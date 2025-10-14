English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • NHAI: వాహనదారులకు ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ బంపర్‌ ఆఫర్.. ఫిర్యాదు చేస్తే రూ.1000 ఫాస్టాగ్‌ రివార్డు పాయింట్స్‌..!

NHAI: వాహనదారులకు ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ బంపర్‌ ఆఫర్.. ఫిర్యాదు చేస్తే రూ.1000 ఫాస్టాగ్‌ రివార్డు పాయింట్స్‌..!

NHAI Toilet Complaint Scheme: నేషనల్ నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా(NHAI) వాహనదారులకు బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. టోల్ ప్లాజాలో శుభ్రం లాగా లేని టాయిలెట్ల పై ఫిర్యాదు చేస్తే. రూ.1000 ఫాస్టాగ్‌ ద్వారా రివార్డ్ పాయింట్లు అకౌంట్లో వేస్తామని పేర్కొంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Oct 14, 2025, 08:44 AM IST

NHAI: వాహనదారులకు ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ బంపర్‌ ఆఫర్.. ఫిర్యాదు చేస్తే రూ.1000 ఫాస్టాగ్‌ రివార్డు పాయింట్స్‌..!

NHAI Toilet Complaint Scheme: ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. కేవలం ఫిర్యాదు చేస్తే రూ.1000 రివార్డ్‌ ఆఫర్ ప్రకటించింది. నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (NHAI) వాహనదారులకు ఈ భారీ శుభవార్త తెలిపింది. టోల్ ప్లాజాలో శుభ్రంగా లేని టాయిలెట్ల పై ఫిర్యాదు చేస్తే వెయ్యి రూపాయల రివార్డు ఫాస్టాగ్‌ అకౌంట్లోకి వేస్తామని పేర్కొంది. ఇది అక్టోబర్ 31 వరకు అందుబాటులో ఉంది. రాజమార్గ్‌ యాత్ర యాప్ లో టైం స్టాంపుతో క్లీన్ గా లేని టాయిలెట్స్ పిక్స్ అప్లోడ్ చేస్తే అర్హత కలిగిన వారికి రివార్డు అందిస్తామని తెలిపింది. అయితే, ఇది కేవలం ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ నిర్వహించే టాయిలెట్లకే వర్తిస్తుంది. 

 ముందుగా రాజ్‌మార్గ్‌ యాత్రి యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని అందులో ఫిర్యాదు చేయాల్సి ఉంటుంది. జియో ట్యాగ్‌ చేయబడిన టైం స్టాంపు ఫోటోను క్లిక్ చేసి అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వినియోగదారులు ఫిర్యాదులు చేసేటప్పుడు వాహనం రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ తో కూడా సమాచారాన్ని అందించాలి. ఉద్యోగుల దర్యాప్తు చేసి ఫిర్యాదు చెల్లుబాటు అయితే వారి వాహన నెంబర్ కు వెయ్యి రూపాయల ఫాస్టాగ్‌ రివార్డు కూడా పంపిస్తారు. 

 

 

 ప్రధానంగా జాతీయ రహదారులపై ప్రయాణించే వారి కోసం శుభ్రమైన టాయిలెట్స్ అందించే దిశగా NHAI ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. వారికి ఎలాంటి అసౌకర్యం కలిగించకుండా ఈ టాయిలెట్ స్కీమ్ ని అమలు చేస్తోంది. అయితే మీ వాహన రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ ద్వారా కేవలం ఒకసారి మాత్రమే ప్రయోజనం పొందుతారు. రోజుకు ఒకసారి మాత్రమే ఫిర్యాదులు స్వీకరిస్తారు. ఒకే టాయిలెట్ గురించి ఇద్దరు ముగ్గురు వ్యక్తులు ఫిర్యాదు చేస్తే మొదటగా ఫిర్యాదు చేసిన వ్యక్తికి ఈ రివార్డ్ పాయింట్స్ అందుతాయని NHAI తెలిపింది.

ఇది కేవలం ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ టాయిలెట్స్ కి మాత్రమే వర్తిస్తుంది. అంతేకానీ పెట్రోల్ పంపులు, దాబాలు బహిరంగ ప్రదేశంలో ఉండే టాయిలెట్స్‌కు ఇది వర్తించదు. ఇటీవలే వాహనదారుల కోసం బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. ఫాస్టాగ్‌ లేకుండా టోల్‌ ఛార్జీల చెల్లింపులు యూపీఐ ద్వారా చెల్లించే వారికి డిస్కౌంట్ ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే.

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

NHAI 1000 rupees rewardNHAI toilet complaint schemeFASTag reward pointsNHAI Rajmarg Yatra appNHAI offer 2025

