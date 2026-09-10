/ఎర్రకోట కారు బాంబ్ పేలుడు కేసులో NIA కీలక ముందడుగు..

NIA Chargesheet: ఢిల్లీ ఎర్రకోట పేలుడుకు ఉపయోగించిన హ్యుందాయ్ i20 కారును వెహికల్-బోర్న్ ఇంప్రొవైజ్డ్ ఎక్స్ప్లోసివ్ డివైస్గా ఉపయోగించినట్లు దర్యాప్తు సంస్థ పేర్కొంది. 2025 నవంబర్ 10న సాయంత్రం సుమారు 6 గంటల 50 నిమిషాలకు ఎర్రకోట సమీపంలో ఈ పేలుడు జరిగింది. ఈ ఘటనలో 11 మంది మరణించగా.. మరో 29 మంది గాయపడ్డారు. పేలుడు ధాటికి చుట్టుపక్కల ఆస్తులు, వాహనాలు కూడా భారీగా దెబ్బతిన్నట్లు దర్యాప్తులో తేలిందని తెలిపింది. ఫరీదాబాద్లోని అల్-ఫలాహ్ యూనివర్సిటీలో పనిచేసిన వైద్యుడు ఉమర్ ఉన్ నబీ, సహ నిందితుడు జాసిర్ బిలాల్ వానీ కలిసి కుట్రలో భాగంగా సెకండ్హ్యాండ్ కారును కొనుగోలు చేసినట్లు ఆరోపించింది. పేలుడు జరిగిన సమయంలో నబీ కారులోనే ఉన్నాడని ఛార్జ్షీట్లో పేర్కొంది. పేలుడు స్థలం నుంచి సేకరించిన జీవ పదార్థాలపై నిర్వహించిన DNA పరీక్ష ద్వారా అతడి గుర్తింపును నిర్ధారించినట్లు దర్యాప్తు సంస్థ తెలిపింది.
ఈ దాడి వెనుక చాలా సంవత్సరాలుగా కుట్ర ఉందని పేర్కొన్న NIA..
ఫోరెన్సిక్ దర్యాప్తులో పేలుడు స్థలం నుంచి సేకరించిన పదార్థాల్లో అమ్మోనియం నైట్రేట్ సహా పేలుడు పదార్థాల అవశేషాలు గుర్తించినట్లు ఎన్ఐఏ వెల్లడించింది. వాహనం లోపల నుంచే కమాండ్ మెకానిజం ద్వారా పేలుడు పరికరాన్ని యాక్టివేట్ చేసినట్లు ఫోరెన్సిక్ ఆధారాలు సూచిస్తున్నాయని ఏజెన్సీ తెలిపింది.
ఢిల్లీలో జరిగిన ఎర్రకోట కారు పేలుడు కేసులో NIA కీలక వివరాల వెల్లడి..
సహ నిందితుడు జాసిర్ బిలాల్ వానీ రాకెట్ తయారు చేసే విధానాల కోసం యూట్యూబ్, చాట్జీపీటీలను ఉపయోగించి సమాచారం వెతికినట్లు ఛార్జ్షీట్లో పేర్కొంది. అలాగే ఉమర్ ఉన్ నబీ అతడికి రెండు డ్రోన్లు అందించినట్లు దర్యాప్తు సంస్థ ఆరోపించింది. ఈ దాడి ఒక పెద్ద కుట్రలో భాగమని NIA ఆరోపించింది. ఉగ్రవాద చర్యలకు అవసరమైన సన్నాహాలు చేయడం వంటి అంశాలు ఈ కుట్రలో భాగమని పేర్కొంది. భారత్పై ఉగ్రవాద చర్యలకు పాల్పడేలా రాడికలైజ్ అయిన వ్యక్తులతో నెట్వర్క్ ఏర్పాటు చేసేందుకు పనిచేసినట్లు దర్యాప్తు సంస్థ ఆరోపించింది.
ఉమర్ ఉన్ నబీ ఈ కుట్రకు ప్రధాన సూత్రధారిగా తేల్చిన NIA..
దర్యాప్తు ప్రకారం.. నబీ ఆపరేషనల్ ఇంచార్జ్గా వ్యవహరించాడు. భారత ఉపఖండంలోని అల్ఖైదా కార్యకలాపాలను తిరిగి ప్రారంభించ రూపంగా దర్యాప్తు సంస్థ అభివర్ణించింది. నబీ కొత్త సభ్యులను రాడికలైజ్ చేయడం, రహస్య సమావేశాలు ఏర్పాటు చేయడం, ఉగ్రవాద శిక్షణకు సహకరించడం, మాడ్యూల్కు అవసరమైన లాజిస్టిక్స్ను నిర్వహించడం వంటి కీలక పాత్రలు పోషించినట్లు ఆరోపించింది. నబీతో పాటు ఇతర సభ్యులు సాయుధ పోరాటం, హింసను ప్రోత్సహించే తీవ్రవాద సాహిత్యాన్ని కలిగి ఉండటంతో పాటు దాన్ని ఇతరులకు పంపిణీ చేసినట్లు ఛార్జ్షీట్లో పేర్కొంది. ఈ సాహిత్యంలో హింసాత్మక తీవ్రవాదాన్ని సమర్థించే అంశాలతో పాటు సాయుధ పోరాటాన్ని మతపరమైన బాధ్యతగా చిత్రీకరించినట్లు NIA తెలిపింది. అదే విధంగా కార్యకలాపాల్లో రహస్యాన్ని పాటించడం, గుర్తింపును దాచడం, తప్పుడు పేర్లను ఉపయోగించడం, వివిధ రకాల ఉగ్రవాద దాడులకు సంబంధించిన సూచనలు కూడా ఆ మెటీరియల్లో ఉన్నట్లు ఆరోపించింది.
కుట్రలో భాగమైన నిందితులు సిగ్నల్ సహా ఎన్క్రిప్టెడ్ మెసేజింగ్ యాప్ల ద్వారా పరస్పరం సంప్రదింపులు కొనసాగించినట్లు ఎన్ఐఏ పేర్కొంది. మాడ్యూల్ సభ్యులకు నిధులు సమకూర్చడం, అక్రమ ఆయుధాలు సేకరించడం, సభ్యులకు అవసరమైన ప్రదేశాలను ఏర్పాటు చేయడం, కుట్రకు సంబంధించిన వస్తువుల సమీకరణలో నబీ కీలక పాత్ర పోషించినట్లు దర్యాప్తు సంస్థ ఆరోపించింది. జమ్మూ కశ్మీర్, ఢిల్లీ-ఎన్సీఆర్ ప్రాంతాల్లో సమావేశాలు జరిగినట్లు.. అక్కడ సభ్యులకు శిక్షణ ఇచ్చి ఉగ్రవాద చర్యలకు సన్నాహాలు చేసినట్లు ఛార్జ్షీట్లో పేర్కొన్నారు.
పేలుడు ఘటనలో ఉమర్ ఉన్ నబీ మరణించడంతో అతడిపై ఉన్న న్యాయపరమైన చర్యలు అబేట్ అయ్యాయి. అయితే ఈ కుట్రలో అతడి పాత్రకు సంబంధించి దర్యాప్తులో వెల్లడైన ఆరోపణలను ఎన్ఐఏ ఛార్జ్షీట్లో వివరించింది. అయితే ఛార్జ్షీట్లోని ఆరోపణలు ఇంకా విచారణలో నిరూపించాల్సి ఉంది. తుది నిర్ణయం న్యాయస్థానం పరిశీలన, విచారణ అనంతరం వెలువడుతుంది.
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