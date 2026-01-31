Union Budget Part B Speech: దాదాపు 150 కోట్ల జనాభా ఉన్న భారతదేశం యావత్ కేంద్ర బడ్జెట్పై ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తోంది. రేపు ప్రవేశపెట్టనున్న బడ్జెట్పై కోట్లాది ప్రజలు భారీ ఆశలు పెంచుకున్నారు. తమకు ఏమైనా ప్రయోజనకరమైన నిర్ణయాలు ఉంటాయోనని ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ ఉత్కంఠకు కొన్ని గంటల్లో తెరపడనుంది. పార్లమెంట్లో నిర్మల సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టనున్న బడ్జెట్ కొత్త సంప్రదాయానికి తెరలేపుతున్నట్లు సమాచారం. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ వరుసగా 9వ కేంద్ర బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టబోతున్నారు. 2026-27 బడ్జెట్ను లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టనుండడంతో బడ్జెట్కు సంబంధించిన ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. తాజాగా ప్రవేశపెడుతున్న బడ్జెట్తో 75 ఏళ్ల సంప్రదాయానికి ముగింపు పలకనున్నట్లు సమాచారం. పార్ట్ బీ ద్వారా దేశ ఆర్థిక భవిష్యత్తుకు అవసరమైన దార్శనికతను ఆవిష్కరించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. నిర్మల సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టనున్న బడ్జెట్ కాగితరహిత బడ్జెట్ ఉంటుందని చెబుతున్నారు. బడ్జెట్లో జీడీపీ లోటు, ఆర్థిక ఏకీకరణపై రోడ్మ్యాప్ను మార్కెట్లు ఆశిస్తున్నాయి.
కేంద్ర బడ్జెట్ 2026-27ను ఆదివారం లోక్సభలో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఈ బడ్జెట్తో 75 సంవత్సరాల సంప్రదాయానికి ముగింపు పడనుందని సమాచారం. దేశ ఆర్థిక భవిష్యత్తు కోసం వివరణాత్మక దార్శనికతను ఆవిష్కరించడానికి ఆర్థిక మంత్రి తన ప్రసంగంలోని బీ భాగాన్ని ఉపయోగించుకోనున్నట్లు తెలుసత్ఓంది. కేంద్ర బడ్జెట్లలో చాలా విషయాలు పార్ట్ ఏలో ఉన్నాయి. పార్ట్ బీ మాత్రం పన్ను, విధాన ప్రకటనలకే మాత్రమే పరిమితం చేశారు. ఇప్పుడు పార్టీ బీలోనే బడ్జెట్ ప్రసంగం చేస్తారని చర్చ జరుగుతోంది.
భారతదేశం 21వ శతాబ్దం రెండో త్రైమాసికంలోకి అడుగుపెడుతుండడంతో పార్ట్ బీకి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. స్వల్పకాలిక ప్రాధాన్యాలు, దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలను వివరిస్తుందని.. దేశం స్థానిక బలాలు, ప్రపంచ ఆశయాలను ఈ బడ్జెట్ ప్రధానంగా తీసుకుంటుందని తెలుస్తోంది. సాధారణ పన్ను మార్పులకు మించి భవిష్యత్కు రోడ్ మ్యాప్ కోసం చాలా మంది ఎదురుచూస్తుండడంతో వారి అంచనాలు, ఆశలకు తగ్గట్టు బడ్జెట్ ఉండనుందని చర్చ జరుగుతోంది.
ఎన్డీయే కూటమిలో నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెడుతున్న బడ్జెట్ వరుసగా తొమ్మిదోసారి. 2019లో తొలి బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన ఆమె బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడంలో కొత్త మార్పులు చేశారు. బడ్జెట్ పత్రాలను తీసుకెళ్లడానికి వినియోగించే లెదర్ బ్రీఫ్కేస్ను ఎరుపు వస్త్రంతో చుట్టిన సాంప్రదాయ ‘బాహి-ఖాటా’తో భర్తీ చేశారు. నాలుగేళ్ల నుంచి కాగిత రహిత బడ్జెట్ ప్రవేశపెడుతుండగా.. తాజాగా కూడా అలాగే ఉండనుంది.
