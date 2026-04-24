  Education Mafia: ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో పుస్తకాల ధరల నియంత్రణకు NHRC సంచలన నిర్ణయం..

Education Mafia: ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో పుస్తకాల ధరల నియంత్రణకు NHRC సంచలన నిర్ణయం..

Human Rights Commission: జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ ప్రైవేటు స్కూల్ లపై మండిపడింది. ప్రైవేటు విద్యాసంస్థలు విష్టారాజ్యంగా పుస్తకాల ధరలు పెంచడమే కాకుండా ప్రైవేటు పబ్లిషర్ల పుస్తకాలను బలవంతంగా పిల్లలకు రుద్దుతున్నారని మండిపడింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 24, 2026, 05:49 PM IST

Human Rights Commission Latest News: ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో ప్రతి ఏటా పెరుగుతున్న పుస్తకాల ధరల భారంతో సామాన్య తల్లిదండ్రులు విలవిలలాడుతున్న సమయంలో జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ ఈ అంశంపై తీవ్రంగా స్పందించినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థలు  ఇష్టారాజ్యంగా ధరలను పెంచి.. ప్రైవేటు పబ్లిషర్ల పుస్తకాలను విద్యార్థులపై బలవంతంగా రుద్దడాన్ని కమిషన్ తీవ్రంగా తప్పుబట్టింది. ఇది రాజ్యాంగం కల్పించిన ఉచిత నిర్బంధ విద్యాహక్కు చట్టానికి విరుద్ధమని స్పష్టం చేసింది. అంతేకాకుండా వివిధ అంశాలపై కూడా స్పందించినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

ఈ వ్యవహారాన్ని సుమోటోగా స్వీకరించిన కమిషన్.. కేంద్ర విద్యా శాఖ కార్యదర్శి.. అన్ని రాష్ట్రాల ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శులతో పాటు సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ కు నోటీసులు జారీ చేసింది. ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో పుస్తకాల మాఫియాను అరికట్టడానికి తీసుకున్న చర్యలు ఏమిటో నాలుగు వారాల్లోగా వివరణ ఇవ్వాలని కూడా ఆదేశించింది..

నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్ రూపొందించిన పుస్తకాల ధరలు చాలా తక్కువ పాటు అందుబాటులో ఉన్నాయని.. అయితే ప్రైవేటు పాఠశాలలు వీటిని కాదని భారీ ధరలు ఉండే ప్రైవేటు పబ్లిషర్ల పుస్తకాలను ఎందుకు సిఫారసు చేస్తున్నాయని NHRC ప్రశ్నించింది.. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ఎన్సీఈఆర్టీ పుస్తకాలు తక్కువ ధరలకే లభిస్తుంటే.. ప్రైవేటు పుస్తకాల చెట్ల ధరలు దాదాపు మూడు వేల నుంచి పదివేల వరకు ఉండడం గమనార్హం.. ఇది విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులపై పెను ఆర్థిక భారంగా మారుతోందని కమిషన్ వ్యాఖ్యానించింది..

కమిషన్ కొన్ని అంశాలపై అభ్యంతరాలు కూడా వ్యక్తం చేసింది. ప్రైవేటు పబ్లిషర్లతో స్కూల్ యాజమాన్యాలు లోపాయి గారి ఒప్పందాలు కుదుర్చుకొని.. భారీ కమిషన్ల కోసం తల్లిదండ్రులను పీడిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ధరలు ఆకాశాన్ని ఆకాశాన్నంటుతున్నా.. ఆ పుస్తకాల్లోని పాఠ్యాంశాల నాణ్యత ఆశించిన స్థాయిలో ఉండడం లేదని.. కొన్ని పాఠశాలలు నిర్విత దుకాణాల్లోనే పుస్తకాలు కొనాలని నిబంధనలు పెట్టడం కూడా కట్ట విరుద్ధమని కమిషన్ పేర్కొంది. విద్యాసంస్థలు లాభాపేక్ష లేకుండా సేవ చేయాల్సిన చోట.. వ్యాపార సంస్థలుగా మారి దోపిడీకి పాల్పడుతున్నాయని పలువురు విద్యావేత్తలు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఎన్ హెచ్ ఆర్ సి జోక్యంతోనైనా ప్రైవేట్ స్కూల్లో ఫీజులతో పాటు పుస్తకాల ధరలపై ఒక స్పష్టమైన నియంత్రణ వస్తుందని తల్లిదండ్రులు ఆశిస్తున్నారు.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

NHRCPrivate SchoolsBook PricesPrivate PublishersEducation Mafia

