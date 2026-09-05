NHAI FASTag Clean Toilet Reward: హైవేలపై ప్రయాణించే వాహనదారుల కోసం నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (NHAI) ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా అమలు చేస్తోంది. ప్రయాణికులు టోల్ ప్లాజాల వద్ద అపరిశుభ్రంగా ఉన్న టాయిలెట్ల గురించి ఫిర్యాదు చేస్తే, వారికి రూ.1,000 విలువైన ఫాస్ట్ట్యాగ్ రీచార్జ్ను బహుమతిగా ఇస్తారు. 'క్లీన్ టాయిలెట్ పిక్చర్ ఛాలెంజ్' పేరుతో సెప్టెంబర్ 2025లో ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది.
ప్రయాణికుల నుండి లభించిన అద్భుతమైన స్పందన కారణంగా ఈ పథకాన్ని 2027 జూన్ 30 వరకు పొడిగిస్తున్నట్లు NHAI ప్రకటించింది. 2026 సంవత్సరంలో ఇప్పటివరకు సుమారు 429 మంది ప్రయాణికులు అపరిశుభ్ర టాయిలెట్లపై ఫిర్యాదు చేసి, రూ. 1,000 చొప్పున ఫాస్ట్ట్యాగ్ బ్యాలెన్స్ పొందారు.
ఫిర్యాదు చేయడం, రివార్డ్ పొందే విధానం..
NHAI తన అధికారిక ఎక్స్ (ట్విట్టర్) ఖాతా ద్వారా ఈ ప్రక్రియను వెల్లడించింది. ఈ ఛాలెంజ్లో పాల్గొనడానికి కింది విధంగా చేయాలి.
1) ప్రయాణికులు తమ మొబైల్లో 'రాజ్మార్గ్యాత్ర' యాప్ తాజా వెర్షన్ను కలిగి ఉండాలి.
2) టోల్ ప్లాజా వద్ద టాయిలెట్ అపరిశుభ్రంగా ఉంటే, యాప్ ద్వారా స్పష్టమైన, జియో-ట్యాగ్డ్, టైమ్స్టాంప్ ఉన్న ఫొటోను తీసి అప్లోడ్ చేయాలి.
3) ఫొటోతో పాటు ఫిర్యాదుదారుడి పేరు, లొకేషన్, వాహన రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ (VRN), మొబైల్ నంబర్ వివరాలు నమోదు చేయాలి.
4) ఈ వివరాలను మొదట కృత్రిమ మేధస్సు (AI) సాంకేతికతతో, ఆ తర్వాత మాన్యువల్గా అధికారులు తనిఖీ చేస్తారు.
5) వివరాలు సరిగ్గా ఉంటే, ఆ వాహన నంబర్కు అనుసంధానించబడిన ఫాస్ట్ట్యాగ్ ఖాతాకు రూ.1,000 క్రెడిట్ అవుతుంది.
కీలకమైన నిబంధనలు..
ఈ పథకం కింద ప్రయాణికులు గమనించవలసిన కొన్ని నిబంధనలు..
1) ఒక వాహన రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ (VRN) కు ఈ పథకం కాలంలో కేవలం ఒకే ఒక్కసారి మాత్రమే రివార్డ్ లభిస్తుంది.
2) ఈ రివార్డ్ను మరొకరికి బదిలీ చేయడం లేదా నగదుగా మార్చుకోవడం కుదరదు.
మొదటి ఫిర్యాదుకే ప్రాధాన్యత: ఒకే టాయిలెట్పై ఒకే రోజులో ఎక్కువ మంది ఫిర్యాదు చేస్తే, మొదటగా అందిన చెల్లుబాటు అయ్యే ఫిర్యాదుదారుడికి మాత్రమే రివార్డు లభిస్తుంది. ఇది కేవలం NHAI స్వయంగా నిర్వహిస్తున్న టోల్ ప్లాజా టాయిలెట్లకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. ధాబాలు, పెట్రోల్ పంపులలోని టాయిలెట్లకు ఇది వర్తించదు.
జాతీయ రహదారులపై ప్రయాణాన్ని మరింత సురక్షితంగా మార్చేందుకు NHAI తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంది. మీ ప్రయాణంలో అపరిశుభ్ర టాయిలెట్లను గుర్తిస్తే వెంటనే రాజ్మార్గ్యాత్ర యాప్ ద్వారా ఫిర్యాదు చేసి మీ రివార్డును పొందండి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook