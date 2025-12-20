Nitin Nabin: బీజేపీ కొత్త అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ ముందున్న సవాళ్లు ఇవే..

తలపండిన ఉద్ధండులు… వ్యూహాత్మక ఎత్తుగడలు… రాజకీయ చాణక్యులు… విభిన్న మనస్కులు… ఒక్కొక్కరిది ఒక్కో ఆలోచన… దేశ రాజకీయాలను శాసించే నేతలు... భారతీయ జనతాపార్టీలో వాళ్లు అనూహ్య మార్పులతో ప్రయోగాలు చేయడంలో ఆరితేరిన వారుగా పేరుగాంచారు. వాళ్లు ఏమనుకుంటే అదే చేస్తారు.. చేసి చూపిస్తారు. వాళ్ల మాటే శాసనం. వాళ్లే బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షులు జగత్ ప్రకాశ్ నడ్డా, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ, కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా. వీళ్లే బీజేపీలో త్రిమూర్తులు. వ్యూహాత్మక ఎత్తుగడలతో ప్రయోగాలు… రాజీకీయ చాణక్యంతో విమర్శలకు తావులేని నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో వారికి వారే సాటి.
రాజకీయ పార్టీల్లో బీజేపీ శైలే వేరు. సంస్థాగత నిర్మాణంలో బీజేపీనేతలు క్షేత్రస్థాయిలో కార్యకర్తలనుంచి సలహాలు.. సూచనలు… తీసుకోవడం.. పార్టీ పదవులకు ఎవరెవరు ఆసక్తితో ఉన్నారనే అంశంపై తీవ్రస్థాయిలో కసరత్తు చేసిన తర్వాత తీసుకునే నిర్ణయాన్ని అందరూ సమ్మతించాలి. గౌరవించాలి.
సంస్థాగతంగా బీజేపీలో ఎన్నడూ లేని విధంగా సరికొత్త సాంప్రదాయం. రెండో సారి ప్రయోగించడంలో అగ్రనేతలు సఫలీ కృతమయ్యారు. భారతీయ జనతాపార్టీ జాతీయ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడిగా నితిన్ నబిన్ ను నియమించారు. దేశమంతా అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి జాతీయ అధ్యక్షపదవి చేపట్టాలని ఉవ్వీళ్లూరుతున్న నేతలున్నారు. పార్టీలో పనిచేస్తూ.. సీనియర్ గా పదవిని కోరుకోవడం వేరు..ఆ పదవికి ఉండాల్సిన అర్హతలు వేరు. ఒక రాష్ట్రానికి మాత్రమే పరిమితమైన వ్యక్తిని.. పార్టీ సంస్థాగత నిర్మాణానికి ఏ తరహాలో పనికి వస్తాడోనని అంచనా వేయడంలో పార్టీ పెద్దల దృష్టి కోణం విభిన్నంగా ఉంటుందని అక్షరాలా నిజమైంది. అందుకే ఎవరూ ఊహించని వ్యక్తికి జాతీయ అధ్యక్ష బాధ్యతలను అప్పగించబోతున్నారు.
విద్యావంతుడు, రాజకీయ మేధావి బొమ్మరబెట్టు లక్ష్మీ జనార్ధన సంతోష్ భారతీయ జనతా పార్టీతో ప్రత్యేక అనుబంధం. రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ లో బీఎల్ సంతోష్ పేరుతో సుధీర్ఘ కాలం పనిచేసిన అనుభవం ఆయన సొంతం. సంఘ్ నుంచి పార్టీని సంస్కరించేందుకు 2006లో భారతీయ జనతా పార్టీకి సంస్థాగత వ్యవహారాలను చక్కదిద్దేందుకు జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి హోదాలో సేవలు అందిస్తున్నారు. బీజేపీలో సంస్థాగతంగా బాధ్యత, అంకితభావంతో పనిచేసేవారు ఎవరున్నారని గుర్తించి జాబితాను సిద్ధం చేయడంలో ఆయన కీ రోల్ పోషిస్తున్నారు. పార్టీ సంస్థాగత నిర్మాణం, క్యాడర్ అభివృద్ధి, ఎన్నికల నిర్వహణను ప్రభావితం చేసే ప్రధాన వ్యూహకర్తలలో ఒకరుగా రాణిస్తున్నారు. 2024లోనే బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్ష పదవీకాలం ముగిసింది. ఎన్నికల ముందుగా పార్టీ అధ్యక్షుడిని మార్చడం సరికాదన్నారు. జాతీయ అధ్యక్ష పదవికి కొత్త వారిని నియమించకుండా… పదవీకాలాన్ని పొడిగించారు. ఈక్రమంలో ఎన్నికలు జరిగాయి. యేడాది గడిచింది. సంస్థాగత ఎన్నికలపై పార్టీ పెద్దలు దృష్టి సారించారు.
