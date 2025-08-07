English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

NIACL AO 2025: ఇన్సూరెన్స్‌ కంపెనీలో ఉద్యోగం.. ఈ జాబ్‌ కొడితే లైఫ్‌ సెటిల్‌, రూ.80,000 జీతంతో ఆఫీసర్ పోస్టింగ్!

NIACL AO Notification 2025 Out: ది న్యూ ఇండియా అష్యూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ (NIACL) AO నోటిఫికేషన్ 2025 విడుదల చేసింది. ఈ రిక్రూట్మెంట్ లో భాగంగా మొత్తం 550 ఖాళీలను భర్తీ చేయనుంది. ప్రధానంగా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ పోస్టుల భర్తీ చేపట్టనుంది. ఈ పోస్టులకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Aug 7, 2025, 03:58 PM IST

Trending Photos

Fatty Liver: ఐటీ ఉద్యోగులను పీడిస్తున్న ఫ్యాటీ లివర్‌.. ఈ 5 అలవాట్లతో లివర్‌ పూర్తిగా క్లీన్‌..!
6
fatty liver reversal
Fatty Liver: ఐటీ ఉద్యోగులను పీడిస్తున్న ఫ్యాటీ లివర్‌.. ఈ 5 అలవాట్లతో లివర్‌ పూర్తిగా క్లీన్‌..!
MOTOROLA G86 Power 5G మొబైల్‌ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కేవలం రూ.2,000కే.. ఇప్పుడే ఇలా కొనుగోలు చేయండి..
6
Motorola G85
MOTOROLA G86 Power 5G మొబైల్‌ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కేవలం రూ.2,000కే.. ఇప్పుడే ఇలా కొనుగోలు చేయండి..
OnePlus 13R Price: అమెజాన్‌ బిగ్‌ సర్పైజ్.. రూ.2,199కే OnePlus 13R మొబైల్.. ఆఫర్‌ ఈ రోజేకే లాస్ట్‌..
7
Oneplus 13
OnePlus 13R Price: అమెజాన్‌ బిగ్‌ సర్పైజ్.. రూ.2,199కే OnePlus 13R మొబైల్.. ఆఫర్‌ ఈ రోజేకే లాస్ట్‌..
Samantha Net Worth: ఆశ్చర్యపరిస్తున్న సమంత ఆస్తుల వివరాలు.. దర్శకుడు రాజ్ కన్నా ఎన్ని కోట్లు ఎక్కువంటే..
6
Samantha net worth
Samantha Net Worth: ఆశ్చర్యపరిస్తున్న సమంత ఆస్తుల వివరాలు.. దర్శకుడు రాజ్ కన్నా ఎన్ని కోట్లు ఎక్కువంటే..
NIACL AO 2025: ఇన్సూరెన్స్‌ కంపెనీలో ఉద్యోగం.. ఈ జాబ్‌ కొడితే లైఫ్‌ సెటిల్‌, రూ.80,000 జీతంతో ఆఫీసర్ పోస్టింగ్!

NIACL AO Notification 2025 Out: ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ బిగ్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. న్యూ ఇండియా అష్యూరెన్స్  కంపెనీ 550 అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్‌ పోస్టుల భర్తీకి శ్రీకారం చుట్టింది. 2025 ఆగస్టు 7వ తేదీ అంటే నేటి నుంచి అధికారిక వెబ్సైట్ అయిన newindia.co.in ద్వారా ఆన్‌లైన్ అప్లికేషన్ స్వీకరణ చేపట్టింది. ఇక 2025 ఆగస్టు 30న దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ.

ఎంపిక విధానం..
న్యూ ఇండియా అష్యూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ పోస్టులకు  ప్రిలిమినరీ, మెయిన్స్, ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా అభ్యర్థులను సెలెక్ట్ చేస్తారు. ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు తగిన అర్హత కలిగి ఉండాలి. వారి వయసు 21 నుంచి 30 ఏళ్ల మధ్యలో ఉండాలి.

ఈ ఇన్సూరెన్స్‌ కంపెనీ నోటిఫికేషన్ పిడిఎఫ్ రూపంలో కూడా విడుదల చేసింది. ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్‌సైట్ నుంచి దాన్ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఆగస్టు 30వ తేదీ లోపు ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.  2025 సెప్టెంబర్ 14వ తేదీన ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్‌ ఉంటుంది. అందులో అర్హత సాధించినవారికి మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ 2025 అక్టోబర్ 29న నిర్వహించనున్నారు.

ఖాళీలు ఇలా..
 అధికారిగా వెబ్‌సైట్ నుంచి పిడిఎఫ్ ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకుంటే అందులో వివరాలు క్షుణ్ణంగా చెక్ చేసుకోవచ్చు. మీ రాష్ట్రాలవారీగా ఖాళీలు కూడా అందులో ఉన్నాయి. అప్లై చేసుకునే ముందు అభ్యర్థులు క్షుణ్ణంగా నోటిఫికేషన్ చదవండి. ఆ తర్వాత నేరుగా డైరెక్ట్ లింకు ద్వారా అప్లై చేసుకోవచ్చు.

ఇక ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు ఇప్పటినుంచే మెరుగ్గా చదవడం మొదలుపెడితే జాబ్ కొట్టే అవకాశం కూడా ఉంది. NIACL ముంబై హెడ్‌క్వార్టర్‌గా పనిచేస్తున్న ఓ పబ్లిక్ సెక్టార్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. 1919లో దీన్ని స్థాపించారు. ఆ తర్వాత 1973లో దీనిని జాతీయం చేశారు.

జీతం..
 ఇక ఈ పోస్ట్ ఈ లో మీరు ఎంపిక అయితే మెట్రోపాలిటన్ సిటీ ఆధారంగా మీ జీతం రూ. 80 వేల వరకు ఉండవచ్చు. అయితే ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ఆన్‌లైన్ అప్లికేషన్ పూర్తిగా చదవండి.

అర్హత వివరాలు..
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే డిగ్రీ/ పీజీ ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి పూర్తి చేసి ఉండాలి. 60% మార్కులు సంపాదించాలి. ఇక చార్టెడ్ అకౌంట్ పోస్టులకు అయితే 60% పొంది ఉండాలి. .

సిలబస్‌..
ఎగ్జామ్ మొత్తంగా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, రీజనింగ్, న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ పై ప్రశ్నలు అడుగుతారు. మొత్తం 100 మార్కుల ప్రశ్నలకు 60 నిమిషాల టైం కేటాయిస్తారు. అయితే మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ లో డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్ కూడా ఉంటుంది. ఇందులో మొత్తం 200 మార్కుల ప్రశ్నాపత్రం కలిగి ఉంటుంది.

ఇదీ చదవండి:  ఐర్లాండ్‌ జాత్యహంకారం.. గో బ్యాక్‌ ఇండియా అంటూ ఆరేళ్ల బాలిక ప్రైవేట్‌పార్ట్స్‌పై దాడి, మరో యువకుడిపై కూడా!

ఇదీ చదవండి:  ట్రంప్‌కు దిమ్మదిరిగే సమాధానం.. ఆ చమురు నిల్వలు పాకిస్తాన్‌వి కాదు, బలుచిస్తాన్‌కు చెందినవి..!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

NIACL AO 2025NIACL Recruitment 2025NIACL Notification PDFAdministrative Officer JobsGovernment Jobs 2025

Trending News