Nitish Kumar: బిహార్ రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం.. సీఎం పదవికి నితీష్ రాజీనామా..! ప్రజలకు బహిరంగ లేఖ..

Nitish Kumar Resign: బిహార్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి.. నితీస్ కుమార్ మరో బాంబ్ పేల్చారు. ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న ఈయన త్వరలో రాజ్యసభకు వెళ్లనున్నట్టు ప్రకటించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈయన సీఎం పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నట్టు ప్రకటించడమే కాకుండా ప్రజలకు బహిరంగ లేఖ రాసారు. అంతేకాదు త్వరలో జరగనున్న కేంద్ర క్యాబినేట్ లో ఈయనకు డిప్యూటీ పీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నట్టు ఢిల్లీ రాజకీయ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. త్వరలో జరగనున్న రాజ్యసభకు ఎన్నిక కానున్నారు. ఈ సందర్భంగా తాను ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయనున్నట్టు తెలుపుతు ప్రజలకు బహిరంగా లేఖ రాసారు.
ఈ సందర్భంగా గత ఇరవై యేళ్లుగా నన్ను నమ్మి నాకు మద్దతు ఇచ్చిన ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ ఆశీర్వాదం, నమ్మకం వల్లే బిహార్ ను అభివృద్ది పథంలోకి తీసుకెళ్లగలిగాను అని చెప్పుకొచ్చారు. నా రాజకీయ జీవితం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి నా మనసులో బలమైన కోరిక ఉండేది. రాష్ట్ర స్థాయిలో రెండు చట్ట సభల్లో.. పార్లమెంట్ లో రెండు సభల్లో ప్రాతినిథ్యం వహించాలనేది నా దీర్ఘకాలిక కోరిక. అది ఇపుడు నెరవేరబోతుందని ఒకింత భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. త్వరలో రాజ్యసభ ఎంపీగా ప్రజలకు నా వంతు సేవలు అందిస్తానన్నారు.
पिछले दो दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है, तथा उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में…
— Nitish Kumar (@NitishKumar) March 5, 2026
బిహార్ లో నితీష్ రాజీనామాతో తొలిసారి బిజేపీకి చెందిన వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి కానున్నారు. అయితే రేసులో బీజేపీ నేత ప్రస్తుత క్యాబినేట్ మంత్రిగా ఉన్న సామ్రాట్ చౌదరి పేరు వినిపిస్తోంది. ఆయన కాకపోతే మరి కొత్త ముఖ్యమంత్రిగా ఎవరు ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.
నితీష్ కుమార్ విషయానికొస్తే.. గతంలో వాజ్ పేయ్ హాయాంలో రైల్వే మంత్రిగా విధులు నిర్వహించారు. ఇక ఈయన బిహార్ ముఖ్యమంత్రిగా 10 సార్లు ప్రమాణ స్వీకారం చేసి ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పారు. మన దేశంలో ఇన్నిసార్లు సీఎంగా పదవీ ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన నేత మరెవరు లేరు. తాజాగా నితీష్ బిహార్ సీఎంగా తన రాజీనామాను గవర్నర్ కు పంపనున్నారు. అంతేకాదు కొత్తగా ఏర్పడబోయే ప్రభుత్వానికి తన వంతు సహకారం అందిస్తానని తెలిపారు. గత బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 243 స్థానాల్లో బీజేపీ -89, జేడీయూ -85, ఎల్ జేపీ ఆర్వీ - 19, హెచ్ఏఎం - 5 స్థానాల్లో విజయం సాధించింది. మరోవైపు ఆర్జేడీ 25, కాంగ్రెస్ ఆరు స్థానాల్లో విజయం సాధిస్తే.. ఏఐఎంఐఎం 5 స్థానాల్లో గెలిచింది.
Also Read: ఎన్టీఆర్ అల్లు అర్జున్ టూ చిరంజీవి బాలకృష్ణ బిరుదులు మార్చుకున్న హీరోలు..
Also Read: రష్మిక టూ శ్రీలీల సౌత్ యంగ్ బ్యూటీలు ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.