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NITI Aayog: నీతి ఆయోగ్ సమావేశంలో అరుదైన సన్నివేశం.. పక్కపక్కనే యోగి, విజయ్, రేవంత్..

NITI Aayog: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని రాష్ట్రపతి భవన్‌ సాంస్కృతిక కేంద్రంలో నీతి ఆయోగ్ 11వ గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ సమావేశం అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది.  భారత్‌ను  2047 నాటికి సుసంపన్న దేశంగా మార్చడమే లక్ష్యంగా.. ప్రధాని మంత్రి నరేంద్ర మోడీ  అధ్యక్షతన జరిగిన  ఈ కీలక భేటీకి..వివిధ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్లు, నిర్వాహకులు, ఉన్నతాధికారులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 11, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 01:04 PM IST
NITI Aayog: నీతి ఆయోగ్ సమావేశంలో అరుదైన సన్నివేశం.. పక్కపక్కనే యోగి, విజయ్, రేవంత్..
Image Credit: Niti Aayog Meet (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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