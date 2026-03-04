English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Bihar CM Nitish kumar: బీహర్‌ రాజకీయాల్లో మరో సంచలనం.. సీఎం పదవికి నితీష్ కుమార్ రాజీనామా..?..అసలు కారణం ఏంటంటే..?

Bihar CM Nitish kumar: బీహర్‌ రాజకీయాల్లో మరో సంచలనం.. సీఎం పదవికి నితీష్ కుమార్ రాజీనామా..?..అసలు కారణం ఏంటంటే..?

Nitish kumar likely resign as bihar cm: నితీష్ కుమార్ రాజ్యసభకు నామినేషన్  దిశగా పావులు వేస్తున్నారని, దీనిపై కేంద్ర బీజేపీతో భేటీ కానున్నారని వార్తలు బీహర్ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. ఈ అంశం ఒక్కసారిగా దేశ రాజకీయాల్లో సంచలంనంగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 4, 2026, 07:12 PM IST
  • సీఎం పోస్ట్ కు నితీష్ రాజీనామా..
  • బీహర్ రాజకీయాల్లో బిగ్ ట్విస్ట్..

Trending Photos

Central Govt Scheme : గాడిదలు పెంచితే రూ.50 లక్షలు.. మోదీ సర్కార్ అందిస్తున్న స్కీమ్‌ గురించి తెలుసుకోండి!
8
Central government
Central Govt Scheme : గాడిదలు పెంచితే రూ.50 లక్షలు.. మోదీ సర్కార్ అందిస్తున్న స్కీమ్‌ గురించి తెలుసుకోండి!
Petrol and Diesel: భగ్గుమననున్న క్రూడాయిల్ ధరలు..? పెట్రోల్, డీజీల్ ఎంత పెరుగుతాయో తెలుసా? దిమ్మతిరిగిపోవాల్సిందే..!!
5
Petrol rates
Petrol and Diesel: భగ్గుమననున్న క్రూడాయిల్ ధరలు..? పెట్రోల్, డీజీల్ ఎంత పెరుగుతాయో తెలుసా? దిమ్మతిరిగిపోవాల్సిందే..!!
Success Story: కేజీ టు పీజీ.. మార్కులొచ్చినా, ర్యాంకులొచ్చినా నో యూజ్.. మేకల పెంపకంతో రూ.50లక్షల టర్నోవర్ సాధించిన యువకుడు..!!
6
Success Story
Success Story: కేజీ టు పీజీ.. మార్కులొచ్చినా, ర్యాంకులొచ్చినా నో యూజ్.. మేకల పెంపకంతో రూ.50లక్షల టర్నోవర్ సాధించిన యువకుడు..!!
DA Hike 2026: ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు హోలీ గిఫ్ట్.. ఒకేసారి భారీగా నగదు ఖాతాల్లోకి..!
5
DA hike 2026
DA Hike 2026: ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు హోలీ గిఫ్ట్.. ఒకేసారి భారీగా నగదు ఖాతాల్లోకి..!
Bihar CM Nitish kumar: బీహర్‌ రాజకీయాల్లో మరో సంచలనం.. సీఎం పదవికి నితీష్ కుమార్ రాజీనామా..?..అసలు కారణం ఏంటంటే..?

Nitish kumar may resign as bihar cm about likely to file nomination for rajya sabha: దేశ రాజకీయాల్లో బీహర్ సీఎం నితీష్ కుమార్ గురించి తరచుగా చర్చలు జరుగుతుంటాయి. ఆయన ఎప్పుడు ఏ పార్టీ వైపు మొగ్గు చూపుతారో ఎవ్వరు చెప్పలేరని అంటారు. మొత్తంగా బీహర్ రాజకీయాల్ని ఎప్పటికప్పుడు మలుపు తిప్పుతు తనదైన శైలీలో చాణక్యం చేయడంతో నితీష్ కుమార్ సిద్దహస్తుడని చెప్తుంటారు. అయితే.. ఇటీవల రాజ్యసభకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఆయా రాష్ట్రాల్లో ఖాళీలను ప్రకటించింది. ఈ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. ఈ క్రమంలో నితీష్ కుమార్ బీహర్ సీఎం పదవికి రాజీనామా చేయనున్నారని వార్తలు బీహర్ రాజకీయాల్లో సంచలనంగా మారాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇప్పటికే ఆయన ఎన్డీయే పెద్దలతో కూడా  సంప్రదింపులు జరిపినట్లు వార్తలు ఒక్కసారిగా గుప్పుమన్నాయి.   ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసి పార్లమెంటు ఎగువ సభ (రాజ్యసభ) కు నామినేషన్ దాఖలు చేస్తారని సమాచారం. అదే విధంగా తన కొడుకు నిశాంత్ కుమార్ ను క్రియాశీల  రాజకీయాల్లో దించేందుకు ఈ విధంగా నితీష్ కుమార్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వార్తలు జోరందుకున్నాయి.  

Read more: Bengaluru: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. వంట విషయంలో అత్తతో పంచాయతీ.. కోడలు ఏంచేసిందో తెలుసా..?

ఇప్పటికే నిశాంత్ కు డిప్యూటీ సీఎం పదవి ఇచ్చేందుకు సైతం ఎన్డీయే రెడీ అయిపోయిందని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఎన్డీఏ సంకీర్ణం తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చిన కొన్ని నెలలకే నితీష్ కుమార్ ఈ విధంగా బీహర్ ప్రజలకు ట్విస్ట్ ఇచ్చారని దేశ రాజకీయాల్లో చర్చలు జరుగుతున్నాయి. దీనిలో నిజమేంతుందో కానీ ఈ వార్తలపై సీఎం నితీష్ కుమార్ లేదా బీహర్ ప్రభుత్వం అధికారికంగా రియాక్ట్ అయితే  ఒక క్లారీటీ వస్తుందని చెప్పుకొవచ్చు. 

 నిశాంత్ విషయానికి వస్తే ఆయన సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజీనీర్. ఇప్పటి వరకు యాక్టివ్ పాలిటిక్స్ కు దూరంగా ఉన్నారు.  కానీ జేడీయూ క్యాడర్ భవిష్యత్తు నేపథ్యంలో, నూతనోత్సహంకు ఈ విధంగా సరికొత్తగా నిర్ణయం తీసుకుని ఉంటారని వార్తలు వస్తున్నాయి. నితీష్ ను కేంద్ర క్యాబినెట్ లోకి తీసుకుంటే ఆయన అనుభవాలు, సేవలు మరింతగా కేంద్రంకు ప్లస్ అవుతాయని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Nitish KumarBihar PoliticsNitish kunar quit as cmRajya sabha electionsBihar CM Nitish Kumar

Trending News