భారతీయ జనతాపార్టీలో వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ అనే పదవే లేదు. అలాంటిది గతంలో అమిత్ షా బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షులుగా ఉన్న సమయంలో పదవీకాలం ముగిసే ముందుగా 2020 జూన్ నెలలో జగత్ ప్రకాశ్ నడ్డాను వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గా నియమించారు. జాతీయ అధ్యక్ష బాధ్యతలను చేపట్టబోయే ఆరునెలల ముందుగా అవగాహన పెంపొందించుకునేందుకు, పార్టీ ముఖ్య నేతలతో ఎలా మెలగాలనే అంశాలపై పట్టుదానికోసం అవకాశం కల్పించారు. ఆరు నెలల తర్వాత 2021 జనవరి 20 తేదీన జాతీయ అధ్యక్ష బాధ్యతలను అప్పగించారు. జగత్ ప్రకాశ్ నడ్డా పదవీకాలం ముగిసిన తర్వాత కొత్త అధ్యక్షుడిని ఎన్నుకోవాల్సి ఉంది.
భారతీయ జనతా పార్టీ సంస్థాగత ప్రధాన కార్యదర్శి బీఎల్ సంతోష్ దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ పర్యటించిన సందర్భంగా ఔత్సాహికుల పేర్లతో 224 మందితో జాబితా సిద్ధం చేసినట్లు సమాచారం. జాబితాలో వడపోత.. అగ్రనేతల అభిప్రాయాలను తీసుకుని పార్లమెంటరీ కమిటీలో ప్రతినిధులు సుధీర్ఘంగా చర్చించి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. బీహార్ రాజకీయాల్లో క్రియాశీలకంగా పనిచేస్తున్న యువనేత నితిన్ నబీన్ ప్రతిభ, సామర్థ్యాలను గుర్తించి కార్యనిర్వాహక అధ్యక్ష బాధ్యతలను అప్పగించారు. ఈ నియామకంతో బీజేపీలో మాటలు కాదు… అనూహ్య పరిణామాలతో అగ్రనేతల కన్నుసన్నల్లో పనిచేయగలిగే వారికి పార్టీ జాతీయ అధ్యక్ష బాధ్యతలను అప్పగించారు.
బీజేపీ జాతీయ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షపదవికి నితిన్ నబిన్ ను నియమిస్తూ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి అరుణ్ సింగ్ పార్టీ సంస్థాగత నియామక ఉత్తర్వులను జారీ చేశారు. కష్టపడి పనిచేసే తత్వం, పార్టీకోసం అంకిత భావంతో పనిచేసే విధానం, పెద్దల పట్ల వినయ, విధేయతలతో నితిన్ నబిన్ పార్టీ పెద్దల దృష్టిలో పడ్డారు. బీహార్ రాజకీయాల్లో బీజేపీ తరఫున క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తున్న నితిన్ వ్యక్తిత్వానికి అగ్రనేతలు ఫిదా అయ్యారు. దీంతో జాతీయ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నుకోవాలని పార్లమెంటరీ కమిటీలో చర్చించి సముచిత నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
బీజపీ జాతీయ అధ్యక్ష పదవిపై ఆశలు పెట్టుకున్న చాలా మంది నేతలు ఖంగు తిన్నారు. పెద్దల నిర్ణయాన్ని సమ్మతించారు. అధిష్టాన నిర్ణయాన్ని అందరూ స్వాగతించారు. జాతీయ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్ష పదవికి నియమితులైన నితిన్ నబీన్ ఎవరు? ఆయన ప్రత్యేకత ఏంటి?
