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Delhi CJP Protest: ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద లాఠీ చార్జీ.. రంగంలోకి దిగిన ఎన్‌హెచ్ఆర్సీ.. అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు.!.

Delhi Jantar mantar Protest: ఢిల్లీ పోలీసులు జంతర్ మంతర్ వద్ద చేసిన లాఠీ చార్జీపై జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్  సీరియస్ అయ్యింది. దీనిపై తమకు రెండు వారాల్లోగా నివేదిక ఇవ్వాలని ఢిల్లీ పోలీసులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 28, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 01:33 PM IST
Delhi CJP Protest: ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద లాఠీ చార్జీ.. రంగంలోకి దిగిన ఎన్‌హెచ్ఆర్సీ.. అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు.!.
Image Credit: delhicjpprotest(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Delhi CJP Protest: ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద లాఠీ చార్జీ.. రంగంలోకి దిగిన ఎన్‌హెచ్ఆర్సీ.. అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు.!.
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