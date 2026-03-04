Bihar CM Nitish kumar: బీహర్‌ రాజకీయాల్లో మరో సంచలనం.. సీఎం పదవికి నితీష్ కుమార్ రాజీనామా..?..అసలు కారణం ఏంటంటే..?

Nitish kumar may resign as bihar cm about likely to file nomination for rajya sabha: దేశ రాజకీయాల్లో బీహర్ సీఎం నితీష్ కుమార్ గురించి తరచుగా చర్చలు జరుగుతుంటాయి. ఆయన ఎప్పుడు ఏ పార్టీ వైపు మొగ్గు చూపుతారో ఎవ్వరు చెప్పలేరని అంటారు. మొత్తంగా బీహర్ రాజకీయాల్ని ఎప్పటికప్పుడు మలుపు తిప్పుతు తనదైన శైలీలో చాణక్యం చేయడంతో నితీష్ కుమార్ సిద్దహస్తుడని చెప్తుంటారు. అయితే.. ఇటీవల రాజ్యసభకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఆయా రాష్ట్రాల్లో ఖాళీలను ప్రకటించింది. ఈ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. ఈ క్రమంలో నితీష్ కుమార్ బీహర్ సీఎం పదవికి రాజీనామా చేయనున్నారని వార్తలు బీహర్ రాజకీయాల్లో సంచలనంగా మారాయి.
ఇప్పటికే ఆయన ఎన్డీయే పెద్దలతో కూడా సంప్రదింపులు జరిపినట్లు వార్తలు ఒక్కసారిగా గుప్పుమన్నాయి. ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసి పార్లమెంటు ఎగువ సభ (రాజ్యసభ) కు నామినేషన్ దాఖలు చేస్తారని సమాచారం. అదే విధంగా తన కొడుకు నిశాంత్ కుమార్ ను క్రియాశీల రాజకీయాల్లో దించేందుకు ఈ విధంగా నితీష్ కుమార్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వార్తలు జోరందుకున్నాయి.
ఇప్పటికే నిశాంత్ కు డిప్యూటీ సీఎం పదవి ఇచ్చేందుకు సైతం ఎన్డీయే రెడీ అయిపోయిందని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఎన్డీఏ సంకీర్ణం తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చిన కొన్ని నెలలకే నితీష్ కుమార్ ఈ విధంగా బీహర్ ప్రజలకు ట్విస్ట్ ఇచ్చారని దేశ రాజకీయాల్లో చర్చలు జరుగుతున్నాయి. దీనిలో నిజమేంతుందో కానీ ఈ వార్తలపై సీఎం నితీష్ కుమార్ లేదా బీహర్ ప్రభుత్వం అధికారికంగా రియాక్ట్ అయితే ఒక క్లారీటీ వస్తుందని చెప్పుకొవచ్చు.
నిశాంత్ విషయానికి వస్తే ఆయన సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజీనీర్. ఇప్పటి వరకు యాక్టివ్ పాలిటిక్స్ కు దూరంగా ఉన్నారు. కానీ జేడీయూ క్యాడర్ భవిష్యత్తు నేపథ్యంలో, నూతనోత్సహంకు ఈ విధంగా సరికొత్తగా నిర్ణయం తీసుకుని ఉంటారని వార్తలు వస్తున్నాయి. నితీష్ ను కేంద్ర క్యాబినెట్ లోకి తీసుకుంటే ఆయన అనుభవాలు, సేవలు మరింతగా కేంద్రంకు ప్లస్ అవుతాయని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