నితిన్ నబిన్… బీహార్ రాజకీయాల్లో విలక్షణ నాయకుడు. 1980 మే 23న రాంచీలో జన్మించిన నబీన్ ఢిల్లీ కల్నల్ సత్సంగ్ కిరణ్ మెమరియల్ స్కూల్లో హయ్యర్ సెకండరీ పూర్తి చేశారు. పదేళ్లపాటు రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ లో పనిచేశారు. చదువుకునే రోజుల్లోనే విద్యార్థి సంఘంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. అఖిల భారత విద్యార్థి పరిషత్, యువ మోర్చాలో రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా పనిచేశారు. నితిన్ నబిన్ తండ్రి నబీన్ కిశోర్ ప్రసాద్ సిన్హా వారసుడిగా రాజకీయల్లోకి వచ్చారు. నాన్న చనిపోవడంతో తొలిసారిగా 2006లో జరిగిన ఉప ఎన్నికల్లో పాట్నా వెస్ట్ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీచేసి గెలిచారు. ఆ తర్వాత బాంకీపూర్ నియోజకవర్గంనుంచి వరుసగా నాలుగు సార్లు విధాన సభకు ఎన్నికయ్యారు. ప్రజల విశ్వాసంతో ఓటమి ఎరుగని నేతగా ఎదిగారు. మంచి నాయకుడిగా బీహార్ రాజకీయాల్లో ప్రత్యేక ముద్ర వేసుకున్నారు. ఐదుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన నితిన్ నబిన్ మూడు సార్లు కేబినెట్ మంత్రిగా పనిచేశారు. 2021లో తొలిసారిగా రోడ్డు నిర్మాణ మంత్రిగా వ్యవహరించారు. 2024లో న్యాయశాఖ, పట్టణ అభివృద్ధి, గృహ నిర్మాణశాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు. తాజా గాబీహార్ లో జరిగిన ఎన్నికల్లో రోడ్డు నిర్మాణశాఖ మంత్రిగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు.
బీజేపీలో సంస్థాగతంగా 2016లో భారతీయ జనతా యువ మోర్చా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా పనిచేశారు. 2019లో భారతీయ జనతా యువ మోర్చా జాతీయ కార్యదర్శిగా నియమితులయ్యారు. 2023లో చత్తీస్ ఘడ్ రాష్ట్రానికి కో ఇన్ ఛార్జ్ గా పనిచేశారు. 2024లో చత్తీస్ ఘడ్ ఎన్నికల ఇన్ ఛార్జిగా పనిచేసి అక్కడ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పార్టీ బలోపేతానికి కృషిచేశారు. ఎన్నికల్లో సత్ఫలితాలు సాధించడంలో వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించడంలో మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు.
వినయ విధేయతలు, పార్టీకోసం కష్టపడి పనిచేసే తత్వంతో నితిన్ నబిన్ ను పార్టీ పెద్దలు జాతీయ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్ష బాధ్యతలను అప్పగించారు. నితిన్ నబిన్ నియామకం పట్ల ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. యువకుడైన నితిన్ నబిన్ కష్టపడి పనిచేసే తీరు, అంకిత భావంతో పార్టీకోసం శ్రమించే తత్వంతో బీహార్ ఎన్నికల్లో ఓటమి ఎరుగని నేతగా రాణించడం, చత్తీస్ ఘడ్ ఎన్నికల్లో ఇన్ ఛార్జిగా మంచి ఫలితాలను సాధించారని గుర్తు చేశారు. నితిన్ నబిన్ వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తూ.....నరేంద్ర మోడీ తన వ్యక్తిగత ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్టుచేశారు.
