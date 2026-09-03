Nitin Gadkari Bike Taxi: "రాష్ట్రాలు బైక్ ట్యాక్సీలకు అనుమతి ఇవ్వాలి" కేంద్రమంత్రి నితిన్ గడ్కరీ..8 కోట్ల మందికి ఉపాధి!

Nitin Gadkari Bike Taxi News: దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల్లో ప్రైవేట్ ద్విచక్ర వాహనాలను ప్రయాణీకుల రవాణా కోసం (బైక్ ట్యాక్సీలుగా) నడపడానికి అనుమతించాలని కేంద్ర రవాణా శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను కోరారు. దీనివల్ల దేశంలో దాదాపు 8 కోట్ల మందికి ఉపాధి లభిస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. డ్రైవర్ల క్షేమం కోసం 'సురక్ష' పథకాన్ని ప్రారంభించిన ఆయన, ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలను అరికట్టేందుకు నెగటివ్ పాయింట్ల విధానాన్ని మోటార్ వాహనాల చట్టంలోకి తెస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
రవాణా అనేది రాష్ట్రాల పరిధిలోని అంశం కావడంతో, వారి ఆమోదం అత్యవసరమని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ సేవల విస్తరణ ద్వారా ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని దాదాపు 8 కోట్ల మందికి జీవనోపాధి, స్వయం ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని గడ్కరీ వివరించారు.
డ్రైవర్లు, ప్రమాదకర వాతావరణంలో పనిచేసే కార్మికుల భద్రతను పెంపొందించడానికి కేంద్రం 'సురక్ష' అనే వినూత్న పైలట్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ పథకం కింద రహదారుల నిర్మాణం, మైనింగ్ పనులలో పాల్గొనే శ్రామికులకు ఉచిత వైద్య పరీక్షలు, కౌన్సెలింగ్ అందజేస్తారు.
తొలుత మహారాష్ట్రలోని నాగ్పూర్-కాంప్టీ ప్రాంతం (NH-44) నుండి చంద్రాపూర్ మైనింగ్ బెల్ట్ వరకు 150 కిలోమీటర్ల మేర దీనిని అమలు చేసి, 10,000 మందికి లబ్ధి చేకూర్చనున్నారు. రహదారి భద్రతకు డ్రైవర్ల శారీరక, మానసిక శ్రేయస్సు ఎంతో కీలకమని, అందుకే వారి కంటి చూపు, ఆరోగ్య సమస్యలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలని మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ స్పష్టం చేశారు.
మరోవైపు, దేశంలో పెరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలను నివారించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం మోటార్ వాహనాల చట్టంలో సవరణలు చేయనుంది. ట్రాఫిక్ నిబంధనల ఉల్లంఘనకు 'నెగటివ్ పాయింట్ల' విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టనున్నారు. డ్రైవర్లు చేసే ప్రతి ఉల్లంఘనకు వారి ఖాతా నుండి పాయింట్లు తగ్గిస్తారు. పరిమితి మించితే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ను తాత్కాలికంగా రద్దు చేయడం లేదా పూర్తిగా నిషేధించడం జరుగుతుంది. ఇది నిరంతర నిబంధనల ఉల్లంఘనదారులలో బాధ్యతాయుత ప్రవర్తనను పెంపొందిస్తుందని ఆశిస్తున్నారు.
ఇక నాగ్పూర్లో జరిగిన 'ది ఎకనామిక్ టైమ్స్ - చేంజ్మేకర్స్ ఆఫ్ నాగ్పూర్ -2026' కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న కేంద్రమంత్రి నితిన్ గడ్కరీ, నైతిక విలువలు, విశ్వసనీయత ప్రాముఖ్యతను వివరించారు. వ్యాపార రంగంలో పరిశోధన, అభివృద్ధి (R&D) పై పెట్టుబడులు పెట్టాలని కోరారు. ఒక వ్యాపారవేత్త తన కర్మాగారం తగలబడినప్పటికీ పట్టుదలతో శ్రమించి ప్రస్తుతం 90 దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తున్న స్థాయికి ఎదిగారని గుర్తుచేశారు. "ఒక వ్యక్తి ఓడిపోయినంత మాత్రాన ముగిసిపోడు, పోరాటాన్ని వదిలేసినప్పుడే అంతమవుతాడు" అని మంత్రి స్ఫూర్తిదాయకమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
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