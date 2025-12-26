Lalu Prasad Yadav: బిహార్ లో లాలు ప్రసాద్ యాదవ్ దంపతులకు నితీష్ సర్కార్ బిగ్ షాక్..

బిహార్లో కొత్త ప్రభుత్వం కొలువుదీరిన కొద్ది రోజులకే మళ్లీ రాజకీయ రగడ మొదలైంది. బిహార్ మాజీ సీఎం, లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ సతీమణి రబ్రీ దేవీ రెండు దశాబ్దాలుగా నివసిస్తున్న 10 సర్కులర్ ప్రభుత్వ బంగ్లాను ఖాళీ చేశారు. వేరే నివాసంలోకి మారారు. పట్నాలో ముఖ్యమంత్రి అధికారిక నివాసం సమీపంలోని 10, సర్క్యూలర్ రోడ్డులోని బంగ్లాలో రబ్రీ దేవీ దాదాపు గత 20 ఏళ్లుగా నివసిస్తున్నారు. అయితే, శాసన మండలిలో ప్రతిపక్ష నాయకురాలి హోదా కింద ఆమె 39, హర్డింగ్ రోడ్డులోని నివాసంలోకి మారాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలిచ్చింది.
దీంతో అధికార, విపక్షాల మధ్య వివాదం మొదలైంది. రబ్రీ దేవీకి కేటాయించిన బంగ్లాను లాక్కొవడం వెనుక భారతీయ జనతా పార్టీ ఉందని రాష్ట్రీయ జనతా దళ్ -RJD ఆరోపించింది. అయితే ఈ ఆరోపణలను బీజేపీ ఖండించింది. ఏది ఏమైనా ప్రభుత్వం మాత్రం ప్రోటోకాల్ ప్రకారమే మేము బంగ్లాను ఖాళీ చేయించాము. మాకు ఎవరిపై వ్యక్తిగత కక్ష్యలు కార్పణ్యాలు లాంటివి లేవని స్పష్టం చేసింది.
మేము ఎన్నికలు వరకు ప్రత్యర్థులము మాత్రమే శత్రువులను కాదని చెబుతున్నారు. మరోవైపు బీజేపీ, జేడీయూ కూటమిలో బీజేపీ అత్యధిక మంత్రి పదవులను తీసుకుంది. ఈ ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ అతి పెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. మరోవైపు బీజేపీ నేత సామ్రాట్ చౌదరి హోం మినిష్టర్ గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత గ్యాంగ్ స్టర్స్ బడతం పడుతున్నాడు. అంతేకాదు తప్పు చేసిన వారు ఎంత పెద్ద వారైనా
వదిలిపెట్టడం లేదు. ఏది శాంతి భద్రతల పరిరక్షణ విషయంలో బిహార్ లో ఎన్డీయే సర్కార్ కఠినంగా వ్యవహరిస్తోంది.