బీజేపీ జాతీయ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్ష బాధ్యతలను చేపట్టేందుకు నితిన్ నబిన్ వచ్చే ముందు ఢిల్లీ కేంద్ర కార్యాలయంలో .. బీజేపీ అగ్రనేతలు జగత్ ప్రకాశ్ నడ్డా, అమిత్ షా, ధర్మేంద్ర ప్రధాన్, రవిశంకర్, పియూష్ గోయల్ ఎదురు చూడటం అక్కడ ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది. నెమ్మది తనం, పెద్దల పట్ల గౌరవం, వినయ విధేయతలున్న నితిన్ నబిన్ ఘనంగా స్వాగతించిన జగత్ ప్రకాశ్ నడ్డా, అమిత్ షా కార్యనిర్వాహక అధ్యక్ష బాధ్యతలను అప్పగించి, ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. వివిధ రాష్ట్రాలనుంచి వచ్చిన బీజేపీ నాయకులు, నితిన్ నబిన్ కు శుభాభినందనలు తెలిపారు. తొలి నుంచి వినయ విధేయులుగా, వివాద రహితులుగా ఉంటూ బాధ్యతలు విజయవంతంగా నిర్వర్తించేవారిని పార్టీ గుర్తిస్తుందనే సందేశాన్ని బీజేపీ అగ్రనేతలు అక్షర సత్యం చేశారు.
కార్యకర్తలను గుర్తించి ప్రోత్సహించడంలో బీజేపీది తిరుగులేని పాత్ర అని, పార్టీ పెద్దలు ఆశీర్వదించడం ఆనందంగా ఉందని బీజేపీ కార్యనిర్వాహక కొత్త అధ్యక్షుడు నితిన్ నబిన్ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడిగా నియమించినందుకు భాజపా నాయకత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. బీజేపీ, యువకులను ప్రోత్సహించే పార్టీ మాత్రమే కాదు. పెద్ద లక్ష్యాలను సాధించే దిశగా మార్గనిర్దేశం చేస్తుందన్నారు...క్షేత్రస్థాయి కార్యకర్తలను ఎదగనిచ్చే ఏకైక రాజకీయ పార్టీ భారతీయ జనతాపార్టీ మాత్రమేనని నితిన్ నబిన్ అభిప్రాయం వ్యక్తంచేశారు.
బీజేపీ జాతీయ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గా నితిన్ నబిన్ అగ్రనేతల అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ..పార్టీశ్రేణుల్లో కొత్త మార్పు తెచ్చే దిశగా పనిచేస్తే.....కొద్ది రోజుల వ్యవధిలోనే జాతీయ అధ్యక్ష బాధ్యతలను చేపట్టబోతున్నారని ఆ పార్టీ నేతలు సర్వత్రా అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. వృద్ధులు అగ్రనేతలుగా కొనసాగుతున్నారనే బీజేపీలో యువకుడు నితిన్ నబిన్ యువకుడిగా .. కొత్తతరానికి ప్రేరణగా నిలవబోతున్నారు. పార్టీలో నితిన్ నబిన్ అనుభవం, ఓటమి ఎరుగని రాజకీయ వ్యూహం, ఆచితూచి మాట్లాడే తీరును స్ఫూర్తిగా తీసుకుని నవతర రాజకీయ నాయకులు పుట్టుకు రావాలని ఆశిద్ధాం. జాతీయ అధ్యక్షుడిగా తమిళనాడు, పశ్చిమ బెంగాల్, కేరళ, అస్సాం, పుదుచ్చేరి ఎన్నికలున్నాయి. వాటిలో పశ్చిమ బంగాల్ లో బీజేపీ ఈసారి జెండా పాతాలని చూస్తోంది. అస్సాంలో తిరిగి అధికారం నిలబెట్టుకోవాలని చూస్తోంది. మరి ఈయన ఆధ్వర్యంలో బీజేపీ 2026లో ఎలాంటి అద్భుతాలు చేస్తోందో చూడాలి.
(రచయత - మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)
