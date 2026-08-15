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డిగ్రీ అర్హతతో NHAI లో భారీ ఉద్యోగాలు.. జీతం నెలకు 60 వేలు! నోటిఫికేషన్ లింక్ ఇదే!

నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (NHAI) యంగ్ ప్రొఫెషనల్ పోస్టుల భర్తీ ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన లీగల్ ప్రొఫెషనల్ నియామకాలు చేపట్టనున్నారు. ఎంపికైన అభ్యర్థులను ఎన్ హెచ్ ఏ ఐ ప్రధాన కార్యాలయంలోని ల్యాండ్ అక్విజిషన్ డివిజన్‌లో నియమిస్తారు. దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 15, 2026, 07:16 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 07:16 AM IST
డిగ్రీ అర్హతతో NHAI లో భారీ ఉద్యోగాలు.. జీతం నెలకు 60 వేలు! నోటిఫికేషన్ లింక్ ఇదే!
Image Credit: NHAI Recruitment 2026:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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డిగ్రీ అర్హతతో NHAI లో భారీ ఉద్యోగాలు.. జీతం నెలకు 60 వేలు! నోటిఫికేషన్ లింక్ ఇదే!
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