Nitish Kumar Political Journey: బిహార్ ఎన్నికలు 2025 మొత్తం 243 స్థానాలకు నిర్వహించారు. ఈ ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభుత్వం దూసుకుపోతుంది. బీజేపీ 90, జేడీయూ 81, ఆర్జేడీ 29, కాగ్రెస్ 4, సీపీఐఎంఎల్ 4, ఎల్జేపీఆర్వీ 21 గెలిచాయి. బీజేపీ, జేడీయూ కలిసి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసే దిశగా వెళ్తున్నాయి. ఈనేపథ్యంలో బీహార్కు పదోసారి సీఎంగా నితీష్ కుమార్ అవ్వనున్నారు. ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానం ఏంటో తెలుసుకుందాం.
బిహార్ అంటేనే హార్రార్.. అనే ఒపీనియన్నే మార్చేశాడు.. గోడ మీద పిల్లి, అవకాశవాది అని కొందరు.. రాజకీయ కింగ్ మేకర్ అని మరికొందరు అంటారు. మొత్తానికి అధికారం కోసం ఎవడైతే నాకేంటి? అనే పంథా ఉన్నవాడు. ఒకానొక సమయంలో పీఎం నరేంద్ర మోదీనే ధిక్కరించిన వ్యక్తి నితీష్ కుమార్... ఈయన 1951 మార్చి 1వ తేదీ బిహార్లో కవిరాజ్ రామ్ లఖన్ సింగ్, పరమేశ్వరీ దేవీలకు జన్మించారు. 22 ఏళ్లుగా బిహార్లో చక్రం తిప్పుతున్న రాజనితీషుడు. వ్యవసాయం, రైల్వే, రవాణా శాఖాలలో మంచి పోర్ట్ఫోలియో కలిగిన వ్యక్తి.
ఎడ్యుకేషన్..
1972లో ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీరింగ్ పట్టా బిహార్ కాలేజీ నుంచి పూర్తి చేశారు. బిహార్ ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డ్లో పనిచేసిన ఆయన ఆ తర్వాత రాజకీయాల్లోకి మారారు. ఆ తర్వాత నితీష్ మంజు సిన్హాను పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరికి ఏకైక కుమారుడు నిశాంత్ ఉన్నాడు.
రాజకీయ ప్రస్థానం..
సోషలిస్టు నేతగా తనను తాను పరిచయం చేసుకున్న నితీష్ కుమార్ ఆ తర్వాత రాజకీయల కోసం సోషలిస్టు సిద్ధాంతాలను వదిలేశారు. 19 సంవత్సరాల బిహార్ రాజకీయ ప్రస్థానంలో 9 సార్లు సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. మన దేశంలో బిహార్ రాజకీయాలు భిన్నంగా ఉంటాయి. ఈరోజు శత్రువులు రేపు మిత్రువులుగా మారిపోతారు.. దానికి అనుకూలంగా మారుతూ దేశ రాజకీయాల్లో కూడా చక్రం తిప్పాడు నితీష్. రెండు జాతీయ కూటములతో దోస్తీ చేస్తూ మన దేశ రాజకీయాల్లో కూడా కింగ్ మేకర్ అయ్యాడు.
- మొదటిసారి 1977, 1980 లో నితీష్ కుమార్ పోటీ చేసినా గెలవలేకపోయాడు. ఇక 1985లో మరోసారి లోక్దళ్ నుంచి పోటీ చేసి మొదటిసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు. ఆ సమయంలో బిహార్లో నితీష్తోపాటు రామ్ విలాస్ పాశ్వాన్, లాలులు కూడా ఎదుగుతున్న లీడర్లు. ఆ సమయంలో ముగ్గురు మంత్రి పదవికి ప్రయత్నించినా రామ్ విలాస్ పాశ్వాన్నే వరించింది.
- 1990 బీహార్ ఎన్నికలు జరిగాయి. ఆ ఎన్నికల్లో ఏ పార్టీ మెజార్టీ పొందలేదు.
- ఆ సమయంలో ప్రధానిగా వీపీ సింగ్ ఉన్నారు. చక్రం తిప్పిన లాలు సీఎంగా అయ్యారు. అదే సమయంలో అయోధ్య రామమందిర్ రథయాత్ర అద్వానీ చేపట్టారు. లాలు ప్రసాద్ యాదవ్ అద్వానీని అడ్డుకున్నారు. దీంతో బీహార్లో ఆయనుకు క్రేజ్ పెరిగింది.
- అదే సమయంలో బీజేపీతో దోస్తీ చేసిన నితీష్, లాలుకు వ్యతిరేకంగా క్యాస్ట్ పాలిటిక్స్ అక్కడి నుంచి మొదలైంది. ఆ తర్వాత 1991 ఎన్నికల్లో ఎంపీగా గెలిచారు నితీష్.
