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ఎర్రకోట కారు బాంబ్ పేలుడు కేసులో NIA కీలక ముందడుగు..

Delhi Bomb Blast: లాస్ట్ ఇయర్  దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో జరిగిన ఎర్రకోట కారు పేలుడు కేసులో NIA కీలక వివరాలను వెల్లడించింది. ఈ దాడి వెనుక చాలా సంవత్సరాలుగా కుట్ర ఉందని పేర్కొంది. దర్యాప్తు సంస్థ దాఖలు చేసిన ఛార్జ్‌షీట్‌లో పలు సంచలన ఆరోపణలు చేసింది. పేలుడులో మరణించిన ఉమర్ ఉన్ నబీ ఈ కుట్రకు ప్రధాన సూత్రధారిగా పేర్కొంది. పునరుద్ధరించబడిన అన్సార్ ఘజ్వత్-ఉల్-హింద్ ఉగ్రవాద మాడ్యూల్‌కు ఆపరేషనల్ ఇంచార్జ్‌గా వ్యవహరించినట్లు దర్యాప్తు సంస్థ ఆరోపించింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 10, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 03:59 PM IST
ఎర్రకోట కారు బాంబ్ పేలుడు కేసులో NIA కీలక ముందడుగు..
Image Credit: NIA Blasts (File Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ఎర్రకోట కారు బాంబ్ పేలుడు కేసులో NIA కీలక ముందడుగు..
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