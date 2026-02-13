NH Toll Rates Cut: వాహనదారులకు గుడ్ న్యూస్..టోల్ ఫీజు 25% తగ్గింపు..కేంద్రం కీలక నిర్ణయం!

Expressway Toll Reduction: జాతీయ రహదారులపై ప్రయాణించే వాహనదారులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తియ్యని కబురు అందించింది. పాక్షికంగా పూర్తయిన ఎక్స్ప్రెస్వేలపై వసూలు చేసే టోల్ ఛార్జీలను భారీగా తగ్గిస్తూ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ కొత్త నిబంధనలు ఫిబ్రవరి 15, 2026 నుండి అమలులోకి రానున్నాయి. నిర్మాణంలో ఉన్న రోడ్లపై కూడా పూర్తిస్థాయి టోల్ వసూలు చేయడంపై వస్తున్న విమర్శల నేపథ్యంలో కేంద్రం ఈ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది.
25 శాతం మేర తగ్గింపు
ఇకపై ఎక్స్ప్రెస్వే పనులు పూర్తిగా ముగియకుండా, కేవలం పాక్షికంగా (Partial) అందుబాటులోకి వచ్చిన మార్గాల్లో ప్రయాణిస్తే.. వాహనదారులు సాధారణ టోల్ ధరలో 25 శాతం తక్కువ చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. అంటే, రోడ్డు సౌకర్యం పూర్తిస్థాయిలో లేనప్పుడు అధిక భారం పడకుండా కేంద్రం ఈ వెసులుబాటు కల్పించింది.
నిబంధనలలో మార్పు (2008 రూల్స్ సవరణ)
టోల్ ఫీజుల వసూలు కోసం గతంలో 2008లో రూపొందించిన 'జాతీయ రహదారుల రుసుము నిబంధనలను' కేంద్రం సవరించింది. ఈ సవరణ ప్రకారం.. రోడ్డు నిర్మాణం జరుగుతున్న సమయంలో వాహనదారులకు కలిగే అసౌకర్యాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని ఈ తగ్గింపును వర్తింపజేస్తారు. ఎక్స్ప్రెస్వే పనులు పూర్తిగా పూర్తయ్యే వరకు (సుమారు ఏడాది పాటు) ఈ తగ్గింపు ధరలు అమల్లో ఉంటాయి. నిర్మాణం పూర్తయిన తర్వాత తిరిగి సాధారణ ఛార్జీలు వసూలు చేస్తారు.
దీని ప్రధాన ఉద్దేశం..
టోల్ ఫీజులు తక్కువగా ఉంటే వాహనదారులు కొత్తగా నిర్మిస్తున్న ఎక్స్ప్రెస్వేలను ఎక్కువగా వినియోగిస్తారు. దీనివల్ల పాత జాతీయ రహదారులపై ట్రాఫిక్ రద్దీ తగ్గుతుంది. పనులు పూర్తి కాకపోయినా పూర్తి ఛార్జీలు వసూలు చేయడం వల్ల ప్రయాణికులకు జరుగుతున్న ఆర్థిక నష్టాన్ని నివారించడం. ఎక్స్ప్రెస్వేలు పాక్షికంగా అందుబాటులోకి వచ్చినా, ప్రజలు వాటిని తక్కువ ధరకే వినియోగించుకునేలా ప్రోత్సహించడం.
ఫిబ్రవరి 15 నుండి అమలులోకి రానున్న ఈ నిర్ణయం దూరప్రాంత ప్రయాణికులకు, ముఖ్యంగా రవాణా రంగం వారికి పెద్ద ఊరటనిస్తుంది. నిర్మాణంలో ఉన్న రహదారుల గుండా వెళ్లేవారు ఇకపై పూర్తి రుసుము చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు.
