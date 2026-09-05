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NHAI FASTag Reward: వాహనదారులకు గుడ్‌న్యూస్.. రూ.1,000 ఫాస్ట్‌ట్యాగ్ బ్యాలెన్స్ ఉచితం.. ఈ పని చేస్తే చాలు!

NHAI FASTag Clean Toilet Reward: జాతీయ రహదారుల వెంబడి పారిశుధ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (NHAI) ఒక వినూత్న కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. NHAI పరిధిలోని టోల్ ప్లాజాల వద్ద ఉన్న అపరిశుభ్రమైన టాయిలెట్లపై ఫిర్యాదు చేస్తే, ప్రయాణికులకు రూ. 1,000 విలువైన ఫాస్ట్‌ట్యాగ్ (FASTag) బ్యాలెన్స్‌ లభిస్తుంది. 'క్లీన్ టాయిలెట్ పిక్చర్ ఛాలెంజ్' పేరిట ప్రారంభించిన ఈ పథకం ఇప్పుడు 2027 జూన్ 30 వరకు పొడిగించబడింది.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 05, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 06:46 PM IST
NHAI FASTag Reward: వాహనదారులకు గుడ్‌న్యూస్.. రూ.1,000 ఫాస్ట్‌ట్యాగ్ బ్యాలెన్స్ ఉచితం.. ఈ పని చేస్తే చాలు!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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