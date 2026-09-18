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Nithari Killing Case: దేశంలో సంచలనంగా మారిన నిఠారీ హత్యల ఘటన.. సురేందర్ కోలీ సూసైడ్.?. అసలు కేసు ఏమిటంటే..?..

Surendra koli suicide in haridwar: గతంలో యూపీలోని నిఠారీ పరిధిలో వరుస హత్యల ఘటనలో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న సురేందర్ కోలీకి సుప్రీంకోర్టు నిర్దోషిగా ప్రకటించింది. ఆతర్వాత అతగాడు హరిద్వార్‌లో టీ షాపులో పనిచేస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో అతను ఉరికి వేలాడుతూ కన్పించడం సంచలనంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 18, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 03:04 PM IST
Nithari Killing Case: దేశంలో సంచలనంగా మారిన నిఠారీ హత్యల ఘటన.. సురేందర్ కోలీ సూసైడ్.?. అసలు కేసు ఏమిటంటే..?..
Image Credit: NithariKillingCaseaccusedkoli(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Nithari Killing Case: దేశంలో సంచలనంగా మారిన నిఠారీ హత్యల ఘటన.. సురేందర్ కోలీ సూసైడ్.?. అసలు కేసు ఏమిటంటే..?..
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