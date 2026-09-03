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Nitin Gadkari Bike Taxi: "రాష్ట్రాలు బైక్ ట్యాక్సీలకు అనుమతి ఇవ్వాలి" కేంద్రమంత్రి నితిన్ గడ్కరీ..8 కోట్ల మందికి ఉపాధి!

Nitin Gadkari Bike Taxi News: ప్రయాణీకుల రవాణా కోసం స్కూటర్లు, మోటార్‌సైకిళ్లతో కూడిన ప్రైవేట్ ద్విచక్ర వాహనాల వినియోగాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఆమోదించింది. అయితే, కొన్ని రాష్ట్రాలు ఇంకా వీటిని అనుమతించకపోవడంతో, బైక్ ట్యాక్సీ సేవలను ప్రోత్సహించాల్సిందిగా అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ పిలుపునిచ్చారు.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 03, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 01:40 PM IST
Nitin Gadkari Bike Taxi: "రాష్ట్రాలు బైక్ ట్యాక్సీలకు అనుమతి ఇవ్వాలి" కేంద్రమంత్రి నితిన్ గడ్కరీ..8 కోట్ల మందికి ఉపాధి!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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