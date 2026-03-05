Nitish Kumar: బిహార్ రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం.. సీఎం పదవికి నితీష్ రాజీనామా..! ప్రజలకు బహిరంగ లేఖ..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Nitish Kumar: బిహార్ రాజకీయాలు వేగంగా మారుతున్నాయి. గత నవంబర్ లో జరిగిన బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ, జేడియూ, ఎల్ జేపీ ఆర్వీ  సహా ఇతర భాగస్వామ్య పార్టీలు కలిసి ఎన్నికల్లో పోటీ చేశాయి. ఈ ఎన్నికల్లో ఎన్టీయే భారీ మెజారిటీతో తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో బిహార్ సీఎంగా నితీష్ కుమార్ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. తాజాగా ఈయన ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నట్టు ప్రకటించి సంచలనం రేపారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 5, 2026, 12:30 PM IST

Nitish Kumar Resign: బిహార్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి.. నితీస్ కుమార్ మరో బాంబ్ పేల్చారు. ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న ఈయన త్వరలో రాజ్యసభకు వెళ్లనున్నట్టు ప్రకటించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈయన సీఎం పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నట్టు ప్రకటించడమే కాకుండా ప్రజలకు బహిరంగ లేఖ రాసారు. అంతేకాదు త్వరలో జరగనున్న కేంద్ర క్యాబినేట్ లో ఈయనకు డిప్యూటీ పీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నట్టు ఢిల్లీ రాజకీయ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. త్వరలో జరగనున్న రాజ్యసభకు ఎన్నిక కానున్నారు. ఈ సందర్భంగా తాను ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయనున్నట్టు తెలుపుతు ప్రజలకు బహిరంగా లేఖ రాసారు. 

ఈ సందర్భంగా గత ఇరవై యేళ్లుగా నన్ను నమ్మి నాకు మద్దతు ఇచ్చిన ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ ఆశీర్వాదం, నమ్మకం వల్లే బిహార్ ను అభివృద్ది పథంలోకి తీసుకెళ్లగలిగాను అని చెప్పుకొచ్చారు. నా రాజకీయ జీవితం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి నా మనసులో బలమైన కోరిక ఉండేది. రాష్ట్ర స్థాయిలో రెండు చట్ట సభల్లో.. పార్లమెంట్ లో రెండు సభల్లో ప్రాతినిథ్యం వహించాలనేది నా దీర్ఘకాలిక కోరిక. అది ఇపుడు నెరవేరబోతుందని ఒకింత భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. త్వరలో రాజ్యసభ ఎంపీగా ప్రజలకు నా వంతు సేవలు అందిస్తానన్నారు. 

బిహార్ లో నితీష్ రాజీనామాతో తొలిసారి బిజేపీకి చెందిన వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి కానున్నారు. అయితే రేసులో బీజేపీ నేత ప్రస్తుత క్యాబినేట్ మంత్రిగా ఉన్న  సామ్రాట్ చౌదరి పేరు  వినిపిస్తోంది. ఆయన కాకపోతే మరి కొత్త ముఖ్యమంత్రిగా ఎవరు ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. 

నితీష్ కుమార్ విషయానికొస్తే.. గతంలో వాజ్ పేయ్ హాయాంలో రైల్వే మంత్రిగా విధులు నిర్వహించారు. ఇక ఈయన బిహార్ ముఖ్యమంత్రిగా 10 సార్లు ప్రమాణ స్వీకారం చేసి ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పారు. మన దేశంలో ఇన్నిసార్లు సీఎంగా పదవీ ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన నేత మరెవరు లేరు. తాజాగా నితీష్ బిహార్ సీఎంగా తన రాజీనామాను గవర్నర్ కు పంపనున్నారు. అంతేకాదు కొత్తగా ఏర్పడబోయే ప్రభుత్వానికి తన వంతు సహకారం అందిస్తానని తెలిపారు.  గత బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 243 స్థానాల్లో బీజేపీ -89, జేడీయూ -85, ఎల్ జేపీ ఆర్వీ - 19, హెచ్ఏఎం - 5 స్థానాల్లో విజయం సాధించింది. మరోవైపు ఆర్జేడీ 25, కాంగ్రెస్ ఆరు స్థానాల్లో విజయం సాధిస్తే.. ఏఐఎంఐఎం 5 స్థానాల్లో గెలిచింది. 

Also Read:​ ఎన్టీఆర్ అల్లు అర్జున్ టూ చిరంజీవి బాలకృష్ణ బిరుదులు మార్చుకున్న హీరోలు..

Also Read:​ రష్మిక టూ శ్రీలీల సౌత్ యంగ్ బ్యూటీలు ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా..!

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Nitish kumar resign CM PostBihar New CMBihar PoliticsNitish KumarNitish Kumar elected as Rajya Sabha

