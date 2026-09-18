/Nithari Killing Case: దేశంలో సంచలనంగా మారిన నిఠారీ హత్యల ఘటన.. సురేందర్ కోలీ సూసైడ్.?. అసలు కేసు ఏమిటంటే..?..

Nithari killing case accused surendra koli found dead in Haridwar: ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని నోయిడాలోని సెక్టార్-31 నిఠారీ గ్రామంలో 2006 లో దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. 2006 డిసెంబర్ 29న అందరు ఉలిక్కిపడే ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ కాలంలో.. చాలా మంది చిన్నారులు, యువతులు వరుసగా అదృశ్యం కావడం అందరికి కలిచి వేసింది. తొలుత దీనిపై స్థానికులు, పోలీసులు తేలికగా తీసుకున్నా క్రమంగా బాధితుల సంఖ్య పెరగడం, మీడియాలో వరుస కథనాలు రావడంతో పోలీసులు సీరియస్ గా విచారణ చేపట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో.. సురేంద్ర కోలి ఇంటికి సమీపంలోని మురికి కాలువలో ఎనిమిది మంది చిన్నారుల అస్థిపంజరాలు బయటపడ్డాయి.
దీనికి దగ్గరలోనే మోనిందర్ సింగ్ ఇల్లు కూడా ఉంది. దీంతో పోలీసులు సురేందర్ కోలీపై ప్రధానంగా అనుమానంతో అరెస్ట్ చేశారు. ఆతర్వాత దీనిపై సీబీఐ విచారణకు ఆదేశించారు. దీనిలో చాక్లెట్లు చూపించి చిన్న పిల్లలను సురేంద్ర రప్పించేవాడని, మోనిందర్తో కలిసి హత్యాచారం చేసేవాడని విచారణలో బైటపడింది. వీరిద్దరు నరమాంస భక్షణ చేసి, అస్థిపంజరాలను కాలువలో పడేయడం చేసే వారని విషయం బైటపడింది. దీంతో సీబీఐ న్యాయస్థానంలో ఎవిడెన్స్ నిరూపితంఅయి.. వీరిపై సీబీఐ ప్రత్యేక న్యాయస్థానం నిందితులు ఇద్దరికీ మరణశిక్ష విధించింది.
ఆ తర్వాత ఇద్దరూ రాష్ట్రపతి క్షమాభిక్ష కోసం ప్రయత్నించగా తిరస్కారం ఎదురైంది. మరల వీరు అలహబాద్ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. దీనిలో గతంలో ఉన్న కొన్ని కేసులపై .. కోలిని 12 కేసుల్లో, పందేర్ని రెండు కేసుల్లో నిర్దోషులుగా ప్రకటించింది. ఆతర్వాత వీరు సీబీఐతోపాటు, బాధిత కుటుంబాలు ఈ తీర్పును సవాల్ చేస్తూ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించాయి. ఈ నేపథ్యంలో సుప్రీంకోర్టు ఈ ఏడాది జూలై 31వ తేదీన ఆ అప్పీల్ను తిరస్కరించింది.
అలహాబాద్ హైకోర్టు తీర్పును సమర్థించింది. మరోవైపు 15 ఏళ్ల బాలికపై అత్యాచారం, హత్య కేసులో సుప్రీంకోర్టు విధించిన మరణశిక్ష రద్దు కోరుతూ సురేంద్ర కోలి క్యూరేటివ్ పిటిషన్ దాఖలు చేశాడు. దీనిపై విచారించిన ధర్మాసనం.. సరైన ఎవిడెన్స్ లేవని, విచారణలో లోపాలు ఉన్నాయని సురేంద్ర కోలీ విడుదల చేస్తు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
అప్పటి నుంచి అతను హరిద్వార్ లో టీ స్టాల్ లో పనిచేస్తు జీవనం సాగిస్తున్నాడు. కానీ బాధితులు మాత్రం ఇతనిపై ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో.. టీ స్టాల్ లోపల తాడుకు వేలాడుతూ కన్పించాడు. దీంతో అక్కడున్న వారు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. వెంటనే రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు మృతదేహం ను పోస్ట్ మార్టంకు తరలించి ఘటనపై విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటనతో నిఠారీ హత్యల ఘటన మరోసారి వార్తలలో నిలిచింది.
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