- 1995లో సమతా పార్టీ ప్రకటించాడు. ఆ తర్వాత ఆ పార్టీ 1996లో ఎన్డీఏలో కలిసింది. కానీ, అప్పటి వరకు లాలు బలం తగ్గలేదు
- ఆ తర్వాత బిహార్ రాజకీయాల్లో కీలక మలుపు 1996 దానా కుంభకోణం బయటపడింది. ఇందులో లాలూ పేరు చేర్చుతూ సీబీఐ ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేసింది. దీంతో లాలు రాజీనామ చేశారు ఆ స్థానంలో భార్య రబ్రీదేవిని నిలబెట్టారు
- రైల్వే మంత్రిగా ఆ సమయంలో పనిచేస్తున్న నితీష్కు ఓ అద్భుతమైన అవకాశం దక్కింది. అయితే, 2000 ఎన్నికల్లో లాలు పార్టీకి మెజారిటీ రాలేదు. ఎన్డీఏతో ఉన్న సమతా పార్టీ 34 సీట్లు, బీజేపీ 64 కలిసి బీహార్ ముఖ్యమంత్రిగా నితీష్ అయ్యారు.
- కానీ, కేవలం వారంలో రోజుల్లోనే అధికార బలం నిరూపించుకోలేక రాజీనామా చేశారు. మరోసారి రబ్రీదేవి ఎన్నికల్లో గెలిచారు.
- బిహార్లో గోద్రా అల్లర్లు కూడా జరిగాయి. ఆ సమయంలో జేడీయూ ఆవిర్భవించింది. దానికి అధ్యక్షుడు నితీష్. అదే సమయంలో 2005 లో బీహర్ నుంచి జార్ఖండ్ విడిపోయింది. దీంతో నితీష్ కుమార్ బలం పెరుగుతూ వస్తోంది.
-
- బీజేపీలో లిబరల్ నాయకులైన అరున్ జైట్లీ, సుష్మా స్వరాజ్తో సన్నిహితంగా ఉంటూ ముస్లిం ఓటు బ్యాంకును కాపాడుకున్నాడు.
- 2010 ఎన్నికల్లో జేడీయూకు సీట్లు 115 వచ్చాయి. దీంతో నితీష్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. 2011 తర్వాత మోదీ హవా పెరిగింది. 2015 మహా కూటమిగా జేడీయూ, ఆర్జేడీ, లెఫ్ట్ పార్టీలు ఏర్పాటు చేశారు. అప్పుడు కూడా సీఎం అయ్యారు నితీష్. అక్కడి నుంచి ఆయన హవా కొనసాగుతూ వస్తోంది. ఆ తర్వాత నితీష్ తేజస్వీతో జరిగిన వివాదంలో సీఎం పదవికి రాజీనామా చేశారు.
- ఆ తర్వాత బీజేపీతో చేతులు కలిపి మరోసారి సీఎం అయ్యారు. ఇక 2020 ఎన్నికల్లో బీజేపీ, జేడీయూ కలిసి పనిచేశారు. కానీ, ఆ ఎన్నికల్లో అత్యధిక సీట్లు బీజేపీకి వచ్చాయి. దీంతో నితీష్ సీఎంగా ఏడోసారి ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.
- అయితే, ఎప్పటికప్పుడు మారుతున్న బిహార్, దేశ రాజకీయాలను గమనించి మళ్లీ 2022లో పదవిని కాపాడుకోవడానికి తేజస్వీతో చేయి కలిపాడు.. బీజేపీ నుంచి బయటకు వచ్చి రాజీనామా చేసి మళ్లీ ఆర్జేడీతో కలిసి (8వసారి) సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.
- 2023 ఇండియా కూటమి ఏర్పడింది. అందులో నితీష్ చేరారు. కానీ, అక్కడ కూడా ఆయన ఎక్కువ కాలం ఉండలేకపోయారు.
- 2024 ఎన్నికల ముందు మళ్లీ ఎన్డీఏతో చేతులు కలిపారు. ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసి బీజేపీ మద్ధతులో 2024 జనవరిలో 9వ సారి సీఎం అయ్యారు.
2025 నవంబర్ ఎన్నికల్లో కూడా నితీష్ కుమార్ పదవసారి సీఎంగా ప్రమాణం చేయనున్నారు. కానీ, ఆయన పొలిటికల్ హిస్టరీలో ఎప్పుడూ సొంతంగా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయలేదు. ఎన్డీఏ మాత్రం బిహార్లో దూసుకుపోతుంది. మహగట్భంధన్ ఎన్డీఏ కూటమికి వ్యతిరేకంగా ఏర్పాటు చేసినా రానురాను ఎన్డీఏ కూటమి బలంగా మారుతోంది.
