం చేసిందని భర్త ప్రీతమ్ కన్నీళ్లు పెట్టుకొవడం అందర్ని కలచివేసింది.

 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Uttar PradeshWoman elopes with her loverUP Crime Newsextra marital affair

