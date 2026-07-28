NHRC Serious on Delhi neet paper leak lathi charge: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో జంతర్ మంతర్ వద్ద కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నీట్ పేపర్ లీక్ పై నిరసనలకు దిగిన విషయం తెలిసిందే. దీనిలో పాల్గొనేందుకు దేశం నలుమూలల నుంచి విద్యార్థులు భారీగా తరలి వచ్చారు.ముఖ్యంగా నీట్ పేపర్ లీక్ పై ప్రధానంగా కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాను డిమాండ్ చేస్తు నిరసనలు చేపట్టారు. ఇది కాస్త అదుపు తప్పి ఉద్రిక్తంగా మారింది. దీన్ని అదుపు చేసేందుకు ఢిల్లీ పోలీసులు తమ లాఠీలకు పనిచెప్పాల్సి వచ్చింది. ఈ క్రమంలో జులై 20 న జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసనలకు దిగిన విద్యార్థులపై పోలీసులు లాఠీచార్జ్ తో విరుచుకు పడ్డారు. దీనిపై జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ (ఎన్హెచ్ఆర్సి) రంగంలోకి దిగింది.
ఈ ఘటనపై సీరియస్గా స్పందించింది. దీన్ని సుమోటోగా స్వీకరిస్తున్నట్లు తెలిపింది. రెండు వారాల్లో తమకు పూర్తి నివేదిక ఇవ్వాలని ఢిల్లీ పోలీసులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. జూలై 20న 'ది హిందూ'లో ప్రచురితమైన ఒక వార్తా కథనం ఆధారంగా ఎన్హెచ్ఆర్సి ఈ విషయాన్ని సుమోటోగా స్వీకరించింది.
ఢిల్లీ పోలీసులు బాష్పవాయువు, లాఠీచార్జి ప్రయోగించి, రబ్బర్ బుల్లెట్లు, నిరసన టెంట్లను తొలగించడంతో జంతర్ మంతర్ వద్ద విద్యార్థుల నేతృత్వంలో జరిగిన నిరసన హింసాత్మక ఘర్షణలుగా మారిందని, ఈ ఘటనలో పలువురు నిరసనకారులు గాయపడ్డారని ఆ నివేదిక ఆరోపించింది. మరోవైపు పదేపదే ప్రశ్నపత్రాలు లీక్ అవుతున్న నేపథ్యంలో 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' (CJP) ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు జూన్లో జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసనలు ప్రారంభమయ్యాయి.
మార్చ్ కు ఎలాంటి అనుమతి ఇవ్వలేదని ఢిల్లీ పోలీసులు చెప్పినప్పటికీ, జూలై 20న పార్లమెంటు వరకు 'సంసద్ చలో' మార్చ్తో నిరసనలు ఉద్రిక్తంగా మారాయి. పెద్ద సంఖ్యలో నిరసనకారులు గుమిగూడటంతో ఘర్షణలు చెలరేగాయి. విద్యార్థి ప్రదర్శనకారులపై పోలీసులు లాఠీఛార్జీలు, టియర్ గ్యాస్, ఇతర బలప్రయోగాలకు పాల్పడ్డారనే ఆరోపణలు వచ్చాయి.
దీనిపై ప్రస్తుతం జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ రంగంలోకి దిగడం ప్రాధాన్యతం సంతరించుకుంది. మరోవైపు నీట్ నిరసన కారుల డిమాండ్ మేరకు కేంద్ర మంత్రి పదవికి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసిన విషయం తెలిసిందే.
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